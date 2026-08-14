Lily Collins recibe el respaldo de la familia Hepburn para encarnar a la icónica actriz en un nuevo filme

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película sobre la realización de Breakfast at Tiffany’s, con el respaldo de Sean Hepburn Ferrer - REUTERS/Mario Anzuoni

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Lily Collins lleva años disfrazándose de Audrey Hepburn en Emily en París —bajando escaleras con vestidos de gala, paseando por adoquines con pañuelos al cuello, envuelta en tejidos de punto en pistas de esquí—, pero ahora interpretará a la propia Hepburn en una película sobre la realización de Desayuno con diamantes, el título más célebre de la actriz británica. El anuncio, confirmado por Collins el 23 de febrero en Instagram, ya cuenta con el respaldo de Sean Hepburn Ferrer, el hijo mayor de la estrella.

“Lily es algo especial”, dijo Ferrer a PEOPLE, que publicó la declaración el 12 de agosto de 2026. El hijo de Hepburn reveló al medio que ha mantenido varias conversaciones con la actriz y que incluso le ha hecho sugerencias sobre cómo abordar el papel. “Le he sugerido varias cosas a Lily que la hicieron reír”, relató. Ferrer también mencionó a otras actrices que han dado vida a su madre en distintos proyectos. “Conozco a Natalie Portman desde que tenía 14 años y es una persona fantástica. Tengo cercanía con Rooney Mara, que también es una chica encantadora. Pero Lily es algo especial”, afirmó.

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La película sobre Breakfast at Tiffany’s se basa en el libro Fifth Avenue, 5 A.M. de Sam Wasson y tendrá guion de Alena Smith - (Créditos: archivo)

El otro hijo de Hepburn, Luca Dotti, también habló con PEOPLE sobre el proyecto. “Soy un observador curioso y me encantaría verla”, señaló. Dotti explicó que Collins ha sido asociada desde hace tiempo con la imagen de su madre: “A Collins siempre la han mencionado como una posible sucesora, por su aspecto, su talento, Emily en París y la moda”.

La película se basa en el libro de no ficción Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, del autor Sam Wasson, superventas del New York Times publicado en 2010. La obra, descrita por la crítica como la primera crónica completa de la realización del clásico, reconstruye el proceso de producción a través de entrevistas con actores, productores y el biógrafo de Truman Capote. El guion estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson de Apple TV+. Collins produce el proyecto junto a su esposo, Charlie McDowell.

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Sean Hepburn Ferrer dijo que habló varias veces con Lily Collins y le hizo sugerencias para abordar el papel de Audrey Hepburn - (Paramount Pictures)

La actriz, nominada al Globo de Oro y al Emmy, confirmó la noticia en su cuenta de Instagram. “Con casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Me siento honrada y extasiada”, escribió. PEOPLE señaló que esa publicación del 23 de febrero incluyó artículos sobre la producción del filme.

El rodaje original, entre tensiones y leyenda

El clásico de 1961 que inspira el nuevo proyecto tuvo una gestación tan turbulenta como fascinante. Las cámaras comenzaron a rodar el 2 de octubre de 1960 en Nueva York, con ocho días de exteriores que incluyeron la ya legendaria escena de apertura frente a la joyería Tiffany & Co. en la Quinta Avenida, filmada un domingo por la madrugada ante cientos de curiosos que se agolpaban detrás de las vallas. Hepburn, que llegó a la ciudad junto a su entonces esposo Mel Ferrer y su recién nacido Sean, admitió en entrevistas que dudó hasta el final de su capacidad para encarnar a Holly Golightly. “Este papel requería un personaje extrovertido. Yo no soy una extrovertida”, declaró al New York Times en junio de 1961.

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Luca Dotti afirmó que Lily Collins fue asociada durante años con Audrey Hepburn por su aspecto, su talento, Emily en París y la moda. - REUTERS/Caroline Brehman

Las tensiones en el set tampoco ayudaron. El co-protagonista George Peppard y el director Blake Edwards protagonizaron varios enfrentamientos durante el rodaje, mientras que el método de actuación de Peppard, opuesto por completo al estilo instintivo de Hepburn, incomodó a la actriz a lo largo de toda la producción. El estrés derivó en una pérdida de peso que ella misma reconoció como preocupante.

Fue el compositor Henry Mancini quien aportó uno de los elementos más perdurables del filme: Moon River, escrita específicamente para la voz de Hepburn. Cuando un ejecutivo de Paramount propuso eliminar la canción tras un pase de prueba, los productores se negaron en rotundo. La pieza ganó el Oscar y se convirtió en una de las composiciones más reconocidas de la historia del cine. El vestuario, diseñado por el amigo personal de Hepburn, Hubert de Givenchy, completó una identidad visual que décadas después sigue siendo referencia en moda y cultura popular. El presupuesto total del filme fue de poco más de dos millones de dólares, y el salario de Hepburn ascendió a 750.000 dólares, lo que la situaba entre las actrices mejor pagadas de su época.

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El rodaje de Breakfast at Tiffany’s estuvo marcado por choques entre George Peppard y Blake Edwards, además del estrés que afectó a Audrey Hepburn - (Europa Press)

Ferrer admitió que le cuesta asimilar el enfoque de examinar la creación de una película, aunque mantuvo un tono favorable al hablar de Collins. Sus experiencias con las actrices que han dado vida a su madre han sido, por lo general, positivas, dijo al medio estadounidense. El clásico celebrará su 65 aniversario este otoño, fecha que coincide con el impulso del proyecto anunciado en febrero de 2026.

El legado cinematográfico de Hepburn suma además otra producción en marcha: Dinner with Audrey, con Thomasin McKenzie como protagonista. Sobre ese proyecto, Ferrer declaró a PEOPLE: “No sé mucho sobre él, pero suena dulce. McKenzie parece una actriz joven muy seria. Cruzo los dedos”. Ese filme se centra en la relación entre Hepburn y Givenchy. “Mi madre y Hubert se querían a la distancia mientras estaban uno al lado del otro. Ella siempre decía que él era la definición de un ‘caballero’... un hombre gentil”, recordó Ferrer. Según informó PEOPLE con atribución a Deadline, la producción también contará con Ansel Elgort en el papel del diseñador.

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