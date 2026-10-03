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Los iraníes acusados de planear un ataque contra la comunidad judía de Manchester comparecieron ante un tribunal de Londres

Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, fueron acusados ​​formalmente el viernes tras su detención en septiembre; la policía sostiene que ambos estaban “en contacto con un tercero en el extranjero —posiblemente en Irán— en relación con el complot”

Una vista general muestra el tribunal de magistrados de Westminster en Londres, Reino Unido. REUTERS/Peter Nicholls
Una vista general muestra el tribunal de magistrados de Westminster en Londres, Reino Unido. REUTERS/Peter Nicholls
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Dos hombres iraníes acusados ​​de planear un ataque terrorista contra la comunidad judía de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, comparecieron el sábado ante un tribunal de Londres.

Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, fueron acusados ​​formalmente el viernes tras su detención en septiembre; la policía sostiene que ambos estaban “en contacto con un tercero en el extranjero —posiblemente en Irán— en relación con el complot”.

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Sus detenciones se producen casi un año después de un ataque mortal con arma blanca y de fuego contra la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Manchester, donde los fieles se habían reunido para celebrar Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.

El fiscal Mark Luckett declaró ante el tribunal que ambos hombres planeaban utilizar un “artefacto explosivo de fabricación casera” y que entre sus posibles objetivos figuraban la sinagoga de Heaton Park —atacada el año anterior— y el Museo Judío de Manchester.

La Policía Metropolitana de Londres acusó formalmente a Salam Ahmadyan y Rahman Salehi de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester. (REUTERS/Phil Noble)
La Policía Metropolitana de Londres acusó formalmente a Salam Ahmadyan y Rahman Salehi de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester. (REUTERS/Phil Noble)

“Se observó a los acusados ​​llevando a cabo lo que la fiscalía califica de reconocimiento hostil dentro de la comunidad judía de Manchester”, afirmó Luckett ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

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Los hombres quedaron bajo custodia y está previsto que comparezcan próximamente ante el tribunal penal de Old Bailey, en Londres, para una audiencia el 23 de octubre.

Se informó al tribunal de que ambos hombres llegaron al Reino Unido cruzando el Canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones, una ruta utilizada cada año por miles de solicitantes de asilo y que ha avivado el sentimiento antiinmigración en Gran Bretaña.

Salehi obtuvo el asilo en 2023 tras llegar en 2020, mientras que Ahmadyan llegó en 2023 y tiene pendiente una solicitud de asilo, según se expuso en la vista.

Grupo de periodistas reunido frente al tribunal penal británico conocido popularmente como 'Old Bailey'. REUTERS/Henry Nicholls
Grupo de periodistas reunido frente al tribunal penal británico conocido popularmente como 'Old Bailey'. REUTERS/Henry Nicholls

Tras la presentación de los cargos, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró: “Estos sucesos recientes son un crudo recordatorio de las amenazas que se ciernen sobre este país, tanto por parte de terroristas como de actores estatales extranjeros”.

“Esta noticia resultará profundamente angustiosa para nuestras comunidades judías, al producirse tan poco tiempo después de Rosh Hashaná y Yom Kipur. Sé que esto será especialmente cierto en Manchester, al cumplirse un año del ataque terrorista contra la sinagoga de Heaton Park”, añadió. El último año ha registrado una oleada de ataques en la capital británica contra lugares judíos o vinculados a Israel; un grupo relacionado con Irán se ha atribuido algunos de estos ataques, incluida la quema de ambulancias de una organización benéfica judía en Londres.

(Con información de AFP)

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