El suicidio de un fiscal que marcó a “To Catch a Predator” y ahora inspiró la película de Robert Pattinson

La película Primetime se inspiró en un reportaje de 2007 sobre la muerte de un fiscal durante una operación del programa To Catch a Predator

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Primetime, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, se apoyó en gran medida en un artículo periodístico de 2007 que documentó la muerte en vivo de un sospechoso durante una operación del ciclo televisivo To Catch a Predator, informó The Guardian. La película se estrenó en Estados Unidos el 25 de septiembre.

El reportaje, escrito por Luke Dittrich para la revista Esquire bajo el título Tonight on dateline this man will die (“Esta noche en Dateline, este hombre morirá“), reconstruyó el caso de Bill Conradt, fiscal adjunto del condado de Rockwall, Texas. Conradt había contactado a un señuelo que se hacía pasar por un menor de 13 años, pero no se presentó a la ”casa trampa" preparada por el equipo del programa de NBC.

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La producción y la policía fueron de todas formas hasta su domicilio, y mientras un grupo de operaciones especiales ingresaba, Conradt se suicidó. Las cámaras estaban apostadas en el exterior.

El episodio derivó en una demanda de USD 105 millones presentada por la hermana de Conradt contra NBC, resuelta fuera de los tribunales en 2008, según TIME, y el artículo de Dittrich se convirtió en una fuente central del guion de Ajon Singh para Primetime.

El origen del largometraje se encuentra en una investigación periodística de 2007 sobre el suicidio del fiscal Bill Conradt durante un operativo de Dateline NBC

La película, dirigida por Lance Oppenheim, reconstruye el ascenso y la caída de To Catch a Predator. En ella, Pattinson interpreta a Chris Hansen, el conductor del programa. Una de sus líneas sintetiza el argumento del film: “Antes había una picota en cada aldea. Ahora hay un televisor en cada sala de estar”.

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Hansen, de 67 años y ganador de ocho premios Emmy durante su carrera en NBC, calificó la película de “insulto” y “robo de identidad” sin haberla visto y sostuvo en una entrevista con USA Today que el actor Denis Leary habría sido una elección más apropiada para el papel.

Su relación con NBC se cortó en 2013, cuando trascendió una relación extramatrimonial con una periodista veinte años menor. La cadena no renovó su contrato, según informaron TIME y CNN.

En 2022 cofundó TruBlu, una plataforma de streaming de crímenes reales. Para redirigir al público a ese sitio, dedicado al mismo tipo de investigaciones sobre depradores sexuales que lo hicieron famoso, compró publicidad previa al estreno en todas las pantallas que proyectan la película.

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El programa tendía trampas a sospechosos ante las cámaras

To Catch a Predator utilizaba voluntarios del grupo Perverted Justice para citar a presuntos pedófilos en casas trampa antes de su arresto (Captura de video)

To Catch a Predator operaba con una lógica definida. Voluntarios del grupo de vigilancia ciudadana Perverted Justice se hacían pasar por menores de edad en salas de chat y acordaban encuentros con hombres adultos en casas trampa.

Al llegar, los sospechosos eran interceptados por Hansen ante las cámaras, mientras efectivos policiales aguardaban afuera para hacer los arrestos. El ciclo promedió siete millones de espectadores por episodio en la temporada 2006-07 y fue cancelado en 2008.

David Osit, director del documental Predators (2025) sobre el mismo programa, explicó a The Guardian por qué la fórmula funcionó: “El programa era sórdido, inquietante y divertido, y uno podía relacionarse con lo que ocurría de muchas formas distintas. Podías identificarte con los padres, con Chris Hansen, con el regocijo de ver a esos hombres vivir el peor día de sus vidas”.

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Experiencias estatales

El periodista Chris Hansen rechazó la película y calificó la elección de Robert Pattinson como un robo de identidad (Captura de video)

Antes de que el programa llevara el modelo a escala nacional, autoridades estatales ya usaban esquemas similares. En Kentucky, el entonces fiscal general Greg Stumbo supervisó operaciones encubiertas en las que una agente de apariencia juvenil se hacía pasar por adolescente en salas de chat, en conjunto con Perverted Justice.

Stumbo afirmó que las operaciones resultaron en más de 20 arrestos. “Ninguno tenía antecedentes penales. Eran un bombero, un docente universitario, personas que uno ve en la calle todos los días”, declaró al medio británico.

“El mensaje que corría era ‘No vayas a Kentucky. Allí te agarran’. Eso era exactamente lo que queríamos”, dijo Stumbo a The Guardian. Solo después de que esas operaciones concluyeron llegó el equipo de Hansen a cubrir la historia.

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Von Erck acusa a los realizadores de inventar escenas

La cadena canceló el ciclo de periodismo de investigación en 2008 luego de demandas judiciales y cuestionamientos a sus procedimientos (AP)

Xavier Von Erck, fundador de Perverted Justice, reivindica más de 600 condenas, una tasa de éxito del 99,1% y cambios legislativos en los 50 estados. Ahora acusa a los realizadores de Primetime de fabricar escenas, opiniones y ubicaciones que lo involucran, y de usar su nombre y su semejanza para retratar hechos que, según él, nunca ocurrieron.

“Se siente como un retrato malicioso y deliberado”, escribió Von Erck. También disputa el crédito que la película le otorga a Hansen: “Sin mi organización, no habría ningún To Catch a Predator posible en ese momento”.

The Guardian intentó contactar al directori Oppenheim y al periodista Dittrich en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta. Hansen tampoco respondió a los pedidos de entrevista del medio. Las dos figuras centrales del programa rechazan, por razones distintas, la película que las retrata.

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El legado del programa sigue incomodando al público

Xavier Von Erck acusó a la producción cinematográfica de falsear hechos sobre su figura y sobre la creación de la iniciativa (Captura de tráiler oficial)

Para el documentalista Osit, la pregunta más incómoda no es quién era Hansen, sino qué dice el programa sobre su público. El precedente que sentó To Catch a Predator se profundizó con las redes sociales y el streaming: hoy los medios digitales ya no pixelan los rostros de los sospechosos ni aplican resguardos periodísticos tradicionales.

“Aceptamos socialmente que estos hombres no son seres humanos y que la vergüenza pública es su castigo”, dijo el director al medio. “En el fondo somos voyeurs. Disfrutamos la incomodidad desde un lugar seguro, y eso es exactamente lo que el show ofrecía”, concluyó.

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