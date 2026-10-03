Moldavia denunció que misiles y drones rusos impactaron en su territorio tras un ataque dirigido contra Ucrania

Maia Sandu, presidenta de Moldavia (REUTERS/Vladislav Culiomza)

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La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, denunció este sábado que cinco proyectiles de Rusia, entre misiles Banderol y drones, impactaron en territorio nacional durante un ataque dirigido contra Ucrania, una incursión que volvió a extender los efectos de la guerra más allá de la frontera ucraniana.

“Estos proyectiles violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio”, afirmó Sandu en redes sociales. La mandataria acusó a Moscú de “poner en peligro vidas por toda Europa”.

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El Ejército moldavo registró explosiones en localidades del sureste del país, próximas a la región ucraniana de Odesa. Allí, autoridades ucranianas informaron el mismo sábado que un ataque ruso contra un carguero dejó un marinero muerto y otros tres heridos.

Los investigadores localizaron fragmentos de drones fuera del área urbanizada de Causeni, cerca de la aldea de Dubovca, en el distrito de Hancesti; entre Delacau y Puhaceni, en Anenii Noi; y cerca de Crocmaz, en Stefan Voda. En esta última localidad, la detonación causó un incendio de vegetación y daños materiales.

Miembros del escuadrón antibombas de la policía transportan una ojiva de dron ruso sin explotar en el lugar donde una escuela resultó dañada por un ataque de un avión de combate ruso, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

Más de 45 incursiones aéreas rusas en 2026

Sandu había advertido previamente que los drones rusos ingresaron al espacio aéreo moldavo más de 45 veces durante el año. Ocho de esos episodios ocurrieron en la semana anterior.

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Los militares reportaron además un sexto vuelo no autorizado durante la jornada. El aparato entró a las 8:04 desde Udobnoe, una localidad de la región ucraniana de Odesa, y abandonó Moldavia un minuto después con rumbo a Biliaivka, también en Ucrania.

La alerta por posibles drones también alcanzó a Lituania, donde las autoridades cerraron temporalmente el espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vilna y desplegaron una patrulla aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para identificar la amenaza.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania indicó que la restricción respondió a la presencia de objetos voladores no identificados compatibles con drones procedentes de Bielorrusia. Ese país es uno de los aliados más estrechos de Rusia en la guerra contra Ucrania, alberga misiles rusos y su presidente, Alexander Lukashenko, ha sostenido que no pretende intervenir abiertamente en las hostilidades.

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Rusia atacó un puente clave de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Kiev bajo advertencia de nuevos bombardeos masivos

Rusia instó a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y anunció que la capital ucraniana volverá a ser blanco de ataques aéreos “masivos”. La advertencia se produjo horas después de que un bombardeo alcanzara el Puente Norte, una de las ocho estructuras que cruzan el río Dniéper en la ciudad.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores pidió a los “ciudadanos extranjeros y diplomáticos presentes en Kiev” que abandonaran la capital. La cancillería añadió que sus fuerzas continuarían con “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

“La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, señaló la cartera rusa. Moscú había formulado un llamado similar en mayo, aunque las cancillerías occidentales no retiraron entonces a su personal.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó en Telegram que el Puente Norte fue alcanzado el sábado por la mañana, poco después de que las autoridades activaran una alerta por drones. La capital ha soportado en las últimas semanas oleadas casi diarias de aeronaves no tripuladas, incluidos modelos a reacción más difíciles de interceptar, mientras Ucrania enfrenta escasez de sistemas de defensa antiaérea.

El ataque fue el segundo contra un puente principal de Kiev en pocos días. El jueves y el viernes, drones rusos impactaron el Puente Sur, que quedó cerrado al tránsito y provocó grandes embotellamientos.

Son los primeros ataques de importancia contra pasos elevados estratégicos de la capital desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Ante el riesgo de nuevas agresiones, la alcaldía restringió el viernes la circulación en los puentes Paton y Metro, aunque no se registraron bombardeos en esas estructuras.

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