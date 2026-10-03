Trump prometió USD 5.000 a los adultos de EEUU si los republicanos ganan las elecciones de medio término

Trump prometió 5.000 dólares para los adultos de EEUU si el Partido Republicano retiene el poder en el Congreso en las elecciones de noviembre (REUTERS/Leah Millis)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto del país si el Partido Republicano gana la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. El mandatario vinculó el anuncio a los ingresos por aranceles y a las inversiones que, según afirmó, recibió la economía estadounidense durante los últimos 15 meses.

Además, instó a la población a votar por todos los medios disponibles en “una de las elecciones más importantes de nuestras vidas”.

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“Nuestro país está tan bien bajo el liderazgo republicano que solo yo puedo hacerles esta promesa. Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, les voy a dar 5.000 dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América”, anunció el mandatario en un video publicado en sus redes sociales.

El presidente presentó la propuesta como un “dividendo Trump” y sostuvo que solo podría concretarse con una mayoría republicana en el Congreso. Calculó que el programa costaría cerca de 1 billón de dólares, aunque estimaciones difundidas por Associated Press sitúan el gasto en torno a 1,2 billones, a partir de una población adulta de aproximadamente 240 millones de personas.

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Esa cifra equivale a más de la mitad del déficit presupuestario anual estadounidense, que AP ubicó cerca de 1,8 billones.

Trump llamó a sus seguidores a votar en las elecciones de medio término para retener el poder en el Congreso de EEUU (REUTERS/Kylie Cooper)

La iniciativa requeriría una ley del Congreso. La Constitución estadounidense reserva a los legisladores la potestad de autorizar el gasto federal, por lo que el presidente no podría disponer por sí solo de transferencias de esa magnitud. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya había señalado que la propuesta necesitaría la aprobación parlamentaria.

Trump sostuvo que los recursos podrían financiarse con aranceles y con la llegada de inversiones. En su declaración, elevó a 21 billones las inversiones anunciadas para Estados Unidos en 15 meses y afirmó que ese volumen convierte al desembolso en una medida “fácil” de ejecutar.

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Como respaldo de su promesa, el mandatario recordó el pago único de 1.776 dólares a alrededor de 1,45 millones de integrantes de las Fuerzas Armadas, anunciado en diciembre de 2025 bajo el nombre de “Warrior Dividend”. El Departamento de Defensa informó entonces que los fondos provenían de recursos aprobados por el Congreso dentro de la ley presupuestaria conocida como “One Big Beautiful Bill”.

En su video publicado este sábado, Trump también apuntó contra el Partido Democráta, al sostener que una victoria de esa bancada implicaría subas de impuestos y una depresión económica comparable a la de 1929: “Van a destruir nuestro país, y sin duda destruirán nuestra economía”.

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Las elecciones de medio término en EEUU se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre (REUTERS/Bob Strong)

“Salgan a votar”

Trump también aprovechó para instar a sus simpatizantes a participar en las elecciones legislativas y les pidió que actúen como si él figurara en la boleta para impulsar a los candidatos republicanos al Congreso.

“Si su estado tiene voto anticipado, no esperen. Salgan y voten”, afirmó. También alentó el sufragio por correo, el voto anticipado y la participación presencial el día de los comicios, previsto para el 3 de noviembre.

El mandatario dirigió a los votantes al sitio web swampthevoteusa.com para obtener información sobre los requisitos y los lugares de votación. La convocatoria apunta a reforzar la movilización republicana en una elección que renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

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Trump sostuvo que los comicios legislativos serán decisivos y pidió a sus seguidores que voten como si se tratara de una elección presidencial. “Les pido que finjan que estoy en la boleta”, expresó. El presidente aseguró que cuando participa como candidato el Partido Republicano obtiene “un 45% más de votos”. A partir de esa premisa, vinculó la participación de sus seguidores con las posibilidades de que los republicanos conserven o amplíen su representación en el Congreso.

También volvió a usar el término “dumbócratas” para referirse a los demócratas y los acusó de promover políticas que, según dijo, su administración busca revertir. “No vamos a volver a las fronteras abiertas”, afirmó Trump. Luego cuestionó las propuestas demócratas sobre identidad de género y aseguró que no permitirá el regreso de impuestos más altos.

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El presidente también reivindicó los recortes tributarios aprobados durante su gestión y sostuvo que las elecciones legislativas definirán la continuidad de esas políticas. “Tenemos que ganar”, señaló al final de su mensaje, antes de pedir a sus seguidores que voten y respaldar nuevamente su lema de campaña.