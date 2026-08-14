Paris Jackson reveló cómo nació su discurso en el homenaje a Michael: “Fue espontáneo”

Paris Jackson contó por qué terminó hablando en el homenaje a Michael Jackson sin que estuviera planeado

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Paris Jackson contó que habló de manera espontánea en el homenaje público a Michael Jackson en 2009, un acto masivo realizado en Los Ángeles pocos días después de la muerte del cantante. Según informó People, la cantante y actriz recordó en el pódcast Call Her Daddy que su discurso en el memorial no estuvo previsto, sino que surgió cuando su familia buscó a alguno de los hijos del artista para tomar la palabra y ninguno avanzó hacia el micrófono.

La revelación aporta contexto a una de las escenas más recordadas de aquella ceremonia pública, seguida por millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos. El homenaje se realizó en el Staples Center de Los Ángeles, 12 días después de la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009, cuando tenía 50 años.

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En ese escenario, Paris apareció ante el público con solo 11 años y pronunció unas palabras breves que quedaron asociadas al tramo final del servicio conmemorativo.

Un testimonio actual sobre una escena recordada

Años después de aquella ceremonia en Los Ángeles, la hija del cantante explicó que su intervención surgió en el escenario

Durante la entrevista, Paris Jackson explicó que su intervención no respondió a una decisión previa ni a una organización establecida. De acuerdo con People, la artista relató que todo ocurrió en el escenario, cuando sus familiares miraron a los hijos de Michael Jackson para ver si alguno iba a decir algo frente al público.

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La cantante, que hoy tiene 28 años, señaló que nadie dio un paso al frente en ese momento. Según el reporte de People, fue entonces cuando resolvió intervenir. En su reconstrucción, describió la escena como una respuesta inmediata ante el silencio y la necesidad de que alguien de la familia hablara durante la despedida pública del artista.

La entrevista también incluyó una referencia a sus hermanos, Prince Jackson y Bigi Jackson, quienes también asistieron al acto de 2009. Paris recordó que, ante la falta de una reacción de ambos, entendió que debía asumir ese lugar. En esa secuencia, la artista sintetizó su decisión con una frase breve: “Sucedió en el momento”, según recogió People.

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Ese pasaje sumó una mirada posterior sobre una escena muy difundida en la cobertura televisiva y periodística de entonces. La intervención de Paris quedó registrada como uno de los momentos de mayor impacto emocional del homenaje, aunque su relato actual sitúa esa aparición como una reacción espontánea más que como una participación planificada.

Cómo fue el homenaje público a Michael Jackson

La artista revisó uno de los pasajes más emotivos del memorial de 2009 y aseguró que no hubo una organización previa (Captura de video/Hulton Archive/Barry King/Liaison)

El servicio conmemorativo de Michael Jackson se celebró el 7 de julio de 2009 en el Staples Center de Los Ángeles, una de las sedes más emblemáticas del entretenimiento en la ciudad. El evento se realizó 12 días después de la muerte del cantante y reunió a familiares, colegas, figuras del espectáculo y admiradores en una despedida de alcance internacional.

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De acuerdo con una cobertura previa de People, la aparición de Paris tampoco estuvo contemplada por los organizadores. Esa publicación citó al productor del homenaje, Ken Ehrlich, quien sostuvo en aquel momento que la participación de la niña no estaba en el plan original. Ese antecedente coincide con el relato que la propia Paris ofreció ahora sobre la forma en que llegó al micrófono.

La ceremonia pública fue transmitida y seguida de manera masiva. En ese contexto, Paris pronunció un mensaje breve sobre su padre. Aquellas palabras quedaron entre las imágenes más recordadas del homenaje. Según recordó People en su cobertura de 2009, la niña dijo: “Desde que nací, papá fue el mejor padre que uno podría imaginar. Y solo quiero decir que lo quiero muchísimo”.

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Ese fragmento consolidó la dimensión pública de una despedida que hasta ese momento se desarrollaba con intervenciones de familiares, artistas y allegados. La participación de Paris introdujo la voz de uno de los hijos del cantante en el centro de la ceremonia y modificó el tono del cierre del acto, que ya tenía una fuerte repercusión mundial.

La interpretación de Paris sobre aquel momento

En una charla reciente, la también actriz repasó cómo vivió ese instante de enorme exposición y describió su participación en la ceremonia

En la conversación con la conductora Alex Cooper, Paris explicó que nunca volvió a mirar el video para verificar cuánto tardó en decidir hablar. Según detalló People, la artista dijo que, en su recuerdo, la escena transcurrió con lentitud, como si el tiempo se hubiera estirado mientras todos esperaban que alguien interviniera.

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La cantante sostuvo que sintió que alguien debía decir algo. En esa reconstrucción, recordó que observó la reacción de sus hermanos y concluyó que ninguno iba a hacerlo. A partir de esa percepción, decidió avanzar hacia el micrófono y hablar ante el público reunido en el Staples Center.

Paris también definió esa experiencia como una “iniciación enérgica”, una fórmula con la que buscó describir el peso de haber atravesado una exposición de ese nivel en medio del duelo. Su lectura actual no modifica lo ocurrido en 2009, pero sí agrega una explicación sobre el origen de una intervención que durante años fue vista como una parte central del homenaje.

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La reconstrucción publicada por People retoma así uno de los episodios más recordados de la despedida pública a Michael Jackson y lo vuelve a situar desde la perspectiva de su hija. El testimonio reciente presenta aquella escena no como una participación armada de antemano, sino como una reacción inmediata ante el vacío que se produjo en el escenario durante el memorial.