Fauci rechaza una nueva citación del Senado y su defensa denuncia “acoso político”

La defensa del Dr. Anthony Fauci rechazó comparecer de forma voluntaria ante un segundo panel del Senado de Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

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La defensa de Anthony Fauci rechazó una solicitud para comparecer de forma voluntaria ante un segundo panel del Senado de Estados Unidos. El abogado del exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas envió una carta al senador Ron Johnson para comunicar esta decisión.

El representante legal del doctor calificó el nuevo requerimiento como un intento de “acoso político”. La misiva sostiene que cualquier esfuerzo para obligar al experto a presentarse ante un subcomité de investigaciones busca degradar su imagen tras la tensa audiencia del pasado 29 de julio.

El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin) muestra lo que afirma que son estudios sobre la ivermectina durante una audiencia con Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor médico de varios presidentes estadounidenses, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

Anthony Fauci declinó comparecer ante un subcomité de investigaciones del Senado tras la votación de desacato del 6 de agosto de 2026. La disputa surgió por su negativa a declarar sobre los orígenes de la COVID-19 y el financiamiento de investigaciones en China, lo que derivó en una remisión al Departamento de Justicia.

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Esta negativa ocurre después de que la mayoría republicana en el Comité de Seguridad Nacional votara a favor de declarar al médico en desacato al Congreso. La votación se realizó con una división partidista marcada y representa una escalada en la confrontación legislativa.

El impacto de la audiencia de julio y el uso de la Quinta Enmienda

Durante su testimonio ante el Senado a finales de julio, el Dr. Anthony Fauci invocó la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación en 100 ocasiones. Esta postura impidió que los legisladores obtuvieran respuestas sobre su gestión durante la pandemia de COVID-19.

El senador Rand Paul, quien preside el comité, impulsó la declaración de desacato como respuesta a este silencio. El legislador por Kentucky argumentó que la protección constitucional no es válida en este caso particular.

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Rand Paul sostuvo que el perdón preventivo otorgado por Joe Biden anula la posibilidad de que Anthony Fauci invoque el derecho a no declarar (REUTERS/Nathan Howard)

La justificación de Rand Paul se basa en un perdón preventivo que el presidente Joe Biden otorgó al doctor. Según el senador, este beneficio legal elimina el riesgo de un proceso penal y, por lo tanto, anula la facultad de invocar el derecho a no declarar.

El caso pasó ahora a manos del Departamento de Justicia. Esta institución debe determinar si el doctor ejerció de manera correcta sus derechos constitucionales o si existe fundamento para iniciar una investigación criminal por su negativa a colaborar.

La controversia científica sobre la ganancia de función

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en las investigaciones de ganancia de función. Este método consiste en modificar o potenciar virus para estudiar su evolución y capacidad de contagio.

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Rand Paul acusó de forma reiterada a Anthony Fauci de mentir sobre el apoyo financiero a este tipo de experimentos. El legislador sostiene que el laboratorio de Wuhan realizó estas prácticas con fondos estadounidenses.

Durante su audiencia en el Senado, Anthony Fauci invocó la Quinta Enmienda en 100 ocasiones y el caso quedó en revisión del Departamento de Justicia (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

De acuerdo con información de CBS News, el Instituto de Virología de Wuhan recibió aproximadamente USD 600.000 a través de una subvención federal otorgada a una organización sin fines de lucro. El debate técnico se centra en si estos estudios cumplen con la definición oficial de riesgo.

Fauci negó estas acusaciones en múltiples ocasiones. El experto aseguró que el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) nunca financió investigaciones de ganancia de función en el centro chino mencionado.

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El doctor explicó a CBS News que los virus estudiados bajo los fondos del NIH eran molecularmente muy diferentes al SARS-CoV-2. Según su declaración, es imposible que esos experimentos originaran el virus que causó la pandemia global.

Posturas divididas sobre el origen de la COVID-19

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos mantiene visiones fragmentadas sobre cómo surgió el virus. Un informe de 2023 reveló que el Consejo Nacional de Inteligencia y otras cuatro agencias se inclinan por un origen natural.

En contraste, el FBI y el Departamento de Energía señalaron que un incidente en un laboratorio es la causa más probable. El año pasado, la CIA también favoreció la teoría de la fuga de laboratorio, aunque no emitió una conclusión definitiva.

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Anthony Fauci afirmó que el NIH no financió investigaciones de ganancia de función en Wuhan y dijo que esos experimentos no pudieron originar el SARS-CoV-2 (REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Fauci manifestó que mantiene una mentalidad abierta, pero subrayó que la evidencia científica acumulada apunta a un evento natural. El experto citó estudios que sugieren que el virus saltó de animales a humanos en un mercado de Wuhan.

Los republicanos de la Cámara de Representantes acusaron al doctor de ejercer una influencia indebida para promover la teoría del origen natural. Por su parte, los demócratas defendieron al médico y afirmaron que no existen pruebas de que intentara silenciar otras hipótesis.

Consecuencias políticas y transparencia pública

El senador Ron Johnson busca abrir una vía de investigación paralela a través de un subcomité. El legislador de Wisconsin pretende indagar sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas contra la COVID-19, además de la respuesta general del gobierno.

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La negativa del Dr. Anthony Fauci a esta nueva citación refuerza la parálisis en el diálogo entre el científico y los sectores críticos del Congreso. Los defensores del doctor consideran que estas acciones son ataques partidistas sin fundamento técnico.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos mantienen posturas divididas sobre el origen de la COVID-19, entre la teoría del origen natural y la hipótesis de una fuga de laboratorio (REUTERS/Nathan Howard)

El proceso de desacato pone a prueba los límites de la supervisión legislativa sobre funcionarios públicos retirados. El resultado de la revisión en el Departamento de Justicia establecerá un precedente sobre el uso de privilegios constitucionales en audiencias del Senado.

La transparencia en la gestión de fondos públicos para investigación biológica permanece como una demanda constante de los legisladores. Este conflicto subraya la profunda división política que persiste en torno a las lecciones de la crisis sanitaria iniciada en 2020.

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