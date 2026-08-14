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Desaparecen más de 200 figuras doradas de Mozart durante un homenaje en Salzburgo

La instalación creada por Ottmar Hörl seguirá abierta hasta el 30 de agosto, aunque con un paisaje alterado por las faltas acumuladas

El homenaje a Mozart en Salzburgo perdió 210 estatuillas doradas durante una muestra pública organizada por la Fundación Mozarteum (AP Photo/Matthias Schrader)
El homenaje a Mozart en Salzburgo perdió 210 estatuillas doradas durante una muestra pública organizada por la Fundación Mozarteum (AP Photo/Matthias Schrader)
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En Salzburgo, la celebración por el aniversario 270 del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart quedó marcada por el robo de 210 estatuillas doradas del compositor instaladas en una muestra pública organizada en su ciudad natal, según informó Associated Press (AP).

La exhibición, concebida como un homenaje abierto al público, había comenzado con 320 figuras y perdió más de dos tercios de sus piezas en pocas semanas, un dato que alteró de forma visible la intervención artística prevista para este verano europeo.

La muestra perdió más de 200 figuras en dos semanas

La instalación fue inaugurada el 15 de julio por la Fundación Mozarteum en Salzburgo, en Austria, con una serie de esculturas de unos 50 centímetros de altura. Las piezas, realizadas en polímero y pintadas de color dorado, muestran a Mozart junto a su perro y fueron creadas por el artista conceptual alemán Ottmar Hörl.

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De acuerdo con AP, las figuras fueron distribuidas en el jardín de la antigua casa del compositor, en espacios interiores de esa residencia y en varios pabellones del predio.

La situación cambió con rapidez. Dentro de las dos primeras semanas ya habían desaparecido más de 80 esculturas, y para el miércoles el número total de faltantes ascendía a 210 de las 320 piezas exhibidas. Según detalló AP, los organizadores habían reservado algunas unidades de repuesto para responder ante posibles robos o daños, aunque esa previsión resultó insuficiente frente al volumen de las desapariciones.

La reducción del conjunto modificó el aspecto de una exposición pensada como instalación masiva. Donde al comienzo había decenas de pequeñas figuras agrupadas en distintos sectores, ahora quedan huecos visibles entre las estatuillas que siguen en pie. La muestra, de todos modos, continúa abierta y está previsto que permanezca en exhibición hasta el 30 de agosto.

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Las figuras de Mozart fueron distribuidas en el jardín de la antigua casa del compositor, en interiores de la residencia y en pabellones del predio (AP Photo/Matthias Schrader)
Las figuras de Mozart fueron distribuidas en el jardín de la antigua casa del compositor, en interiores de la residencia y en pabellones del predio (AP Photo/Matthias Schrader)

La hipótesis de un posible robo organizado

Hörl dijo a la agencia alemana dpa que no cree que las piezas hayan sido tomadas de manera aislada por visitantes ocasionales. El artista consideró que podría tratarse de “un robo organizado”, según declaraciones citadas por AP. También afirmó que “lo peor para un artista es cuando su obra se disuelve”, al referirse a la pérdida progresiva de partes centrales de la instalación.

Cada una de las estatuillas iba a venderse una vez finalizada la exhibición por cerca de 100 euros (114 dólares), una cifra que ubica el valor individual de las piezas lejos de montos excepcionales dentro del mercado del arte. Aun así, la desaparición de 210 unidades representa un golpe relevante para una muestra diseñada para una fecha simbólica en el calendario cultural austríaco.

El problema quedó agravado por una dificultad logística. P infoArmó que el fabricante de las esculturas se encontraba de vacaciones, por lo que no existía una posibilidad inmediata de reponer las piezas faltantes. Esa situación dejó a los organizadores sin margen para reconstruir en el corto plazo el diseño original de la exhibición.

Hörl ya había atravesado episodios similares en obras montadas en espacios abiertos. El artista recordó que, en una instalación realizada en Bayreuth, en Alemania, fue sustraído un conjunto completo de figuras dedicadas a Richard Wagner en apenas diez días. En ese contexto, sostuvo que las intervenciones públicas están expuestas a daños y robos por la propia naturaleza del espacio en el que se presentan.

La instalación fue concebida como parte del aniversario 270 del nacimiento de Mozart (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)
La instalación fue concebida como parte del aniversario 270 del nacimiento de Mozart (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

Un homenaje por el cumpleaños 270 de Mozart

La muestra fue organizada como parte de los homenajes por el aniversario 270 del nacimiento de Mozart, ocurrido el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. La Fundación Mozarteum desarrolla en esa ciudad actividades vinculadas con la preservación del legado del compositor, entre ellas conciertos, administración de museos y apoyo a investigaciones especializadas sobre su vida y su obra.

Según explicó Hörl a AP, su intención no era sumar otro monumento solemne a la larga tradición iconográfica que rodea a Mozart. El objetivo, señaló, consistía en ofrecer una representación más cercana y menos ceremonial del músico. Para eso eligió mostrarlo junto a Pimperl, el perro favorito del compositor.

El artista buscó remarcar el costado cotidiano de Mozart, a quien describió como una figura de vida común más allá de su condición de genio musical. La referencia al perro también remite a una imagen doméstica del compositor y de su familia, conocidos en la ciudad por sus paseos en los jardines de Mirabell, cerca del lugar donde vivían.

El robo de las figuras dejó la intervención sobre Mozart incompleta y marcada por la ausencia de varias piezas. Los organizadores buscan mantener la muestra hasta fines de agosto con las esculturas restantes, sin saber aún el destino de las desaparecidas.

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