Una comisión del Senado de Estados Unidos declaró en desacato a Anthony Fauci: ¿Podría ir a prisión?

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votó declarar en desacato al Congreso a Anthony Fauci y remitió el caso al Departamento de Justicia (REUTERS/Nathan Howard)

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El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado declaró este jueves en desacato al Dr. Anthony Fauci y remitió su caso al Departamento de Justicia para una posible acusación penal, según Associated Press.

La decisión llega una semana después de que Fauci, de 85 años y exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se negara a responder más de 100 preguntas sobre su manejo de la pandemia de COVID-19 durante una audiencia en Washington D.C. el 29 de julio. En cada ocasión, el exasesor médico del gobierno federal invocó la Quinta Enmienda, el derecho constitucional que protege a cualquier ciudadano de declarar en su contra.

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La votación siguió una división estricta entre partidos: todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra, según información de AP.

¿Qué significa ser declarado en desacato al Congreso?

Según el Servicio de Investigación del Congreso —el organismo técnico que asesora al Poder Legislativo federal—, el desacato al Congreso es un delito menor (misdemeanor) tipificado en el Código de Estados Unidos bajo el artículo 2 U.S.C. § 192. La ley penaliza a quien, habiendo sido citado a declarar ante una comisión, se niega de forma deliberada a responder preguntas pertinentes a la investigación.

La infografía detalla el proceso legal y las consecuencias del desacato al Congreso en Estados Unidos, incluyendo hasta 12 meses de prisión y 100.000 dólares de multa, con una ilustración de Anthony Fauci (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración del comité no condena ni encarcela a nadie por sí sola. Lo que hace es activar un mecanismo de tres pasos:

El comité certifica los hechos.

El presidente del Senado remite el caso a la fiscalía federal del Distrito de Columbia.

Esa oficina decide si lo presenta ante un gran jurado para una posible acusación formal.

El Departamento de Justicia tiene la última palabra y, según el mismo organismo legislativo, no está legalmente obligado a procesar el caso: la ley le otorga discreción para archivar la remisión. Si hay condena, la pena máxima es de 12 meses de prisión y una multa de hasta USD 100.000.

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El senador estadounidense Ron Johnson (republicano por Wisconsin) muestra lo que afirma que son estudios sobre la ivermectina durante una audiencia con Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y asesor médico de varios presidentes estadounidenses, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 29 de julio de 2026 (REUTERS/Nathan Howard)

Vale recordar que dos exasesores de Trump —Steve Bannon y Peter Navarro— cumplieron condenas de cuatro meses de prisión bajo ese mismo cargo durante la administración Biden. Ambos se negaron a cumplir citaciones del comité que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio e invocaron privilegio ejecutivo, un argumento que los jueces rechazaron en los dos casos. El antecedente muestra que el proceso, aunque incierto, puede tener consecuencias concretas.

Por qué Fauci se negó a responder

En una declaración oficial citada por AP, Fauci explicó que tenía razones fundadas para temer cargos criminales. Señaló el “empeño público” del senador Rand Paul en llevarlo, en sus propias palabras, “tras las rejas”.

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Fauci sostuvo que temía cargos criminales y citó el empeño público del senador Rand Paul por llevarlo, según sus palabras, tras las rejas (REUTERS/Nathan Howard)

Durante la audiencia del 29 de julio, el exfuncionario pronunció una sola declaración de 24 palabras: que por consejo de sus abogados se acogía al derecho de la Quinta Enmienda. No respondió ninguna pregunta adicional.

La senadora Maggie Hassan (D-NH) respaldó esa postura y argumentó, según AP, que la audiencia buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no cubiertos por el indulto presidencial.

Qué argumenta Rand Paul y por qué impulsó el desacato

El senador Rand Paul (R-KY), presidente del comité, sostuvo que la Quinta Enmienda no aplica en este caso porque Fauci ya recibió un indulto del presidente Biden en enero de 2025. Bajo ese argumento, el exfuncionario no enfrentaba riesgo real de procesamiento federal.

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“Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, remarcó.

Rand Paul argumentó que la Quinta Enmienda no aplica porque Biden concedió a Fauci un indulto presidencial en enero de 2025 para actos federales cometidos desde 2014 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Paul también reconoció que no llevó la resolución al pleno del Senado porque los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios para avanzar allí. En cambio, la remitió directamente al Departamento de Justicia, según PBS.

El indulto de Biden: qué cubre y qué no

El indulto otorgado por Biden en enero de 2025 cubre actos federales cometidos entre 2014 y la fecha en que fue emitido. Esa protección, sin embargo, tiene límites precisos.

No protege a Fauci de posibles cargos estatales ni de investigaciones sobre declaraciones falsas ante el Congreso posteriores a esa fecha, según AP. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece desde 1896 que el Congreso puede otorgar inmunidad para obligar a un testigo a declarar, lo que restringe el alcance de la Quinta Enmienda en audiencias legislativas.

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Quién es Anthony Fauci y por qué este caso importa

Fauci dirigió el NIAID durante décadas y fue el rostro de la respuesta federal ante el COVID-19. Nunca antes había invocado la Quinta Enmienda en sus múltiples comparecencias ante el Congreso, según CNN.

El indulto de Biden no protege a Fauci de posibles cargos estatales ni de declaraciones falsas ante el Congreso posteriores a la fecha del perdón presidencial (REUTERS/Nathan Howard)

Las investigaciones republicanas se han centrado en el posible financiamiento de estudios de “ganancia de función” en el Instituto de Virología de Wuhan, algo que Fauci ha negado de forma reiterada. En una audiencia previa, declaró que los Institutos Nacionales de Salud “categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”.

Un precedente que va más allá de Fauci

El caso abre preguntas sin respuesta sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a testigos que ya recibieron un indulto presidencial, según AP. La respuesta del Departamento de Justicia podría fijar un precedente con consecuencias para otros funcionarios en situaciones similares.

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El senador Gary Peters (D-MI) advirtió que castigar a un testigo por invocar la Quinta Enmienda podría desincentivar la comparecencia voluntaria ante el Congreso en el futuro.

AP también señala que el resultado podría afectar a posibles colaboradores de la administración Trump si el presidente decide otorgar indultos antes de dejar el cargo.