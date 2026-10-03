Android comienza a bloquear APK no verificados en varios países: qué cambia para los usuarios

Google empezará a bloquear las apps no verificadas. (Google)

Guardar

Google comenzó a implementar nuevas restricciones para la instalación de aplicaciones mediante sideloading, el proceso que permite instalar un archivo APK sin recurrir a una tienda oficial.

Las nuevas reglas ya están activas en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, y forman parte de un despliegue que la compañía prevé ampliar a otros países durante los próximos meses.

PUBLICIDAD

El cambio afecta principalmente a los dispositivos Android que cuentan con Google Play Services, ya que el sistema puede bloquear de forma predeterminada las aplicaciones procedentes de desarrolladores que no hayan completado el proceso de verificación de Google.

Las aplicaciones de desarrolladores no identificados por Google no podrán ser instalados en Android. (Foto: MSMK)

La medida no supone la desaparición de los APK ni elimina por completo la posibilidad de instalar aplicaciones desde fuera de Google Play. Sin embargo, introduce nuevas barreras para quienes utilizan aplicaciones distribuidas por desarrolladores independientes, repositorios de código o comunidades que modifican programas existentes.

Google aumenta los controles sobre los desarrolladores

Las nuevas restricciones forman parte del Programa de Verificación de Desarrolladores de Android, mediante el cual Google busca comprobar la identidad de quienes distribuyen aplicaciones fuera de las tiendas oficiales.

PUBLICIDAD

Los desarrolladores que quieran evitar que sus aplicaciones sean bloqueadas pueden registrarse en este programa y asociar sus aplicaciones con una identidad verificada.

El sistema está diseñado para que Android pueda distinguir entre aplicaciones procedentes de desarrolladores reconocidos y archivos APK cuyo origen no haya sido validado.

Google ahora tendrá más control sobre los desarrolladores de aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google no está cerrando completamente la puerta al sideloading. El usuario todavía puede instalar aplicaciones que no estén disponibles en Google Play, pero el proceso será más restrictivo cuando el desarrollador no esté registrado.

La compañía prevé extender progresivamente estas reglas y completar su expansión global hacia 2027.

El cambio también afecta a aplicaciones de GitHub y F-Droid

Uno de los aspectos más relevantes de la medida es que las restricciones no se limitan a aplicaciones potencialmente peligrosas.

Los primeros reportes de usuarios indican que también pueden verse afectadas aplicaciones legítimas distribuidas a través de plataformas como GitHub y F-Droid, especialmente cuando sus desarrolladores no están incluidos en el sistema de verificación.

PUBLICIDAD

Esto puede generar dificultades para proyectos de código abierto que distribuyen directamente sus APK y no utilizan las tiendas tradicionales.

El problema también afecta a las aplicaciones modificadas por comunidades de usuarios. Cuando alguien modifica un APK, normalmente cambia su firma digital. Como consecuencia, Android puede identificarlo como una aplicación diferente de la versión original y no asociarlo con un desarrollador verificado.

No todas las aplicaciones podrán ser instaladas en Android. (Google)

Esto puede complicar la instalación de determinadas versiones modificadas, herramientas experimentales o aplicaciones que no cuentan con una distribución comercial convencional.

Qué tiendas siguen permitiendo instalar aplicaciones

Las nuevas restricciones no afectan de la misma manera a todas las plataformas de distribución.

Android mantiene la posibilidad de instalar aplicaciones a través de diferentes tiendas reconocidas, entre ellas Google Play Store, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, HONOR App Market, OPPO App Market, vivo V-Appstore y Transsion Palm Store.

PUBLICIDAD

La diferencia es que estas plataformas funcionan dentro de canales que Google puede reconocer como fuentes autorizadas para la instalación de aplicaciones.

Para el usuario promedio, esto significa que descargar una aplicación desde una de estas tiendas seguirá siendo un proceso convencional. Las dificultades aparecerán principalmente cuando intente instalar directamente un APK obtenido desde otra fuente y cuyo desarrollador no esté verificado.

Las nuevas restricciones de Android no afectan a todas las tiendas de las diferentes marcas de celulares. (Google)

El sideloading no desaparece de Android

Aunque Google está aumentando los controles, Android continúa permitiendo mecanismos para instalar aplicaciones fuera de sus tiendas oficiales.

Los usuarios con conocimientos avanzados pueden recurrir a procedimientos alternativos para instalar determinados APK que hayan sido bloqueados por el sistema. Sin embargo, estos métodos requieren modificar el proceso habitual de instalación y pueden implicar riesgos adicionales si el archivo procede de una fuente desconocida.

PUBLICIDAD

Para los desarrolladores, la alternativa planteada por Google consiste en completar la verificación y registrar sus aplicaciones.

El cambio representa así una modificación importante en la forma en que Android gestiona las aplicaciones externas. El sistema operativo mantiene la posibilidad de instalar software fuera de Google Play, pero introduce un mecanismo de identificación que puede determinar qué aplicaciones pueden instalarse directamente y cuáles requieren pasos adicionales.

La expansión internacional de estas restricciones continuará durante los próximos meses, con el objetivo de que el nuevo sistema de verificación llegue progresivamente a más usuarios antes de 2027.