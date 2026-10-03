El viceprimer ministro emiratí visitó al piloto indio de Flydubai en el hospital: “Personifica los más altos grados de valentía”

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, visita a Smit Machhar durante su hospitalización

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El viceprimer ministro y ministro de Defensa emiratí, Hamdam bin Mohamed, visitó este sábado al piloto indio de Flydubai Smit Machchhar, que evitó la tragedia el pasado miércoles de un potencial “atentado terrorista” tras ser atacado por el copiloto en la cabina, y le expresó el reconocimiento del país del golfo Pérsico.

“Durante una visita al capitán Smit Machchhar, piloto de Flydubai que personifica los más altos grados de valentía, responsabilidad y respeto por la vida humana, le expresamos nuestro más sincero reconocimiento y admiración, tanto nosotros como el liderazgo de la nación”, dijo el también príncipe heredero de Dubái en su cuenta oficial de X.

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En las imágenes aparece el político dando un beso en la cabeza al piloto, que se intenta incorporar desde la cama de su habitación en el hospital, donde se le ve vendado en la cabeza, así como en el brazo y mano izquierdos.

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, besa la cabeza al copiloto convaleciente durante una visita en una habitación de hospital

“Nos enorgullece que forme parte de nuestro equipo, de la historia de nuestra nación y de los valores que representan Emiratos Árabes Unidos (EAU): una nación de compasión, de paz y de vida”, exclamó Bin Mohamed.

Ante esta publicación en X, el Consulado General de Israel en Dubái respondió desde su cuenta en la misma red social que Machchhar es “un verdadero ejemplo de valentía”.

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Y también lo llamó “un héroe que se enfrentó al terror para demostrar que el extremismo jamás vencerá los Acuerdos de Abraham”, en referencias a los acuerdos firmados en 2020, bajos los auspicios de la primera administración de Donald Trump, en los que Israel y Emiratos abrieron una nueva página al establecer relaciones diplomáticas.

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum visita a un paciente en una habitación de hospital junto a personal médico y acompañantes

Hoy, Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, aseveró que el “último atentado terrorista”, en referencia al vuelo FZ1073 de Flydubai, es una nueva advertencia de que “la lucha” contra el extremismo “no ha terminado”.

“La lucha de la región contra el extremismo persiste y justificar el terrorismo mediante el discurso de odio forma parte del peligro, y no es un aspecto secundario. El último atentado terrorista es una nueva advertencia de que la confrontación no ha terminado”, dijo el político en su cuenta oficial de X.

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En este sentido, indicó que “se confirma la importancia de la postura firme y temprana de EAU: tolerancia cero hacia el extremismo y permisividad total con su discurso, pues la seguridad comienza por combatir el odio y erradicar sus fuentes”.

Hamdan bin Mohammed Al Maktoum visita a un paciente en una habitación de hospital junto a personal médico y acompañantes

Esta declaración se produce después de que la Fiscalía General emiratí confirmara hoy que el copiloto del vuelo “inició la ejecución de un atentado terrorista” al atacar al piloto con un “hacha de emergencia”, aunque sin dar a conocer los motivos de esta acción.

En este sentido, indicó que “se confirma la importancia de la postura firme y temprana de EAU: tolerancia cero hacia el extremismo y permisividad total con su discurso, pues la seguridad comienza por combatir el odio y erradicar sus fuentes”.

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Ayer, en una llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, desde Abu Dabi, el piloto indio recordó que sintió como el avión “iba en picado” en el instante en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina de su vuelo para salvar a los pasajeros.

(Con información de EFE)