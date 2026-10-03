Al menos dos muertos y decenas de detenidos tras un tiroteo en un centro comercial de Los Ángeles

Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en el centro comercial University Plaza de Los Ángeles (AP)

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Al menos dos personas murieron tras un tiroteo en el centro comercial University Plaza, situado en el norte de Los Ángeles, mientras las autoridades mantenían bajo custodia a decenas de personas y avanzaban con las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El balance inicial fue confirmado por fuentes policiales a la cadena ABC News. Las publicaciones también señalaron que hay una cantidad todavía no determinada de heridos, por lo que el número de víctimas podría modificarse a medida que avance la investigación.

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La información disponible sitúa el hecho cerca de las 23.00, hora local, en un complejo comercial próximo a la Universidad Estatal de California en Northridge, conocida como Cal State Northridge. Por el momento, la Policía no difundió datos sobre la identidad de los fallecidos ni sobre las circunstancias que derivaron en los disparos.

El ataque ocurrió junto a la Universidad Estatal de California en Northridge

El hecho se registró cerca de las 23.00 horas en las inmediaciones del campus de Cal State Northridge (REUTERS/Daniel Cole)

El escenario del tiroteo fue University Plaza, un centro comercial cuya denominación está vinculada a su cercanía con el campus de Cal State Northridge, en el extremo norte de la ciudad californiana. La ubicación fue precisada por fuentes policiales consultadas por ABC News.

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Las primeras versiones no detallaron en qué sector del predio se produjeron los disparos ni cuántas personas participaron del episodio. Tampoco se comunicó si los fallecidos y los heridos se encontraban dentro de un comercio, en las inmediaciones del complejo o en otro punto de la zona.

ABC News informó igualmente que el tiroteo se registró en un centro comercial cercano a una universidad de Los Ángeles y ratificó el saldo inicial de dos muertos y decenas de detenidos. Su despacho no añadió precisiones sobre el estado de los heridos ni sobre eventuales responsables.

La escasez de datos oficiales mantiene abiertas varias incógnitas. Hasta la publicación de los reportes, no había información pública que permitiera establecer un posible móvil, determinar si se trató de un enfrentamiento entre varias personas o conocer qué tipo de arma fue utilizada.

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La Policía no identificó a sospechosos ni confirmó arrestos formales

Las autoridades no anunciaron arrestos formales ni difundieron descripciones de sospechosos

Aunque los medios informaron que decenas de personas quedaron detenidas, la Policía todavía no anunció arrestos formales ni identificó a algún sospechoso. Las fuentes citadas en las publicaciones tampoco facilitaron una descripción de posibles implicados.

Esa diferencia entre personas bajo custodia y detenciones confirmadas aparece en los primeros partes difundidos sobre el caso. ABC News aseguró que la situación continuaba bajo investigación y que las autoridades no habían dado detalles sobre los individuos retenidos tras el ataque.

Las fuerzas de seguridad tampoco difundieron si entre las personas interceptadas había testigos, posibles víctimas o presuntos participantes del hecho. La falta de precisiones impide conocer, además, cuántos agentes acudieron al lugar y cuándo quedó controlada la situación.

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Por ahora, los datos comunicados corresponden a una etapa inicial de la pesquisa. En este tipo de investigaciones, las autoridades suelen revisar registros de cámaras, recoger pruebas en el sitio y tomar declaraciones para reconstruir la secuencia de los hechos, aunque los reportes consultados no informaron cuáles de esas medidas ya se habían realizado en University Plaza.

El número de heridos permanece sin confirmación oficial

El dato que sigue sin definirse es la cantidad de personas lesionadas. ABC News afirmó que hubo heridos, aunque indicó que el número no había sido precisado por fuentes oficiales. La misma reserva fue consignada por People, que describió el balance como provisional.

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La condición de las víctimas tampoco trascendió. No se informó cuántas recibieron atención médica, si fueron trasladadas a hospitales ni cuál es su estado de salud. Las identidades de las personas muertas no fueron divulgadas.

La información difundida hasta ahora coincide en tres elementos centrales: al menos dos personas fallecieron, hubo heridos en una cifra aún indeterminada y decenas de individuos fueron retenidos tras el tiroteo. Sin embargo, las autoridades no presentaron una versión completa sobre el desarrollo del episodio.

La investigación deberá establecer quiénes efectuaron los disparos, si existía alguna relación previa entre las personas involucradas y qué ocurrió antes de que se desatara la violencia. Hasta que la Policía publique un nuevo parte, el saldo de víctimas y la situación judicial de los detenidos continuarán sujetos a actualización.

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