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China registró 522.000 casos y una muerte por COVID-19 en julio

Las autoridades sanitarias del régimen informaron que la variante Ómicron, con la cepa NB.1.8.1 como predominante, impulsa una ola cíclica. Los organismos estatales creen que comenzará a retroceder a finales de agosto

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Wuxu, en Nanning (EFE/EPA/WU HAO/Archivo)
Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Wuxu, en Nanning (EFE/EPA/WU HAO/Archivo)
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China registró 522.000 nuevos casos confirmados de COVID-19 en julio, entre ellos 487 graves y una muerte, en un contexto de tendencia al alza con fluctuaciones, según informó la autoridad nacional de control de enfermedades del país.

El repunte actual de infecciones representa otra ola cíclica regular, con una gravedad comparable a los picos registrados en los últimos dos años. El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC chino) señaló este jueves que la curva de crecimiento se ha desacelerado de forma notable y que el país se encuentra en la fase de meseta de este pico epidémico.

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Todas las muestras analizadas correspondieron a la variante Ómicron, con la cepa NB.1.8.1 y sus sublinajes como las más prevalentes en circulación.

Un especialista en enfermedades respiratorias con base en Pekín indicó al Global Times que la disminución de la inmunidad poblacional, las mutaciones continuas del virus —que debilitan la protección de los anticuerpos existentes— y el aumento de los viajes en verano contribuyeron al incremento reciente de infecciones.

No obstante, no hay evidencia de que el virus se haya vuelto más patógeno. Se prevé que los contagios a nivel nacional se acerquen a su pico y que los números comiencen a caer a finales de agosto.

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Trabajadores sanitarios realizan pruebas de COVID-19 en la provincia de Hubei (REUTERS/Aly Song/Archivo)
Trabajadores sanitarios realizan pruebas de COVID-19 en la provincia de Hubei (REUTERS/Aly Song/Archivo)

Según los datos de vigilancia de hospitales centinela, entre el 29 de junio y el 5 de julio, y entre el 27 de julio y el 2 de agosto, la proporción de enfermedades similares a la gripe entre todas las consultas ambulatorias y de urgencias registró un leve aumento con fluctuaciones, con valores de 4,3%, 4,4%, 4,5%, 4,4% y 4,5%, respectivamente. En ese mismo período, la tasa de positividad de COVID-19 entre pacientes con síntomas similares a la gripe en consultas externas y urgencias aumentó de forma consecutiva semana a semana.

Li Tongzeng, médico especialista en enfermedades respiratorias del Hospital You An de Pekín, adscrito a la Universidad Médica Capital, explicó al Global Times que varios factores impulsaron el alza fluctuante de casos en julio.

“La inmunidad poblacional ha disminuido, ya que para la mayoría de las personas han transcurrido más de seis meses desde la última gran ola de infecciones, mientras que las mutaciones continuas del SARS-CoV-2 han reducido la protección que ofrecen los anticuerpos existentes”, indicó.

A estos factores se sumó el aumento de viajes y la movilidad de la población durante las vacaciones de verano, lo que contribuyó al pequeño repunte reciente. Li señaló que, según los patrones observados en años recientes, las infecciones por COVID-19 tienden a aumentar cada seis u ocho meses a medida que la inmunidad poblacional declina.

El CDC chino precisó que el COVID-19 fue reclasificado como enfermedad infecciosa de Categoría B (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
El CDC chino precisó que el COVID-19 fue reclasificado como enfermedad infecciosa de Categoría B (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El CDC chino precisó el jueves que, desde que el COVID-19 fue reclasificado como enfermedad infecciosa de Categoría B, ha evolucionado hacia una enfermedad respiratoria recurrente y prevalente en China, con una o dos fluctuaciones epidémicas anuales a nivel nacional.

Li también apuntó que la inmunidad residual de infecciones previas contribuye a reducir la gravedad de la enfermedad, con la mayoría de las reinfecciones manifestándose como síntomas leves de las vías respiratorias superiores que se resuelven en aproximadamente una semana. La única muerte relacionada con el COVID-19 registrada en todo el país en julio refuerza que la tasa de mortalidad actual se mantiene muy baja.

“Juzgando por los patrones epidémicos históricos y las trayectorias actuales de crecimiento de casos, las cifras nacionales de infección podrían comenzar a disminuir a finales de agosto. Los números de casos a nivel nacional están casi en su punto máximo, con descensos ya observados en algunas regiones”, completó Li.

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