Mundo

Moldavia denunció que misiles y drones rusos impactaron en su territorio tras un ataque dirigido contra Ucrania

La presidenta Maia Sandu informó que las explosiones se registraron en localidades del sureste próximas a la ciudad ucraniana de Odesa. Además, acusó a Moscú de “poner en peligro vidas por toda Europa”

Maia Sandu, presidenta de Moldavia (REUTERS/Vladislav Culiomza)
Maia Sandu, presidenta de Moldavia (REUTERS/Vladislav Culiomza)
Guardar

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, denunció este sábado que cinco proyectiles de Rusia, entre misiles Banderol y drones, impactaron en territorio nacional durante un ataque dirigido contra Ucrania, una incursión que volvió a extender los efectos de la guerra más allá de la frontera ucraniana.

“Estos proyectiles violaron nuestro espacio aéreo y explotaron en nuestro territorio”, afirmó Sandu en redes sociales. La mandataria acusó a Moscú de “poner en peligro vidas por toda Europa”.

PUBLICIDAD

El Ejército moldavo registró explosiones en localidades del sureste del país, próximas a la región ucraniana de Odesa. Allí, autoridades ucranianas informaron el mismo sábado que un ataque ruso contra un carguero dejó un marinero muerto y otros tres heridos.

Los investigadores localizaron fragmentos de drones fuera del área urbanizada de Causeni, cerca de la aldea de Dubovca, en el distrito de Hancesti; entre Delacau y Puhaceni, en Anenii Noi; y cerca de Crocmaz, en Stefan Voda. En esta última localidad, la detonación causó un incendio de vegetación y daños materiales.

Miembros del escuadrón antibombas de la policía transportan una ojiva de dron ruso sin explotar en el lugar donde una escuela resultó dañada por un ataque de un avión de combate ruso, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)
Miembros del escuadrón antibombas de la policía transportan una ojiva de dron ruso sin explotar en el lugar donde una escuela resultó dañada por un ataque de un avión de combate ruso, en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

Más de 45 incursiones aéreas rusas en 2026

Sandu había advertido previamente que los drones rusos ingresaron al espacio aéreo moldavo más de 45 veces durante el año. Ocho de esos episodios ocurrieron en la semana anterior.

PUBLICIDAD

Los militares reportaron además un sexto vuelo no autorizado durante la jornada. El aparato entró a las 8:04 desde Udobnoe, una localidad de la región ucraniana de Odesa, y abandonó Moldavia un minuto después con rumbo a Biliaivka, también en Ucrania.

La alerta por posibles drones también alcanzó a Lituania, donde las autoridades cerraron temporalmente el espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vilna y desplegaron una patrulla aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para identificar la amenaza.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania indicó que la restricción respondió a la presencia de objetos voladores no identificados compatibles con drones procedentes de Bielorrusia. Ese país es uno de los aliados más estrechos de Rusia en la guerra contra Ucrania, alberga misiles rusos y su presidente, Alexander Lukashenko, ha sostenido que no pretende intervenir abiertamente en las hostilidades.

Rusia atacó un puente clave de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Rusia atacó un puente clave de Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Kiev bajo advertencia de nuevos bombardeos masivos

Rusia instó a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y anunció que la capital ucraniana volverá a ser blanco de ataques aéreos “masivos”. La advertencia se produjo horas después de que un bombardeo alcanzara el Puente Norte, una de las ocho estructuras que cruzan el río Dniéper en la ciudad.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores pidió a los “ciudadanos extranjeros y diplomáticos presentes en Kiev” que abandonaran la capital. La cancillería añadió que sus fuerzas continuarían con “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

“La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, señaló la cartera rusa. Moscú había formulado un llamado similar en mayo, aunque las cancillerías occidentales no retiraron entonces a su personal.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó en Telegram que el Puente Norte fue alcanzado el sábado por la mañana, poco después de que las autoridades activaran una alerta por drones. La capital ha soportado en las últimas semanas oleadas casi diarias de aeronaves no tripuladas, incluidos modelos a reacción más difíciles de interceptar, mientras Ucrania enfrenta escasez de sistemas de defensa antiaérea.

El ataque fue el segundo contra un puente principal de Kiev en pocos días. El jueves y el viernes, drones rusos impactaron el Puente Sur, que quedó cerrado al tránsito y provocó grandes embotellamientos.

Son los primeros ataques de importancia contra pasos elevados estratégicos de la capital desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Ante el riesgo de nuevas agresiones, la alcaldía restringió el viernes la circulación en los puentes Paton y Metro, aunque no se registraron bombardeos en esas estructuras.

Temas Relacionados

RusiaMoldaviaGuerra Rusia UcraniaDronesMaia Sandu

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dictadura de Corea del Norte dijo que la prueba de un misil balístico incluyó el uso de inteligencia artificial

El proyectil fue lanzado desde Wonsan hacia el mar y recorrió más de 700 kilómetros, según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, que analiza el ensayo militar junto con Estados Unidos

La dictadura de Corea del Norte dijo que la prueba de un misil balístico incluyó el uso de inteligencia artificial

En medio de las tensiones con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que el artefacto recorrió más de 700 kilómetros, mientras los ejércitos de Seúl y Washington examinaron las especificaciones del ensayo de este sábado

En medio de las tensiones con Corea del Sur por las minas fronterizas, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico al mar de Japón

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

El fiscal general Hamad Saif al Shamsi informó que el sospechoso “inició la ejecución de un atentando” atacando al capitán indio Smit Machchhar con un hacha de emergencia durante la ruta entre Dubái y Tel Aviv

La Fiscalía emiratí confirmó que el copiloto de Flydubai quería cometer un “acto terrorista”

Qué pasó con las islas artificiales de Dubái y por qué aún no finalizaron los proyectos

El freno inmobiliario, los altos costos y un desarrollo por etapas son algunos de los motivos que indican la falta de edificaciones en numerosos islotes

Qué pasó con las islas artificiales de Dubái y por qué aún no finalizaron los proyectos

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia

El accidente ocurrió este sábado al norte de Sídney, cuando seguidores del equipo de rugby Newcastle Knights despedían al autobús de sus jugadores antes de la final del domingo. Hay dos lesionados en estado crítico

Un joven de 18 años perdió el control de su auto, atropelló a una multitud y dejó al menos 10 heridos en Australia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

Luis Caputo en Argentina Week París: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Yahir anuncia su retiro de los realities tras salir de La Casa de los Famosos México

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto del 3 de octubre

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

DEPORTES

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron cómo es su casa en Argentina: el cine privado que se construyó el futbolista y el particular detalle

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano todavía no arribó a Buenos Aires

La Fórmula 1 confirmó sus últimas carreras de la temporada, aunque mantiene un plan B ante una emergencia

Acompañar a los mejores futbolistas del mundo: la experiencia que puede llegar a costar 17 mil dólares

Cómo funciona la Conference League de fútbol para amputados, el torneo que busca darle mayor proyección a la disciplina en Europa

ENTRETENIMIENTO

“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

“Avengers Endgame: Encore” supera los USD 91 millones tras su regreso a los cines y vuelve a impulsar la taquilla de Marvel

Kathleen Turner responde a Michael Douglas tras revelar que fueron amantes: “¡Qué alboroto!”

Oasis frenó una subasta millonaria de un valioso archivo de grabaciones inéditas tras iniciar acciones legales

J.A. Bayona es el principal candidato para dirigir la próxima película de ‘Jurassic World’ tras la salida de Gareth Edwards

Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”