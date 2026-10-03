Estados Unidos emite alerta de viaje por delincuencia, secuestros y ataques con drones en este país de Sudamérica

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta sobre el incremento de riesgos de seguridad en la región del Catatumbo. (REUTERS/Jim Vondruska)

Guardar

Embajada de Estados Unidos en Colombia advirtió el 29 de septiembre sobre un aumento del riesgo de ataques de grupos armados ilegales en Norte de Santander, con especial atención a la región del Catatumbo. La alerta señala el uso reiterado de drones comerciales adaptados con explosivos contra instalaciones policiales y militares, una situación que afecta a ciudadanos estadounidenses que residan, transiten o tengan previsto viajar a esa zona fronteriza con Venezuela. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los ataques pueden producirse con poco o ningún aviso.

El aviso consular recomienda no viajar a todo Norte de Santander por motivos relacionados con la criminalidad y el terrorismo. También pide evitar el área situada a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, donde Estados Unidos identifica amenazas de secuestro, enfrentamientos entre grupos armados, delitos comunes y riesgo de detención. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la recomendación para el resto del país es reconsiderar el viaje.

PUBLICIDAD

La advertencia fue difundida en un contexto de presencia de organizaciones armadas ilegales en Catatumbo, una subregión ubicada en el noreste colombiano. El comunicado menciona de forma expresa al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que Estados Unidos clasifica como organización terrorista extranjera, aunque no atribuye de forma exclusiva a ese grupo cada uno de los ataques con drones descritos en la alerta. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la amenaza procede de varios grupos armados ilegales con actividad en el departamento.

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Norte de Santander?

La principal razón de la recomendación es el riesgo de acciones armadas contra objetivos estatales en Norte de Santander. La embajada indicó que los grupos ilegales pueden atacar estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares y la infraestructura vinculada con esas dependencias. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, las acciones pueden ocurrir sin advertencia previa, un factor que condiciona las medidas de seguridad para viajeros y residentes extranjeros.

PUBLICIDAD

El aviso no describe un hecho aislado ni se limita a un municipio determinado. La representación diplomática se refiere a un riesgo elevado en todo el departamento y utiliza una fórmula preventiva para sus ciudadanos. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la indicación de no viajar a Norte de Santander responde a preocupaciones por criminalidad y terrorismo, dos categorías que se suman a la actividad de actores armados en el territorio.

La alerta distingue la situación de Norte de Santander de la recomendación aplicable a otras regiones de Colombia. Para el departamento fronterizo, la instrucción es no viajar; para el resto del país, el Departamento de Estado aconseja reconsiderar los desplazamientos. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esa diferencia responde a la evaluación específica de los riesgos de seguridad en la zona norte del país.

PUBLICIDAD

El aviso consular pide evitar la franja ubicada dentro de los 10 kilómetros de la frontera con Venezuela por amenazas de secuestro y enfrentamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijo la Embajada de Estados Unidos sobre los drones explosivos en Catatumbo?

El comunicado indica que los grupos armados de Catatumbo han empleado “repetidamente” drones comerciales equipados con explosivos. Esos dispositivos, según la comunicación diplomática, fueron usados junto con disparos de fusil para atacar subestaciones policiales e instalaciones militares. La Embajada de Estados Unidos en Colombia no informó cuántos incidentes registró, en qué localidades ocurrieron ni cuándo se produjeron.

La descripción oficial se centra en el método de ataque y en los objetivos mencionados. Los drones comerciales pueden adquirir capacidades ofensivas cuando son modificados para transportar explosivos, de acuerdo con la advertencia de la embajada. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los ataques reportados se dirigieron contra dependencias de seguridad y estructuras militares, aunque el riesgo general obliga a mantener precauciones en zonas cercanas a esos sitios.

PUBLICIDAD

El documento tampoco establece que todos los grupos armados ilegales de Norte de Santander cuenten con ese tipo de equipos o que cada ataque registrado haya seguido el mismo patrón. La embajada señala que los grupos “pueden” atacar distintos objetivos estatales, por lo que presenta el riesgo como una posibilidad vigente y no como una previsión de un hecho determinado. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los viajeros deben considerar esa evaluación antes de trasladarse a la región.

¿Qué zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela están incluidas en la alerta?

La restricción alcanza a la franja ubicada dentro de los 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, equivalentes a cinco millas. Estados Unidos pide no viajar a ese corredor debido a la combinación de criminalidad, secuestros, enfrentamientos entre grupos armados y riesgo de detención. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esta recomendación forma parte de la advertencia de viaje del Departamento de Estado para Colombia.

PUBLICIDAD

La medida incluye sectores fronterizos que pueden ser utilizados para desplazamientos entre ambos países o para actividades económicas y de transporte local. La embajada no publicó un listado de municipios ni mapas adicionales en su comunicado del 29 de septiembre. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el criterio geográfico es la distancia respecto de la línea fronteriza, además de la recomendación general de no ingresar a Norte de Santander.

La referencia al riesgo de detención aparece junto con los delitos y las confrontaciones armadas que motivan la advertencia. El comunicado no detalla las circunstancias en las que podría producirse una detención ni identifica autoridades o grupos responsables de ese riesgo. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los ciudadanos estadounidenses deben revisar la información de viaje antes de acercarse a la frontera.

PUBLICIDAD

La embajada solicitó a los ciudadanos estadounidenses mantener un perfil bajo y monitorear los medios locales ante eventuales emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos que estén en Colombia?

La embajada solicitó a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan atentos a su entorno y extremen la vigilancia, sobre todo cerca de estaciones de Policía, edificios públicos, instalaciones militares y carreteras principales. También recomendó mantener un perfil bajo y evitar cualquier confrontación con personas armadas. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, las precauciones buscan reducir la exposición ante ataques que pueden ocurrir sin aviso.

Entre las indicaciones oficiales figura evitar multitudes y manifestaciones, consultar medios locales para conocer actualizaciones de seguridad y revisar los planes personales ante una emergencia. La embajada aconsejó mantener el teléfono celular cargado, una medida asociada a la necesidad de recibir comunicaciones y solicitar asistencia. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esas pautas complementan, pero no sustituyen, la instrucción de no viajar a Norte de Santander.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos estadounidenses que estén en Colombia también pueden registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes para recibir alertas consulares. La embajada informó, además, que mantiene canales de atención desde Bogotá y mediante la agencia consular en Barranquilla. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, los contactos consulares están disponibles para situaciones de emergencia y para consultas vinculadas con la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

¿Qué cambia para quienes planeaban viajar a Norte de Santander?

La alerta no anuncia el cierre de oficinas consulares ni una orden de salida para ciudadanos de Estados Unidos. Tampoco comunica cambios en los controles fronterizos de Colombia o Venezuela. Lo que establece es una actualización de seguridad que refuerza la recomendación de no viajar a Norte de Santander y a la franja de 10 kilómetros junto a la frontera. Según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el riesgo incluye ataques contra infraestructura estatal y hechos asociados con grupos armados ilegales.

PUBLICIDAD

Para quienes tenían previsto trasladarse al departamento, la recomendación oficial es consultar antes las actualizaciones de la embajada y del Departamento de Estado. Los viajeros que ya estén en Colombia deben evaluar sus rutas, evitar el acercamiento a instalaciones de seguridad y seguir la información local. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la alerta seguirá siendo una referencia para los ciudadanos estadounidenses mientras no se publique una modificación posterior.