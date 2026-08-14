Lugares en San Antonio donde los niños todavía comen gratis en 2026

Varios restaurantes de San Antonio mantienen promociones para que los niños coman gratis en 2026 en días y horarios específicos (Freepik)

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El regreso a clases empuja el gasto familiar cada agosto en San Antonio, donde varios restaurantes mantienen promociones para que los niños coman gratis en 2026 en días y horarios específicos, de acuerdo con un relevamiento publicado por MySA. La publicación estadounidense presentó estas ofertas como una ayuda para los hogares que buscan achicar la cuenta de la cena en plena temporada escolar.

La nota de MySA sostuvo que el fin del verano y la vuelta de los alumnos a las aulas elevan la presión sobre el presupuesto doméstico, con desembolsos en útiles, ropa y transporte. En ese marco, el medio afirmó que distintos locales de la ciudad ofrecen menús infantiles sin cargo bajo ciertas condiciones, casi siempre atados a la compra de un plato principal para adulto.

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Qué promociones siguen vigentes en San Antonio

Luby’s ofrece comida infantil gratis los miércoles y sábados con la compra de una comida para adulto para menores de 12 años y solo en el local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los restaurantes incluidos en el listado aparece Luby’s, que conserva una de las propuestas más amplias del grupo. MySA detalló que la cadena ofrece una comida infantil gratis los miércoles y sábados por cada comida para adulto, con validez para menores de 12 años y solo para consumo dentro del local.

De acuerdo con el reporte, la promoción de Luby’s incluye un plato principal, dos guarniciones, gelatina y bebida. También contempla un plato de tres verduras con gelatina y bebida. El medio agregó que las guarniciones pueden reemplazarse por una ensalada pequeña o por una ensalada de frutas.

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Otro de los nombres señalados por MySA es Jim’s, donde los niños comen gratis los domingos y lunes entre las 17 y las 21, siempre con la compra de un plato principal para adulto. La publicación aseguró que esa franja horaria sigue vigente en 2026 como parte de la oferta familiar del restaurante.

En el caso de Sea Island Shrimp House, la promoción se concentra en el arranque de la semana. El artículo afirmó que el local entrega comidas infantiles gratuitas los lunes con la compra de un plato principal para adulto, una mecánica similar a la que se repite en otros restaurantes de la ciudad.

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Pizza, comida casual y cadenas con ofertas para chicos

Rome’s Pizza y Denny’s figuran entre las cadenas con ofertas para niños, aunque Denny’s puede aplicar restricciones según la sucursal y exige un consumo mínimo de 6 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento también incorporó a Rome’s Pizza, una opción orientada a quienes buscan una salida más informal. MySA indicó que los niños comen gratis los martes y miércoles entre las 16 y las 20, y precisó que el beneficio se activa con la compra de un plato principal para adulto.

La cadena Denny’s forma parte del mismo grupo de locales con descuentos para familias, aunque con una condición adicional. El medio estadounidense reportó que, en términos generales, los niños acceden a una comida sin cargo con la compra de un plato principal para adulto de 6 dólares o más, aunque aclaró que la participación puede variar según la sucursal y que cada local puede aplicar restricciones propias.

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Otra alternativa incluida por MySA es Babe’s Old Fashioned Food, donde la oferta se extiende a toda la semana. La publicación remarcó que los niños comen gratis todos los días con la compra de una comida para adulto, un formato que le da mayor flexibilidad a las familias que no pueden ajustarse a un día puntual.

La promoción temporal de Mellow Mushroom

Dentro del listado, Mellow Mushroom figura con una oferta que tiene fecha límite. MySA informó que los adultos pueden canjear una comida infantil gratis hasta el 27 de octubre con una compra mínima de 15 dólares o más.

La publicación añadió que el beneficio está reservado para menores de 10 años y solo aplica para consumo dentro del restaurante. También enumeró las opciones disponibles para los chicos: pizza de pan francés con queso o pepperoni, cuatro alitas deshuesadas o macarrones con queso.

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Ese menú infantil incluye bebida y una guarnición a elección entre papas fritas o rodajas de manzana, tal y como describió MySA en su repaso sobre restaurantes de San Antonio. El medio presentó esta promoción como una de las más detalladas del listado por sus requisitos de edad, monto mínimo y vigencia acotada.

Qué conviene revisar antes de salir a comer

Aunque todas las promociones relevadas apuntan a aliviar el gasto de las familias, las condiciones cambian de un restaurante a otro. MySA dejó en claro que la mayoría de las ofertas exige la compra de un plato para adulto y que varias de ellas solo son válidas para quienes comen dentro del establecimiento.

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El informe también expuso diferencias en los límites de edad, los días habilitados y los montos mínimos de compra. En el caso de Denny’s, la publicación advirtió que cada sucursal puede adherir o no a la promoción. En Mellow Mushroom, la vigencia queda acotada hasta octubre. En Luby’s, Jim’s, Sea Island Shrimp House, Rome’s Pizza y Babe’s Old Fashioned Food, el acceso depende del día de la semana o del horario.

Con ese panorama, el relevamiento de MySA mostró que todavía existen opciones para bajar el costo de una salida familiar durante el ciclo lectivo 2026. La recomendación que surge del propio listado es verificar cada promoción antes de asistir al local, ya que los restaurantes pueden aplicar restricciones adicionales según la sucursal o el consumo requerido.

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