La FDA encuentra una posible fuente del brote de ciclosporiasis relacionada con la lechuga

La investigación relacionó el origen del brote con la lechuga iceberg rallada que Taylor Farms procesó para Taco Bell (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) identificó dos muestras positivas de Cyclospora en áreas vinculadas al cultivo y procesamiento de lechuga iceberg en el centro de México, en el marco de un brote de ciclosporiasis que dejó al menos 12.883 personas infectadas en 21 estados del país norteamericano.

La investigación, ya cerrada por la agencia, relacionó el brote con lechuga iceberg rallada retirada del mercado y suministrada por Taylor Farms de México a restaurantes de Taco Bell. La información fue publicada por ABC News, que recogió la actualización oficial de las autoridades sanitarias.

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La FDA detectó el parásito en agua residual y una zanja de drenaje

La FDA identificó el parásito Cyclospora en muestras de agua residual y en una zanja de drenaje en México (Crédito: Freepik)

Durante inspecciones presenciales en instalaciones de Taylor Farms de México, los especialistas de la FDA tomaron muestras ambientales para buscar el origen de la contaminación. Dos de ellas dieron resultado positivo para el parásito Cyclospora, causante de una infección intestinal conocida como ciclosporiasis.

Una de las muestras procedía de un tanque que contenía aguas residuales evacuadas desde una planta de procesamiento. La otra fue tomada en una zanja de drenaje perteneciente a un productor independiente de lechuga iceberg, detalló la agencia estadounidense.

La FDA aclaró que los resultados no permiten establecer de manera definitiva cómo se produjo la contaminación. “Aunque todavía no hay suficientes pruebas para determinar de forma concluyente cómo ocurrió la contaminación en este brote, las muestras positivas muestran que Cyclospora estaba presente en el entorno donde se cultivó y procesó la lechuga”, afirmó el organismo en una actualización citada por ABC News.

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Aun así, la entidad aseguró que los hallazgos se suman a los datos epidemiológicos y a la trazabilidad de los productos que respaldaban el vínculo entre la enfermedad y la lechuga iceberg rallada retirada del mercado. La investigación sanitaria consideró que todos los lotes involucrados ya fueron retirados de los comercios.

Más de 12.800 personas enfermaron en 21 estados

El brote de ciclosporiasis provocó 12.883 contagios en 21 estados de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 12.883 casos de ciclosporiasis asociados al brote. La cifra incluye pacientes de 21 estados de Estados Unidos que habían consumido la lechuga retirada, indicó la agencia.

El impacto sanitario también incluyó 570 hospitalizaciones y la muerte de dos personas en el estado de Míchigan. Las autoridades recibieron miles de notificaciones adicionales de infecciones, aunque explicaron que no en todos los casos fue posible vincular la enfermedad con los alimentos retirados.

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La investigación comenzó a mediados de julio, cuando la FDA y los CDC informaron que examinaban un brote multiestatal de enfermedades causado por Cyclospora. En ese momento, las pesquisas apuntaron a la lechuga iceberg rallada que se servía en algunos locales de Taco Bell.

El producto había sido suministrado a la cadena de restaurantes por Taylor Farms y procedía de cultivos del centro de México. La compañía Taylor Farms de México emitió entonces un retiro voluntario que abarcó toda la lechuga iceberg originada en esa zona.

El retiro de productos alcanzó a 27 estados

El retiro afectó a productos distribuidos entre el 29 de junio y el 16 de julio en 27 estados, con fechas de consumo preferente que llegaban hasta el 3 de agosto, precisó la información recogida por ABC News. Posteriormente, Taco Bell comunicó que dejó de utilizar lechuga suministrada por Taylor Farms de México en todos sus restaurantes.

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Un portavoz de Taylor Fresh Foods sostuvo que la planta ubicada en el centro de México continúa cerrada mientras la empresa trabaja con su equipo de investigación en la aplicación de protocolos de seguridad reforzados.

El productor independiente en cuya zanja de drenaje se localizó una muestra positiva “ya no forma parte de nuestro programa de proveedores”, aseguró el representante de la compañía. También señaló que la otra muestra citada por la FDA correspondía a agua de desecho y aguas residuales ubicadas fuera de la planta procesadora.

La empresa sostuvo que la propia FDA no ha podido determinar con certeza el mecanismo de contaminación ni la relación de esas muestras con las pruebas genéticas aún realizadas sobre especímenes clínicos. Taylor Fresh Foods manifestó, además, su preocupación por las personas y familias afectadas por el brote.

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La compañía mantiene cerrada su instalación en México

Taylor Fresh Foods afirmó que seguirá revisando sus procedimientos y adoptando medidas para preservar la inocuidad de sus productos. La FDA, por su parte, dio por finalizada la investigación tras concluir que la lechuga retirada vinculada al brote ya no permanece disponible para los consumidores.