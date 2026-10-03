Fin de una era para el sur de Estados Unidos: Winn-Dixie cierra 27 tiendas tras un siglo de historia

La historia reciente de la compañía incluye un proceso de quiebra y la posterior venta a inversores privados (WCTV)

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Con 101 años de historia, Winn-Dixie cierra 27 tiendas en cuatro estados del sur de Estados Unidos. La cadena, identificada durante décadas con los consumidores del llamado Deep South, dejará Alabama por completo. Más de 200 de sus locaes pasarán a ser sucursales de Aldi, según informó el medio local AL.com.

El proceso se formalizó el año pasado, cuando la empresa matriz, que entonces operaba bajo el nombre Southeastern Grocers, anunció que cerraría sus locales en Alabama para concentrar sus operaciones en Florida y el sur de Georgia.

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En los primeros meses de 2026, el plan se amplió: la compañía confirmó que vendería o clausuraría 32 tiendas Winn-Dixie y ocho locales de la marca Harveys fuera de Florida, en Alabama, Georgia, Luisiana y Misisipi, según informó el medio Inc. En ese mismo período cambió su denominación corporativa a The Winn-Dixie Company.

La cadena alemana Aldi vendió Winn-Dixie a inversores privados menos de un año después de su adquisición (EFE/Bo Amstrup)

Los cierres se extenderán hasta fin de año

Los primeros cierres se produjeron en Luisiana a principios de enero de 2026, cuando varios locales dejaron de operar bajo la bandera de Winn-Dixie y reabrieron como sucursales de Rouses Markets, una cadena regional.

En Florida, las conversiones a Aldi continuaron a lo largo del año: un local en Miami cerró como Winn-Dixie el 27 de septiembre, otro en Callahan está previsto para el 18 de octubre y una tienda en Hallandale Beach cerrará en diciembre, de acuerdo con el registro de Store Closure Watch. Se estima que algunas reconversiones se completarán recién en 2027.

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Winn-Dixie abandona Alabama y reduce su red en el sur del país

Fundada en 1925, Winn-Dixie fue durante décadas uno de los supermercados de referencia en el sureste estadounidense. La historia reciente de la cadena, sin embargo, estuvo marcada por turbulencias financieras que terminaron por redefinir su estructura.

Winn-Dixie atravesó un proceso de quiebra del que salió con una estrategia de reorganización que incluyó la venta de la compañía a Aldi, la cadena alemana de descuento que se posiciona como la de mayor crecimiento en el mercado estadounidense. Aldi, no obstante, vendió Winn-Dixie a inversores privados menos de un año después de la adquisición, según consignó USA Today.

Alrededor de 220 tiendas de las marcas Winn-Dixie y Harveys se transformarán en sucursales de Aldi para el año 2027 (REUTERS/Edmund Fountain)

Alrededor de 220 locales de Winn-Dixie y Harveys pasarán a ser tiendas Aldi

Más allá de los cierres puntuales, la transformación de la red opera a mayor escala: alrededor de 220 tiendas que funcionaban bajo las marcas Winn-Dixie y Harveys serán reconvertidas en sucursales de Aldi.

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En la práctica, esto significa que buena parte del territorio que hoy cubre Winn-Dixie seguirá teniendo un supermercado, aunque bajo otra bandera y con un modelo comercial distinto, orientado al precio bajo y al surtido acotado.

Al anunciar los cierres, la empresa reconoció el impacto sobre su plantilla. “Reconocemos que estos cambios afectan primero a las personas y nuestra prioridad es apoyar a cada empleado durante la transición”, sostuvo la compañía en declaraciones recogidas por AL.

Agregó que muchas de las tiendas serían vendidas a minoristas con modelos similares, lo que abriría la posibilidad de que los trabajadores sean considerados para puestos en los nuevos operadores.

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La cadena apuesta por consolidar su presencia en Florida mientras cierra fuera del estado

Los cierres de supermercados en la región afectan a municipios pequeños donde la tienda representaba la principal opción del área (AFP)

Los cierres no implican una retirada total del mercado. Winn-Dixie mantiene su apuesta por Florida, estado en el que este año remodeló nueve tiendas y continuó abriendo nuevas sucursales.

La estrategia apunta a concentrar recursos en los mercados donde la cadena conserva mayor volumen de ventas, en lugar de sostener una red dispersa bajo presión creciente de competidores de precio bajo como Aldi y Walmart, y de cadenas especializadas como Trader Joe’s y Whole Foods, que captaron parte de su público en los últimos años.

Los cierres de supermercados golpean con más fuerza a las comunidades pequeñas

Los cierres de Winn-Dixie se enmarcan en una tendencia que afecta al sector en todo el país. Solo en 2026, cadenas como Kroger, Grocery Outlet, Albertsons y Amazon Fresh anunciaron el cierre de decenas de locales cada una, según un relevamiento de Mashed, medio especializado en gastronomía y tendencias de consumo alimentario. Kroger, en particular, confirmó en junio de 2025 el cierre de 60 tiendas en un plazo de 18 meses, citando bajo rendimiento.

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En varios casos, las clausuras golpean con más fuerza a comunidades pequeñas que dependen de esos establecimientos como única opción de supermercado a distancia razonable. En algunos de los municipios afectados, la tienda que cierra era la última del área.