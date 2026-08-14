Más de 640.000 usuarios y repartidores de Grubhub cobrarán compensaciones en Estados Unidos

Más de 640.000 clientes y repartidores de Grubhub recibirán pagos por 23,8 millones de dólares en Estados Unidos tras un acuerdo con la FTC y la fiscalía de Illinois (EFE/Peter Foley)

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Más de 640.000 clientes y repartidores de Grubhub recibirán pagos por más de 23,8 millones de dólares en Estados Unidos, como parte de un acuerdo alcanzado tras denuncias por presuntas prácticas engañosas de la plataforma de entrega de comida. La información fue difundida por CBS Chicago, que indicó que la medida surge de un entendimiento firmado entre la empresa, la Comisión Federal de Comercio de ese país y la oficina del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando Grubhub, firma con sede en Chicago, aceptó un acuerdo por 25 millones de dólares con la Federal Trade Commission (FTC) y con la fiscalía estatal. De ese total, ahora se distribuirán más de 23,8 millones de dólares entre 640.038 personas, entre usuarios y conductores, detalló CBS Chicago al citar el anuncio oficial realizado este jueves por la oficina de Raoul.

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Los beneficiarios recibirán el dinero por dos vías. Una parte cobrará mediante cheque postal y otra a través de pagos electrónicos por PayPal. La FTC explicó, de acuerdo con lo publicado por CBS Chicago, que quienes reciban un cheque deberán cobrarlo dentro de los 90 días, mientras que quienes obtengan el pago por PayPal contarán con 30 días para aceptarlo.

Qué cuestionaron la FTC y la fiscalía de Illinois

La FTC informó que los pagos de Grubhub se enviarán por cheque postal o por PayPal, con plazos de 90 días y 30 días para cobrarlos o aceptarlos (EFE/Erik S. Lesser)

La demanda federal apuntó a varias conductas atribuidas a Grubhub. Entre ellas, las autoridades acusaron a la compañía de atraer clientes con tarifas de entrega aparentemente bajas, para luego sumar cargos adicionales bajo etiquetas como “tarifa de servicio” o “cargo por pedido pequeño”, que en los hechos encubrían costos de entrega más altos.

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A eso se agregó otro eje central del expediente: la forma en que la empresa promocionó su servicio de suscripción Grubhub+. Tal y como informó CBS Chicago, los organismos sostuvieron que la plataforma presentaba esa membresía como una opción con entrega gratuita, aunque en ciertos casos los suscriptores igual afrontaban cargos. Las autoridades también aseguraron que el proceso para cancelar la suscripción resultaba difícil para los usuarios.

La investigación incluyó además cuestionamientos sobre la relación de la empresa con los repartidores. La FTC y la oficina del fiscal general afirmaron que Grubhub exageró las ganancias que podían obtener quienes trabajaban con la aplicación. Ese punto ocupó un lugar central en la denuncia porque tocó de forma directa el mecanismo de captación de nuevos conductores para la plataforma.

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La disputa por las ganancias prometidas a los repartidores

La fiscalía de Illinois y la FTC sostuvieron que Grubhub exageró las ganancias de los repartidores al publicitar ingresos de 26 dólares por hora (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

De acuerdo con la demanda, la empresa publicitó que sus repartidores podían ganar 26 dólares por hora. Esa promesa, afirmó la acusación citada por CBS Chicago, no coincidía con los ingresos reales de la mayoría de los conductores.

El expediente sostuvo que el ingreso medio de un repartidor de Grubhub fue de 11 dólares por hora en 2023, una cifra muy por debajo de la presentada en la publicidad. A eso sumó otro dato que las autoridades consideraron relevante: solo el 2% de los repartidores habría alcanzado el nivel de ingresos que la compañía mostraba en sus anuncios.

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Ese contraste entre lo promocionado y lo percibido por los trabajadores fue uno de los elementos utilizados por los organismos para sostener que existió una práctica engañosa. CBS Chicago precisó que tanto la FTC como la fiscalía de Illinois incluyeron esas diferencias dentro del conjunto de conductas que motivaron la demanda.

Restaurantes cargados sin permiso y pedidos con problemas

La presentación judicial señaló que Grubhub incorporó restaurantes sin permiso, lo que generó menús desactualizados, pedidos cancelados, demoras, faltantes y reclamos de miles de comercios

La presentación judicial también abordó la relación de Grubhub con los restaurantes. Según el reclamo citado por CBS Chicago, la compañía incorporó a su plataforma a decenas de miles de locales sin conocimiento ni consentimiento de sus dueños, con el objetivo de ampliar la oferta visible para los usuarios.

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Esa práctica, aseguró la acusación, derivó en problemas operativos frecuentes. Entre ellos aparecieron menús desactualizados, pedidos cancelados, demoras y faltantes en las órdenes. En ciertos casos, además, los restaurantes terminaban con comida ya preparada sin cobrarla, porque los repartidores solo podían pagar con tarjetas de crédito emitidas por la propia plataforma y esas tarjetas a veces eran rechazadas por falta de fondos.

La FTC también indicó que miles de restaurantes enviaron cartas documento o notificaciones formales para exigir su retiro de la plataforma. Aun así, la empresa habría ignorado esos planteos en numerosas ocasiones y, en algunos casos, presionado luego a esos comercios para que pagaran por incorporarse oficialmente al servicio.

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Frente a esas acusaciones, Grubhub negó de forma categórica los señalamientos. La empresa sostuvo, tal y como recogió CBS Chicago, que rechazaba las alegaciones incluidas en la demanda, aunque consideró que resolver el caso con un pago era lo más conveniente para seguir adelante.

Sin admitir responsabilidad, la compañía aceptó el pago del monto acordado y prometió cambios en su plataforma. En una declaración citada por el medio, la firma aseguró que aplicará modificaciones para que a los usuarios les resulte “más fácil entender las tarifas que cobramos, cómo anunciamos el potencial de ganancias para los socios de entrega y cómo comunicamos lo relativo a Grubhub+, entre otras actualizaciones”.

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La oficina del fiscal general Kwame Raoul remarcó el impacto del acuerdo sobre los afectados. En una declaración reproducida por CBS Chicago, el funcionario afirmó: “Me complace que clientes y conductores pronto vean un alivio por el daño causado por las acciones ilegales de Grubhub, y sigo comprometido a exigir responsabilidades a empresas como esta por prácticas comerciales injustas y engañosas”.

Las autoridades indicaron que quienes tengan dudas sobre el pago podrán comunicarse con el administrador del reembolso, Analytics Consulting LLC, o consultar las preguntas frecuentes publicadas por la FTC, que además advirtió que nunca exige dinero ni datos bancarios para entregar estas compensaciones.

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