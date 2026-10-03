Rusia volvió a atacar puentes, buques e infraestructura vital para la población civil ucraniana

Zelensky compartió un video de los bombardeos rusos sobre Ucrania

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El presidente Volodímir Zelensky denunció que Rusia dirigió una nueva ofensiva contra la infraestructura que sostiene la vida cotidiana de Ucrania durante la noche del viernes al sábado, con daños en puentes de Kiev, edificios residenciales, ferrocarriles, instalaciones energéticas y embarcaciones civiles. Moscú sostuvo que mantendrá ataques que define como “represalia”, mientras Kiev afirmó haber golpeado objetivos vinculados con la maquinaria bélica rusa.

Zelenski informó que un dron Shahed impactó el puente Pivnichnyi, también conocido como Puente del Norte, en Kiev. Al referirse al alcance de los bombardeos, el mandatario declaró: “Los rusos continúan convirtiendo nuestra infraestructura y todo lo que sostiene la vida cotidiana en sus objetivos”.

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The Kyiv Independent informó que era el tercer día consecutivo de ataques rusos contra uno de los puentes principales de la capital ucraniana. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, comunicó el estado de la infraestructura afectada: “La calzada y la red de trolebuses del Puente del Norte han sufrido daños. El tráfico en el puente, desde la orilla izquierda hacia la derecha, está bloqueado en estos momentos”.

Las fuerzas rusas también atacaron el puente Pivdeni, o Puente del Sur, durante la tarde del viernes. Klichkó confirmó el impacto y señaló que el cruce quedó cerrado al tránsito. Los ataques contra ese puente obligaron a interrumpir temporalmente la circulación en ocasiones previas y afectaron una línea de metro que conecta las dos márgenes de Kiev sobre el Dniéper. El cierre de ese paso y de otros dos puentes provocó grandes aglomeraciones de tráfico.

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Los ataques con drones rusos contra los puentes de Kiev provocan un aumento de los atascos de tráfico (REUTERS/Thomas Peter)

Klichkó se reunió con representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Emergencias para buscar alternativas ante los ataques contra puentes y otras infraestructuras de la capital. El alcalde anunció que presentará propuestas al Gobierno central para preservar la conectividad entre ambas orillas del río.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó que derribó o suprimió 131 drones de los 157 sistemas empleados por Rusia. También registró impactos en doce puntos del país y daños causados por fragmentos de drones en otros cinco lugares.

En uno de los puertos de Odesa, un ataque ruso contra un barco con bandera de Liberia causó la muerte de un marinero que se encontraba en la sala de máquinas e hirió a otros tres tripulantes, según la Administración de Puertos Marítimos de Ucrania. El organismo calificó el hecho como un ataque deliberado contra la navegación civil y acusó a Rusia de poner en riesgo las rutas marítimas ucranianas.

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El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que sus fuerzas armadas continuarán los ataques contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas. En una nota oficial, la Cancillería sostuvo: “En respuesta a las acciones terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la población civil y la infraestructura de nuestro país, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan lanzando ataques sistemáticos”.

La Administración de Puertos Marítimos de Ucrania informó que el ataque contra el barco liberiano ocurrió después de otro bombardeo ruso contra una embarcación con bandera de Palau en la región de Odesa, denunciado por Zelenski el lunes anterior. Once días antes, un ataque ruso contra un barco con bandera de Tanzania en el mar Negro mató al capitán e hirió a otros tres miembros de la tripulación, según la agencia ucraniana Ukrinform.

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Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (REUTERS/Alina Smutko)

Zelensky afirmó que Ucrania respondió con operaciones de largo alcance contra posiciones y recursos rusos. Al informar sobre esas acciones, declaró: “Nuestras sanciones llegaron a la región de Samara, así como a las posiciones de los ocupantes que operan sistemas de misiles Iskander en la región de Briansk. Hay nuevos resultados en el mar Negro”.

Y agregó: “Es importante que siempre nuestros guerreros encuentran la manera de responder justamente a estos bombardeos y devolver la guerra adonde vino”.

En este contexto de creciente tensión, la Cancillería rusa reiteró su llamado a ciudadanos extranjeros y personal de misiones diplomáticas para que no permanezcan en Ucrania ni viajen al país: “La responsabilidad de cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en quienes ignoren esta advertencia”.

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Rusia recrudeció los ataques contra Ucrania después de las elecciones legislativas rusas de finales de septiembre. Moscú acusó entonces a Kiev de intentar frustrar los comicios con ataques, incluido uno contra la capital rusa, y prometió responder.