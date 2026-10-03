Bulgaria recuperó los restos del zar Samuel mil años después de su trágica muerte tras un acuerdo cultural con Grecia

Bulgaria recuperó los restos del zar Samuel mil años después de su trágica muerte, tras recibirlos de Grecia en una ceremonia celebrada este sábado que cerró décadas de negociaciones y vinculó la restitución con la devolución de reliquias eclesiásticas griegas conservadas en Sofía desde la Primera Guerra Mundial.
Los restos del soberano, que gobernó el Primer Imperio Búlgaro entre 997 y 1014, viajaron desde Salónica a la capital búlgara a bordo de un avión militar. Una guardia de honor los acompañó hasta la aeronave y, cuando esta cruzó la frontera, cazas MiG-29 y F-16 de la Fuerza Aérea de Bulgaria la escoltaron durante el ingreso al espacio aéreo nacional.
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El féretro aterrizó en el aeropuerto Vasil Levski y recorrió las calles de Sofía sobre un vehículo militar descubierto. Seis soldados con uniforme de combate lo custodiaron durante el traslado, junto con efectivos de la policía motorizada. Miles de personas se concentraron en la plaza Knyaz Alexander I, donde acudieron autoridades nacionales y dirigentes de distintas fuerzas políticas, además de antiguos primeros ministros, entre ellos Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha.
La ceremonia incluyó el himno nacional y 21 salvas de artillería. Luego, una procesión condujo los restos hasta la basílica de Santa Sofía, templo del siglo VI que dio su nombre a la ciudad. Allí quedaron depositados en un sarcófago de mármol blanco de 2,3 metros de largo, realizado para la recepción. Funcionarios eclesiásticos indicaron que Samuel fue bautizado en esa iglesia.
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El patriarca Daniil, jefe de la Iglesia ortodoxa búlgara, pronunció una oración frente al sarcófago y afirmó: “Más de un milenio después de su vida y de su hazaña histórica, el zar Samuel regresa a su pueblo para permanecer para siempre en Bulgaria”.
La entrega se formalizó durante un acto en el Museo de Cultura Bizantina de Salónica, donde los restos permanecieron durante décadas. Rumen Radev y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, asistieron a la firma de los protocolos de entrega y recepción, acordados por ambos países después de años de contactos entre sus ministerios de Cultura.
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“Si en el pasado el zar Samuel nos dividió, hoy nos une”, declaró Radev durante la ceremonia. También sostuvo que la devolución reforzaría la cooperación bilateral. En Sofía, el dirigente búlgaro vinculó el acto con la convivencia europea: “Hoy los europeos estamos aprendiendo a leer la historia con el deseo de pertenecer no solo a nuestra patria, sino también a la cultura que nos une en todo el continente europeo”.
Radev añadió que Europa debía “trabajar por la paz como el bien supremo”, en referencia a la rivalidad que enfrentó durante siglos a los dos Estados vecinos. Mitsotakis, por su parte, señaló que los vínculos entre Atenas y Sofía atravesaban su mejor momento y presentó el acuerdo como una muestra de cooperación en torno al patrimonio cultural.
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La devolución de los restos forma parte de un intercambio. Bulgaria entregó a Grecia 48 objetos eclesiásticos procedentes de monasterios del norte griego, que tropas búlgaras retiraron en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Las piezas permanecieron por más de un siglo en Bulgaria, bajo custodia o exhibidas en el Museo Nacional de Historia de Sofía.
Los restos atribuidos a Samuel fueron encontrados en 1965 por el arqueólogo griego Nikolaos Moutsopoulos en la basílica de San Aquiles, situada en el Pequeño Lago de Prespa, una zona próxima a las fronteras de Albania, Grecia y Macedonia del Norte. El arqueólogo sacó a la luz cuatro sarcófagos junto con material antropológico. Desde entonces, las reliquias permanecieron en Salónica.
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Samuel ocupó un lugar central en la resistencia búlgara frente al Imperio bizantino a finales del siglo X y comienzos del XI. Junto con sus hermanos, inició la disputa contra Bizancio y después concentró su dominio en buena parte de los Balcanes. La región de los lagos Prespa y Ohrid, ubicada principalmente en la actual Macedonia del Norte, se convirtió en el núcleo de su poder.
(Con información de AP y EFE)
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