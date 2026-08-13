Qué pasa si dejas de pagar tu tarjeta de crédito en EE. UU.: consecuencias reales tras tres atrasos y cómo evitar el daño en tu historial

Tres cuotas impagas en una tarjeta de crédito pueden convertir una mora inicial en una deuda más seria en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Tener tres pagos atrasados en una tarjeta de crédito puede convertir una mora inicial en una deuda mucho más grave: la cuenta pasa a figurar con atrasos de 30, 60 y 90 días, lo que deteriora el historial crediticio y la expone a una tasa penal

Este umbral representa un punto de inflexión, especialmente en un contexto donde los saldos de tarjetas en Estados Unidos siguen en aumento y la morosidad de los hogares refleja una presión creciente sobre los deudores. En este escenario, el impacto de tres pagos atrasados resulta aún más significativo.

Según CBS News, los saldos de tarjetas de crédito aumentaron en USD 21.000 millones durante el segundo trimestre de 2026 y llegaron a USD 1,26 billones, de acuerdo con el Household Debt and Credit Report del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Al mismo tiempo, el 4.7% de toda la deuda pendiente de los hogares estaba en alguna etapa de mora.

El tercer pago perdido suele marcar un cambio en la deuda: la cuenta puede quedar informada con atrasos de 30, 60 y 90 días, deteriorar el historial crediticio y encarecer el saldo. En Estados Unidos, el aumento de los saldos y de la morosidad vuelve más relevante ese umbral.

Los saldos de tarjetas de crédito en Estados Unidos subieron USD 21.000 millones en el segundo trimestre de 2026 y llegaron a USD 1,26 billones (REUTERS/Stelios Varias/File Photo)

La cuenta puede ser reportada como morosa una vez que acumula al menos 30 días de atraso. Si el incumplimiento continúa, el emisor puede informarla luego como atrasada 60 días y más tarde 90 días.

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La mora avanza por etapas y puede afectar el historial durante 7 años

El historial de pagos es un factor relevante en el cálculo del puntaje crediticio. Una secuencia de incumplimientos puede causar un deterioro importante, y la información negativa de pago puede permanecer en los informes crediticios hasta 7 años.

Ponerse al día no borra de inmediato ese antecedente: lo que desaparece es la continuidad de la mora, no el registro de que existió.

Citado por CBS News, el impacto económico también puede agravarse antes de que la cuenta sea castigada contablemente.

Las normas federales sobre tarjetas de crédito, en general, restringen a los emisores para subir la tasa sobre un saldo existente solo por un pago tardío, pero esa limitación tiene una excepción cuando la mora llega a 60 días.

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El 4,7% de la deuda pendiente de los hogares en Estados Unidos estaba en alguna etapa de mora, según la Reserva Federal de Nueva York (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A los 60 días puede aparecer una tasa penal y a los 90 crece la presión de cobro

En ese punto, el emisor puede aplicar una tasa penal sobre el saldo ya adeudado. Como los intereses siguen corriendo, una tasa más alta encarece todavía más la deuda y dificulta recuperar la cuenta.

La línea disponible también puede volverse menos confiable a medida que la mora avanza. Según el emisor y la situación del cliente, la tarjeta puede quedar suspendida o cerrada, lo que impide hacer nuevas compras, aunque no elimina la obligación de pagar el saldo pendiente.

Alrededor de los 90 días de atraso, la cuenta por lo general todavía no alcanzó el punto estándar de castigo contable para deuda de tarjeta de crédito.

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Eso no significa que el emisor espere sin intervenir: puede intensificar las comunicaciones sobre el saldo vencido, reforzar sus gestiones internas de cobranza u ofrecer alternativas para reencauzar los pagos.

Tres pagos impagos también pueden indicar que el problema dejó de ser una falta puntual de liquidez.

La cuenta puede ser reportada con atrasos de 30, 60 y 90 días, una secuencia que deteriora el historial crediticio (REUTERS/Rick Wilking/Archivo)

Si el titular no tenía dinero suficiente para poner la cuenta al día, o si arrastraba atrasos en varias tarjetas, CBS News señaló que podía ser momento de evaluar alguna forma de alivio de deuda.

Opciones para evitar que la deuda se vuelva inmanejable

La primera opción es contactar al emisor. Muchos ofrecen programas por dificultades económicas que permiten reducir temporalmente pagos o tasas de interés, perdonar ciertas comisiones o volver más manejable el plan de repago.

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También puede considerarse la asesoría crediticia o un plan de manejo de deuda cuando la persona puede devolver los saldos, pero necesita una tasa menor o una estructura de pagos más ordenada.

La consolidación de deuda aparece como otra alternativa si el deudor califica para un financiamiento con una tasa más baja y puede afrontar la nueva cuota.

A los 60 días de atraso, el emisor puede aplicar una tasa penal que encarece el saldo adeudado de la tarjeta de crédito (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si la dificultad financiera es más profunda y no resultaba realista devolver por completo saldos no garantizados, otra posibilidad es la condonación negociada de deuda, también conocida como acuerdo de liquidación.

En ese esquema, el objetivo es pactar con los acreedores un pago menor al total adeudado, aunque la publicación advirtió que esa vía tenía desventajas y exigía revisar todos los factores antes de avanzar.

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