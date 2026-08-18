Caso Anthony Fauci: las 4 claves del conflicto en el Senado de EE. UU.

Anthony Fauci rechazó una nueva citación del Senado de Estados Unidos tras ser declarado en desacato en agosto de 2026 (AP Foto/Allison Robbert)

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El exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci, rechazó una nueva citación para comparecer ante el Senado de Estados Unidos tras ser declarado en desacato en agosto. La defensa del médico comunicó al senador Ron Johnson que no asistirá de forma voluntaria a un segundo panel de investigación, al calificar el requerimiento como un acto de hostigamiento político.

La controversia escaló después de que el experto de 85 años se negara a responder preguntas sobre el origen del COVID-19 y el financiamiento de investigaciones en China. Durante una audiencia previa el 29 de julio de 2026, el científico invocó la Quinta Enmienda de la Constitución en más de 100 ocasiones para evitar la autoincriminación. Esta postura bloqueó el interrogatorio sobre el manejo de fondos públicos y la gestión de la crisis sanitaria iniciada en 2020.

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El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin) muestra lo que afirma que son estudios sobre la ivermectina durante una audiencia con Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor médico de varios presidentes estadounidenses, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

La disputa legal surge porque Fauci cuenta con un indulto presidencial de Joe Biden que, según los legisladores republicanos, anula su derecho al silencio. El Senado remitió el caso al Departamento de Justicia para evaluar una posible acusación penal por desacato al Congreso. El resultado del proceso determinará si el médico enfrentará penas de prisión por su negativa a testificar.

1) El origen del choque: fondos federales y el laboratorio de Wuhan

El eje del conflicto es si el gobierno estadounidense financió experimentos de ganancia de función. Este término técnico describe la modificación genética de virus para potenciar su transmisibilidad o virulencia con el fin de estudiar mutaciones y preparar respuestas médicas. Los legisladores republicanos sostienen que estas prácticas en el extranjero pudieron dar inicio a la pandemia.

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El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin), el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, Rand Paul (republicano por Kentucky), y el miembro de mayor rango, el senador Gary Peters (demócrata por Michigan), asisten a una audiencia con Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor médico de varios presidentes de los Estados Unidos, en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La investigación sobre el manejo de los recursos públicos se resume en los siguientes puntos:

El laboratorio chino recibió aproximadamente USD 600.000 a través de EcoHealth Alliance , una organización estadounidense sin fines de lucro que funcionó como intermediaria para transferir fondos federales y supervisar los proyectos científicos en Wuhan .

La disputa técnica radica en si estos fondos permitieron la creación del virus SARS-CoV-2, una posibilidad que el FBI y el Departamento de Energía consideran probable.

Fauci sostiene que los virus estudiados bajo la subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) eran molecularmente muy diferentes al que causó la crisis global.

El médico explicó a CBS News que la evolución necesaria para que esos ejemplares se transformaran en el virus actual habría tomado al menos 20 años. Sin embargo, en mayo de 2024, el gobierno suspendió los fondos a EcoHealth Alliance. La medida ocurrió tras detectar que la entidad no vigiló si los virus modificados crecían por encima de los umbrales de peligro permitidos.

2) El dilema de la Quinta Enmienda y el indulto de Biden

La Quinta Enmienda otorga a cualquier ciudadano el derecho a no declarar si sus palabras pueden utilizarse para incriminarlo en un delito. Sin embargo, el caso de Fauci presenta un vacío legal inédito: el expresidente Joe Biden le otorgó un indulto preventivo en enero de 2025.

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Este perdón cubre cualquier acto federal cometido entre 2014 y la fecha de emisión. Los senadores republicanos argumentan que, al estar protegido de un proceso penal federal, el riesgo de autoincriminación desaparece y, por lo tanto, el derecho a guardar silencio queda anulado.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, Rand Paul (republicano por Kentucky), preside la votación para decidir si se declara en desacato a Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), por haberse acogido a la Quinta Enmienda en respuesta a preguntas sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19 durante una audiencia celebrada el 29 de julio en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El senador de Kentucky Rand Paul, quien preside el comité, fue tajante sobre esta situación: “Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”. Paul remarcó que el indulto elimina el sustento constitucional de la negativa de Fauci.

Por el contrario, el senador Josh Hawley de Missouri increpó al médico durante la sesión: “Esto no tiene que ver con la ley. Se trata de desacato: desacato hacia este organismo y desacato hacia el pueblo estadounidense”. La defensa del científico sostiene que la audiencia buscaba forzar un error gramatical o una contradicción para acusarlo de perjurio, un delito que no estaría cubierto por el indulto de Biden.

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3) ¿Podría Anthony Fauci ir a prisión? El proceso legal

La declaración de desacato al Congreso es un delito menor tipificado en el Código de Estados Unidos.

La infografía detalla el proceso legal y las consecuencias del desacato al Congreso en Estados Unidos, incluyendo hasta 12 meses de prisión y 100.000 dólares de multa, con una ilustración de Anthony Fauci (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la comisión votó 8 a 5 a favor de esta medida, el proceso para que una persona termine en prisión es complejo y depende de varias instituciones:

Votación en comisión: El primer paso ya se cumplió con la aprobación del Comité de Seguridad Nacional por estricta línea partidista.

Remisión al Departamento de Justicia: El caso fue enviado al fiscal general, quien debe evaluar si presenta cargos formales ante un gran jurado.

Discreción del fiscal: El Departamento de Justicia (DOJ) no tiene la obligación de procesar la remisión y puede archivar el expediente si considera que el testigo ejerció sus derechos correctamente.

Si el DOJ decide avanzar y un juez dicta sentencia condenatoria, la pena máxima es de 12 meses de prisión y una multa de hasta USD 100.000. El antecedente de este proceso se encuentra en los casos de Steve Bannon y Peter Navarro, exasesores de la administración Trump que cumplieron cuatro meses de cárcel por negarse a colaborar con investigaciones legislativas.

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4) La fractura política y el impacto en la transparencia

La polarización sobre la figura de Fauci divide al Senado. Mientras los republicanos exigen rendición de cuentas por el uso de fondos en China, los demócratas denuncian una persecución política. La senadora Maggie Hassan argumentó que el interrogatorio buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no protegidos por el perdón presidencial.

El caso de desacato contra Fauci quedó en manos del Departamento de Justicia y una condena podría implicar hasta 12 meses de prisión y una multa de USD 100.000 (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Por su parte, el abogado de Fauci, David Schertler, calificó la votación como una maniobra destinada a castigar al médico por ejercer sus derechos constitucionales. Según Schertler, el proceso es la continuación de una “vendetta personal” por parte de sectores que cuestionan la gestión científica de la pandemia.

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El desenlace de este conflicto establecerá un precedente sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a funcionarios que han recibido indultos. La transparencia en el manejo de fondos para investigación biológica permanece como el eje de una disputa que, seis años después del inicio de la crisis sanitaria, aún no encuentra un punto de consenso en la política estadounidense.