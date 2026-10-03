Retiran más de 37.000 juguetes “squishy” de moda por un riesgo mortal: las bolitas de agua pueden causar asfixia y obstrucciones

La CPSC ordenó el retiro de 37.000 unidades de juguetes distribuidos por ABC Trading Inc. en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) retiró unas 37.000 unidades de juguetes Squishy Dumpling y Crazy Squib Ball distribuidos por ABC Trading Inc. La medida se publicó el 1 de octubre de 2026, luego de que la agencia determinara que las bolitas de agua alojadas dentro de los productos pueden expandirse por encima del límite autorizado para juguetes. Si un niño las ingiere, existe riesgo de asfixia, obstrucción intestinal y otras complicaciones. Según la CPSC, no se habían informado incidentes ni lesiones al momento del retiro.

Los productos alcanzados son los Squishy Dumpling, identificados con el modelo 3655, y los Crazy Squib Ball, modelo 3984. Ambos contienen brillantina y bolitas de agua, se fabricaron en China y fueron importados por ABC Trading Inc., con sede en Vernon, California. Se vendieron entre abril y junio de 2026 en locales de ABC Trading de Los Ángeles y en otros comercios de Estados Unidos, a precios de entre 41 centavos y USD 1,25. De acuerdo con el aviso oficial de la CPSC, el retiro tiene el número 27-003.

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La decisión se conoció menos de un mes después de otro retiro de juguetes con bolitas de agua. El 3 de septiembre, la autoridad estadounidense informó que OKK Trading Inc. debía retirar unas 7.200 unidades de Rainbow Mystery Squishy Bun Toys por una falla similar. Ambos casos se relacionan con el cumplimiento de la norma federal obligatoria de seguridad para juguetes. Según la CPSC, los productos retirados contienen componentes que pueden superar el tamaño permitido tras entrar en contacto con líquidos.

¿Qué juguetes squishy retiró la CPSC en Estados Unidos?

El retiro de ABC Trading incluye dos líneas de juguetes blandos que se venden como artículos para apretar o lanzar. Los Squishy Dumpling, modelo 3655, se presentan en colores translúcidos, tienen una cara de caricatura y vienen dentro de un recipiente plástico beige con forma de canasta de bambú. La etiqueta removible del envase contiene la inscripción “SQUISHY DUMPLING”. Según la descripción publicada por la CPSC, el juguete no tiene otras marcas además de la cara dibujada.

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Los Crazy Squib Ball, modelo 3984, también están disponibles en varios colores translúcidos e incluyen brillantina y bolitas de agua. Cada unidad se comercializa envuelta en una red blanca. El embalaje lleva las frases “CRAZY SQUIB BALL” y “Squeeze it! Throw it!”, de acuerdo con la información suministrada por el importador a la autoridad de seguridad. La CPSC incorporó ambos modelos dentro del mismo aviso y les atribuyó el mismo incumplimiento de la regulación federal.

La agencia no informó diferencias entre los riesgos asociados con los Squishy Dumpling y los Crazy Squib Ball. La medida alcanza a todas las unidades de esos dos modelos vendidas durante el período señalado, sin distinción por color o punto de venta. De acuerdo con la CPSC, las características físicas y el contenido interno de los productos son los elementos que permitieron identificarlos para el retiro.

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La expansión excesiva de las bolitas de agua dentro del cuerpo genera riesgos de asfixia y obstrucción intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué las bolitas de agua de los juguetes squishy pueden ser peligrosas?

La CPSC informó que los juguetes de ABC Trading incumplen el estándar obligatorio para juguetes porque las bolitas de agua que contienen “se expanden más de lo permitido”. La agencia calificó esa condición como un riesgo mortal por ingestión, ya que el material puede aumentar de tamaño una vez dentro del cuerpo de un niño. Según la CPSC, la alerta se basa en el potencial de expansión de las bolitas, no en lesiones notificadas por consumidores.

El aviso señala que una bolita de agua ingerida puede causar problemas de ingestión, asfixia y obstrucción intestinal. La autoridad también advierte sobre la posibilidad de malestar grave, vómitos, deshidratación y riesgo de muerte. Estos riesgos se vinculan con la presencia de las bolitas en el sistema digestivo y con su aumento de volumen. De acuerdo con la CPSC, el riesgo afecta en especial a los menores que pudieran llevarse al cuerpo partes expuestas tras la rotura del juguete.

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La regulación federal establece requisitos para los juguetes que incorporan bolitas de agua porque estos materiales pueden cambiar de tamaño. La medida contra ABC Trading no implica una prohibición general de todos los juguetes blandos, pero sí exige retirar del mercado los modelos incluidos en el aviso oficial. Según la CPSC, los artículos alcanzados no cumplen con el estándar obligatorio aplicable a esta categoría de productos infantiles.

¿Cómo pedir el reembolso de los Squishy Dumpling y Crazy Squib Ball?

La CPSC indicó que los consumidores deben dejar de usar de inmediato los juguetes incluidos en el retiro y alejarlos de los niños. ABC Trading ofrece un reembolso completo a quienes tengan unidades de los modelos 3655 o 3984. El procedimiento no requiere que el consumidor devuelva físicamente el producto a un comercio, aunque sí exige una prueba de que fue eliminado. De acuerdo con el aviso de la CPSC, la empresa recibe las solicitudes a través del correo electrónico recallabc@gmail.com.

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Para iniciar el trámite, los compradores deben escribir “RECALLED” con marcador permanente sobre el juguete. Después deben desecharlo y enviar una fotografía que muestre el producto descartado a la dirección electrónica indicada por ABC Trading. La información oficial no establece un plazo final para pedir la devolución del dinero ni exige la presentación de un recibo de compra. Según la CPSC, la fotografía del artículo marcado y desechado forma parte del proceso para obtener el reembolso.

La agencia aconseja revisar el modelo, el tipo de envase y las inscripciones del embalaje antes de contactar a la empresa. Los compradores que adquirieron juguetes de estas características entre abril y junio de 2026 pueden comparar sus unidades con las fotografías difundidas en el aviso de retiro. De acuerdo con la CPSC, los Squishy Dumpling se reconocen por su recipiente beige, mientras que los Crazy Squib Ball se presentan en una red blanca.

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El proceso de reembolso requiere escribir la palabra RECALLED en el producto y enviar una foto del descarte por correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la diferencia entre el retiro de ABC Trading y el de OKK Trading?

El retiro de OKK Trading fue publicado el 3 de septiembre de 2026 y abarcó unas 7.200 unidades de Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, modelo D08004. Esos artículos eran de color rosa translúcido, contenían brillantina y bolitas de agua y se vendían dentro de recipientes beige similares a una canasta de bambú. Según la CPSC, esas unidades se comercializaron en tiendas de terceros de Estados Unidos entre mayo y agosto de 2026.

La similitud central entre los dos casos es el incumplimiento del límite de expansión de las bolitas de agua. En ambos avisos, la CPSC señaló riesgos de ingestión, asfixia y obstrucción intestinal, además de la posibilidad de vómitos, deshidratación y muerte. La diferencia principal está en el volumen de productos alcanzados: el retiro de ABC Trading afecta más de cinco veces la cantidad de unidades asociadas a OKK Trading. De acuerdo con los datos de la CPSC, los dos avisos suman unas 44.200 unidades retiradas en menos de un mes.

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En agosto de 2026, la CPSC también alertó sobre juguetes squishy falsificados o imitaciones que podrían incluir bolitas de agua, líquidos, polvos, arena u otros materiales. La agencia señaló que, si la cubierta del producto se rompe, esos componentes pueden quedar expuestos y representar riesgos para los niños. Según la CPSC, los productos falsificados pueden generar peligros de ingestión, aspiración, exposición química y quemaduras si se los somete a altas temperaturas.

El aviso de ABC Trading continúa vigente y la CPSC mantiene las referencias para identificar los productos afectados. Los consumidores que tengan los modelos 3655 o 3984 deben suspender su uso, seguir el procedimiento indicado por la empresa y solicitar el reembolso. De acuerdo con la autoridad estadounidense, no había incidentes o lesiones reportados en relación con este retiro al momento de su publicación.

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