El Tesla Cybertruck a control remoto más grande del mundo terminó destruido en una prueba extrema

La Tesla Cybertruck a control remoto quedó destruida tras chocar a 179 km/h contra una Ford F-150 en la prueba final del experimento (Captura @Prop Department)

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El final de un experimento en el mundo del Tesla Cybertruck a control remoto dejó al vehículo completamente destruido, tras un choque a alta velocidad que desencadenó un incendio en plena pista y puso a prueba la fama de durabilidad de dos pick-ups del mercado.

La iniciativa, encabezada por el youtuber Cody Detwiler y el canal WhistlinDiesel, consistió en transformar una Cybertruck valorada en USD 140.000 en un vehículo completamente teledirigido y capaz de acercarse a la velocidad máxima del modelo original.

La Cybertruck teledirigida quedó destruida tras chocar a 179 km/h (111 mph) contra una F-150 estacionada, en la prueba final de un experimento de casi dos años.

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Aunque lucía menos afectada tras el impacto, el equipo concluyó que la pick-up de Ford requirió menos mantenimientos y presentó menos fallas.

Dos años de pruebas y el costo del proyecto

El youtuber Cody Detwiler y el canal WhistlinDiesel transformaron una Cybertruck de USD 140.000 en un vehículo teledirigido (Captura @Prop Department)

El equipo buscó medir la resistencia de la Cybertruck frente a una Ford F-150 tras casi dos años de pruebas mecánicas duras y costosas, con múltiples reparaciones y varios pasos por el taller.

Durante la serie, la Cybertruck acumuló USD 53.000 en arreglos, mientras que la F-150 solo debió cambiar un árbol de transmisión. El proyecto en su totalidad rozó los USD 300.000 en gastos, según detalló Yahoo Autos.

La prueba final: choque a 179 km/h y un obstáculo inesperado

La prueba final consistió en lanzar la Cybertruck, sin conductor ni ocupantes, a 179 km/h (111 mph) contra una Ford F-150 estacionada.

La operación requirió solucionar un obstáculo inesperado: según explicó el equipo, el radar interior de Tesla, diseñado para detectar la respiración de los pasajeros, activaba el modo estacionamiento si no encontraba a nadie en la cabina. Para evitar que el vehículo se detuviera antes del impacto, optaron por desconectar el módulo.

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El experimento con la Tesla Cybertruck y la Ford F-150 acumuló casi dos años de pruebas mecánicas y rozó los USD 300.000 en gastos (Captura @Prop Department)

Ambos vehículos estaban vacíos y contaban con la vigilancia de unos 30 bomberos preparados para cualquier emergencia.

El choque provocó un incendio inmediato en la Ford, cuyas consecuencias fueron catalogadas por Detwiler como devastadoras: la cabina se separó del chasis y la camioneta quedó prácticamente “evaporada”.

La Cybertruck, por su parte, mostró resistencia estructural en la carrocería de acero inoxidable, aunque terminó con graves daños en la suspensión y las ruedas.

En el video, el equipo concluyó que, aunque la Cybertruck lucía menos afectada visualmente tras el impacto, la Ford F-150 se llevó el reconocimiento: requirió menos mantenimientos y presentó menos fallas que la de Tesla, lo que inclinó la balanza a su favor en cuanto a desempeño de largo plazo.

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El equipo desconectó el radar interior de Tesla para evitar que la Cybertruck activara el modo estacionamiento al no detectar ocupantes (Captura @Prop Department)

Cómo hicieron la conversión al radiocontrol y qué dejó el experimento

La prueba resultó en la destrucción de ambos vehículos, cumpliendo el objetivo del canal de YouTube y dejando un registro sobre las capacidades y limitaciones de la Cybertruck en choques a alta velocidad y pruebas mecánicas.

El propio Detwiler sentenció: “Creo que es más un auto. Es la mejor forma de describirlo. Se siente como un Model 3 robusto”.

Por su parte, Tyler Fever, del equipo constructor, afirmó que el desenlace no le afectó: “Disfruto el proceso de construir cosas difíciles. Si terminan destruidas, no me molesta en lo más mínimo”.

El choque de la Cybertruck contra la Ford F-150 provocó un incendio inmediato y obligó a desplegar una vigilancia de unos 30 bomberos (Captura @Prop Department)

La conversión al radiocontrol, según TechEBlog, se realizó con recursos disponibles en el taller. El equipo instaló un bastidor especial y retiró los asientos delanteros para dar espacio a los mecanismos de control.

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El sistema funcionó gracias a la batería de media tensión de la Cybertruck, que alimentó motores y servos a través de múltiples transformadores, y fue operado a distancia con una cámara FPV y gafas de visión en primera persona, sin conductor en la cabina.

El experimento evidenció que, aunque la Cybertruck podía resistir impactos directos sin incendiar su paquete de baterías de alto voltaje, Tesla catalogó la unidad como pérdida total y dejó de aceptar su reparación, lo que obligó a hacerse cargo de los arreglos finales.