Murió Christy Knowings, actriz de la serie de Nickelodeon “All That”, a los 46 años

Christy Knowings, actriz de All That de Nickelodeon, murió el 11 de agosto a los 46 años en un hospital del área de Los Ángeles (Nickelodeon)

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Christy Knowings, actriz del programa juvenil All That de Nickelodeon, murió el martes 11 de agosto a los 46 años en un hospital de Los Ángeles. Cuatro días antes había sufrido un ataque de asma que le causó daño cerebral. Los médicos descartaron cualquier posibilidad de recuperación y su familia decidió retirarle el soporte vital esa noche.

La tía de la actriz, Tyleah Joseph, confirmó el fallecimiento el miércoles en Facebook: “Mi sobrina Chrissy ha fallecido. Era una actriz, comediante, hermana gemela e hija increíble”.

Un ataque de asma que Christy Knowings sufrió el 7 de agosto en Los Ángeles le causó daño cerebral grave e irreversible (Instagram)

El ataque de asma ocurrió el viernes 7 de agosto en Los Ángeles. La falta de oxígeno causó daño cerebral grave e irreversible, según reportó The Hollywood Reporter. Knowings quedó conectada a soporte vital en un hospital del área durante cuatro días, hasta que su familia autorizó la desconexión.

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Su paso por “All That”

Knowings nació el 25 de febrero de 1980 en Brooklyn, Nueva York. Entró al elenco de All That en 1997, en la cuarta temporada, junto a Leon Frierson y Danny Tamborelli. Los tres habían sido descubiertos en el piloto de un programa de sketches producido por Rosie O’Donnell llamado And Now This.

Christy Knowings se sumó a All That en 1997 y participó en 32 episodios de Nickelodeon entre 1997 y 2000 (Nickelodeon)

En Nickelodeon compartió pantalla con Kenan Thompson, Amanda Bynes, Kel Mitchell, Lori Beth Denberg y Josh Server, entre otros. Apareció en 32 episodios entre 1997 y 2000 y volvió como invitada en la temporada 10. Durante su etapa en el programa fue especialmente reconocida por el segmento “Whateverrr!!!”, donde interpretó los personajes de Penny Lane y Jessica.

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En All That, Christy Knowings fue reconocida por el segmento "Whateverrr!!!", donde interpretó a Penny Lane y Jessica (Instagram)

All That se emitió durante 10 temporadas, de 1994 a 2005. Del programa surgieron derivados como Kenan & Kel, The Amanda Show y The Nick Cannon Show.

Más allá de Nickelodeon

Tras dejar All That, Knowings siguió activa en distintos frentes. Tuvo un papel en la película Mother and Child (2009) y también figura con crédito de guion en ese filme. Entre 2009 y 2011 hizo tres apariciones en Sesame Street junto a su hermano gemelo, Chris Knowings, quien también trabajó en producciones de Nickelodeon como Taina y The Nick Cannon Show. Sus créditos televisivos incluyeron además el drama policial New York Undercover.

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Después de All That, Christy Knowings actuó en Mother and Child, apareció en Sesame Street y lanzó en 2020 el sencillo de folk "To the World" (Instagram)

Con el tiempo se alejó de Hollywood, pero no de la música. En 2020 lanzó un sencillo de folk titulado “To the World”, según reportó Variety.

La palabra de sus colegas

Kenan Thompson, de 48 años y hoy uno de los actores más longevos de Saturday Night Live, reaccionó en Instagram y Facebook con un mensaje sin filtros: “Esto ha sido muy duro. Descansa en paz, Christy. Jamás me habría imaginado este día”. Agregó: “¡Era una persona auténtica y una de las más divertidas que he conocido! ¡Te voy a extrañar, amiga!”

La muerte de Christy Knowings fue la segunda pérdida reciente del elenco de All That tras el fallecimiento de Kianna Underwood en enero de 2026 (Instagram)

Su mánager, Al Hill, expresó en diálogo con The Hollywood Reporter y Variety: “Christy era una mujer con múltiples talentos. Ya fuera cantando, actuando o bailando, siempre estaba creando. Siempre profesional y dedicada a su trabajo”.

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La segunda pérdida del elenco en 2026

La muerte de Knowings llega seis meses después de la de Kianna Underwood, otra exintegrante de All That que murió a los 33 años en un atropello con fuga en Brooklyn en enero de 2026.

Ambas muertes golpean a una generación de actores que crecieron en la televisión juvenil de los 90, un período que marcó a millones de espectadores en Estados Unidos. All That fue durante años el programa de mayor audiencia de Nickelodeon en su franja horaria, y muchos de sus integrantes —Thompson, Bynes, Nick Cannon— construyeron carreras de largo alcance a partir de ese trampolín.

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