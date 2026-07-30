Anthony Fauci invoca la Quinta Enmienda y se niega a responder más de 100 preguntas en el Senado de Estados Unidos

La audiencia quedó atravesada por más de cien negativas durante un interrogatorio impulsado por el republicano Rand Paul, en medio de acusaciones sobre Wuhan y advertencias de un eventual proceso por desacato

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El 29 de julio, la comparecencia de Anthony Fauci ante el Senado de Estados Unidos se transformó en un nuevo punto de conflicto en la larga disputa sobre la gestión de la pandemia. Durante la sesión, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a contestar más de 100 preguntas.

El exasesor médico justificó su decisión como una protección frente a lo que describió como un intento de “trampa judicial” impulsado por el senador Rand Paul. Esta reacción fue interpretada por medios estadounidenses como un reflejo de la hostilidad política que rodea su figura.

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Interrogatorio y argumentos de las partes

La audiencia estuvo marcada por la insistencia de Rand Paul en interrogar a Fauci sobre el supuesto financiamiento de investigaciones de “ganancia de función” en Wuhan y sobre su papel en la comunicación pública durante la emergencia sanitaria. Al abordar esta cuestión, Fauci sostuvo que nunca existió un financiamiento de experimentos que cumplan la definición oficial de “ganancia de función” en China, una postura que ha reiterado ante distintas comisiones legislativas.

Anthony Fauci se acogió a la Quinta Enmienda ante el Senado de Estados Unidos y rechazó responder más de cien preguntas sobre la pandemia (AP Foto/Allison Robbert)

Fauci explicó en una audiencia previa: los Institutos Nacionales de Salud “categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”.

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Durante el encuentro, Paul criticó el uso de la Quinta Enmienda e incluso anunció que la comisión votaría para acusar a Fauci de desacato y afirmó que ese derecho constitucional no aplica ante el Senado.

El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin) muestra lo que afirma que son estudios sobre la ivermectina durante una audiencia con Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor médico de varios presidentes estadounidenses, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

El desarrollo de la sesión incluyó episodios como el retiro del abogado de Fauci, ordenado por Paul, tras varios intentos de intervenir para defender a su cliente, según información de Reuters. El exfuncionario, por su parte, denunció lo que calificó como una “cruzada pública” en su contra, señalando que la publicación de su diario personal respondía al mismo objetivo de exposición y descrédito.

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Fauci sostuvo ante el Senado que los Institutos Nacionales de Salud no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan (REUTERS/Jonathan Ernst)

En ese sentido, la defensa de Fauci argumentó que la audiencia buscaba forzarlo a cometer un error bajo presión, lo que podría derivar en consecuencias legales.

Contexto legal y antecedentes políticos

El trasfondo de la comparecencia se inscribe en un clima de alta tensión política y legal. Como detalla Reuters, el presidente Joe Biden otorgó a Fauci un indulto preventivo en enero de 2025 para resguardarlo ante posibles cargos derivados de su gestión durante la pandemia, aunque dicha medida no protege frente a hechos ocurridos con posterioridad.

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Joe Biden otorgó a Fauci un indulto preventivo en 2025 por posibles cargos vinculados con su gestión de la pandemia, aunque esa medida no cubre hechos posteriores (REUTERS/Nathan Howard)

En el marco legal estadounidense, realizar declaraciones falsas ante el Congreso constituye un delito. A este respecto, algunos legisladores republicanos han sostenido que la negativa de Fauci a declarar podría conducir a cargos por desacato o perjurio.

Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece desde 1896 que el Congreso puede otorgar inmunidad para forzar el testimonio de un testigo, lo que limita el alcance de la Quinta Enmienda en este tipo de audiencias.

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Reacciones en el Congreso y en la opinión pública

La decisión de Fauci de no responder generó respuestas opuestas en el ámbito político. Mientras representantes republicanos señalaron que la negativa alimenta sospechas y fortalece la idea de falta de transparencia en la gestión de la pandemia, desde el bloque demócrata se calificó la audiencia como un acto de persecución y una maniobra para desviar el foco de temas prioritarios.

Legisladores republicanos y demócratas interpretaron de forma opuesta la negativa de Fauci a declarar en el Congreso sobre la gestión de la pandemia (REUTERS/Nathan Howard)

Al mismo tiempo, la publicación de 1.141 páginas del diario personal de Fauci aportó un nuevo elemento de debate. Un análisis citado por CNN subraya que las anotaciones coinciden con sus declaraciones públicas y documentan tanto su preocupación por la evolución de la pandemia como los desacuerdos internos en la administración.

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Investigación sobre el origen del virus

En relación con el origen del SARS-CoV-2, el caso sigue abierto y sin consenso definitivo. Según lo reportado por Reuters, el FBI y la CIA han considerado la posibilidad de un escape de laboratorio en Wuhan, aunque con distintos grados de certeza, mientras que otras agencias estadounidenses sostienen que el salto natural desde animales resulta más probable.

La publicación de 1.141 páginas del diario personal de Fauci sumó un nuevo frente de debate sobre sus decisiones y comunicaciones durante la pandemia (REUTERS/Nathan Howard)

Fauci ha reiterado en varias ocasiones su disposición a considerar todas las hipótesis. Asimismo, insistió en la ausencia de pruebas concluyentes.

Próximas etapas y debate vigente

La Comisión del Senado, bajo la presidencia de Rand Paul, deberá decidir si avanza con una acusación formal por desacato contra Fauci. Por ahora, el episodio pone de manifiesto la vigencia del debate sobre transparencia, la gestión de la emergencia sanitaria y el papel de la ciencia en la toma de decisiones públicas.

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Puntos clave: acusaciones planteadas contra Anthony Fauci en el Senado

Haber mentido bajo juramento al Congreso sobre la supuesta financiación de investigaciones en China.

Autorizar, desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH), fondos para experimentos en laboratorios chinos que modificarían virus —conocido como “ganancia de función”—, lo que Fauci niega.

Falta de transparencia y ocultamiento de información acerca del posible vínculo entre esos experimentos y el origen del COVID-19.

Destrucción de documentos oficiales y ocultamiento de comunicaciones internas sobre el manejo de la pandemia.

Cambios o ajustes en los mensajes públicos sobre medidas sanitarias durante la pandemia, considerados confusos por algunos legisladores.

Negarse a responder preguntas en la audiencia del Senado, lo que derivó en la amenaza de una acusación por desacato al Congreso.