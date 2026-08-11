Un billete de yuan, una sustancia oculta y dos prendas clave: el error en el juicio al asaltante en serie de Washington que expuso al FBI

Un jurado halló polvo blanco y un billete de yuanes chinos en prendas de evidencia no revisadas durante el juicio federal contra Shamell Naquan Joyner (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Era el segundo día de deliberaciones en el tribunal federal del Distrito de Columbia. Los jurados revisaban en silencio las prendas de ropa que habían sido presentadas como prueba. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo del pecho de una chaqueta.

Lo que sacó no estaba en ningún expediente. Un papel doblado. Adentro, polvo blanco. En la sudadera que estaba al lado, un billete arrugado de yuanes chinos.

Ni el FBI, ni los fiscales, ni los abogados defensores sabían que esos objetos existían. Tres años de investigación, un mes de juicio, 12 abogados en la sala, y nadie había revisado los bolsillos.

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Una racha de robos que duró tres semanas

Shamell Naquan Joyner, de 36 años y residente del Distrito de Columbia, llegó al tribunal acusado de una serie de crímenes que comenzó el 12 de abril de 2023 y se extendió durante tres semanas por Washington, Maryland y Virginia del Norte.

Según la acusación formal presentada por el fiscal federal Matthew M. Graves, Joyner asaltó a mano armada diez comercios —entre ellos siete tiendas 7-Eleven y varias gasolineras— y en dos ocasiones interceptó a conductores a punta de pistola para robarles el vehículo, una modalidad conocida como carjacking.

Shamell Naquan Joyner fue acusado de diez robos a mano armada y dos carjackings cometidos en Washington, Maryland y Virginia del Norte en abril y mayo de 2023 (Departamento de Justicia de Estados Unidos )

En dos de los robos disparó su arma: en el primero, contra empleados de la gasolinera Falcon Fuel en el noroeste de Washington, sin heridos. En el segundo, el 17 de abril en una tienda 7-Eleven de Alexandria, Virginia, un empleado recibió un balazo en la pierna.

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Para el 2 de mayo de ese mismo año, los asaltos ocurrían varios en el mismo día. Esa tarde, la Policía Metropolitana encontró a Joyner al volante del Toyota RAV4 que había robado horas antes en Maryland y lo detuvo sin resistencia. Llevaba encima el arma usada en los robos de los últimos días, además de ropa y otros elementos que los investigadores vincularon con múltiples delitos.

El expediente resultante fue una acusación de 28 cargos que, bajo las penas mínimas obligatorias del Congreso, sumaban una exposición de hasta 90 años de prisión. La investigación involucró al Grupo de Trabajo contra Crímenes Violentos de la Oficina del FBI en Washington y a la Fuerza de Tarea contra Carjackings de la Policía Metropolitana, con apoyo de autoridades de Virginia, Maryland y varias agencias federales.

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Lo que nadie había revisado

Las dos prendas donde apareció la evidencia eran piezas centrales del caso. Habían sido halladas dentro del RAV4 robado y vinculaban a Joyner con dos de los asaltos del 2 de mayo.

El billete de yuan no era un detalle menor. Durante el juicio, un testigo declaró que el asaltante le robó su billetera, que contenía ese tipo de moneda china de un viaje universitario al extranjero.

El polvo blanco era aún más problemático: un testigo colaborador había declarado que Joyner le pagó con drogas la noche de uno de los asaltos, y la chaqueta donde apareció la sustancia era la que, según la acusación, llevaba el asaltante esa noche. Era evidencia física directa de esa declaración, pero nunca fue presentada formalmente ni sometida al escrutinio de la defensa.

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El portavoz del jurado describió el momento ante el tribunal: “Estábamos mirando la chaqueta, y uno de los jurados metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó lo que parecía un recibo, pero dentro había un polvo blanco o una sustancia blanca”. Una pequeña cantidad se esparció. El jurado la devolvió al bolsillo y guardó la prenda en la bolsa de evidencias.

La reacción del juez

El juez Rudolph Contreras, con una década en el tribunal, no disimuló su estupor. “El tribunal comparte el asombro del señor Joyner ante el fracaso de las fuerzas del orden para descubrir el yuan chino, la nota y la sustancia en polvo entre la evidencia física”, escribió en una opinión formal. En la sala agregó, con ironía, al referirse al abogado defensor John Liolos: “El señor Liolos, que sé que es de Nueva York, probablemente está asombrado de que cualquier dinero haya pasado desapercibido para la policía”.

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Contreras llamó a cada uno de los 12 jurados por separado, les explicó que el billete y la sustancia no formaban parte de la evidencia oficial y les preguntó si podían continuar con imparcialidad. Todos respondieron que sí.

No fue suficiente para resolver el caso en su totalidad. Al quinto día de deliberaciones, el jurado informó al juez que no podía llegar a un acuerdo en 15 de los 28 cargos. En una nota, los miembros explicaron el impasse: “Nuestras diferencias están en qué constituye una duda razonable y en cómo determinar la identidad más allá de toda duda razonable”.

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El veredicto parcial y la condena

Contreras aceptó un veredicto parcial. El jurado condenó a Joyner en 13 cargos correspondientes a cinco robos armados y un carjacking. La pena mínima obligatoria que se desprende de esa condena es de 31 años, muy por debajo de los 90 que preveía la acusación original.

El juez Rudolph Contreras dijo que compartía el asombro por la omisión de las fuerzas del orden, mientras el FBI y la Fiscalía del Distrito de Columbia no dieron explicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El veredicto del jurado garantiza que el acusado enfrentará una sentencia mínima obligatoria de 31 años, lo que hará más segura a la comunidad de Washington con este asaltante en serie fuera de las calles”, dijo un portavoz de la Fiscalía.

Los abogados de Joyner no han apelado. Esperan la sentencia definitiva antes de decidir sus próximos pasos. El tribunal, por su parte, no ha emitido ninguna respuesta institucional sobre los protocolos de custodia que el episodio dejó al descubierto.

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