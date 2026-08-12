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Trump anunció que Karoline Leavitt dejará a fin de mes su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca

La funcionaria pasará a desempeñarse como asesora externa del mandatario y mantendrá una fuerte influencia dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato

Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará a finales de agosto el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará a finales de agosto el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca. (REUTERS/Jonathan Ernst)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Karoline Leavitt dejará a finales de agosto su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca, una decisión que atribuyó a su intención de dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia.

Trump comunicó la salida a través de Truth Social y aseguró que comprende y respeta la decisión de su portavoz, a quien definió como una de sus asesoras de mayor confianza. Leavitt ocupa el cargo desde el inicio del segundo mandato de Trump y se convirtió en una de las principales figuras de comunicación de su administración.

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Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis asesoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia”, escribió Trump.

El mandatario agregó que entiende y respeta plenamente la decisión de Leavitt, pero anticipó que su salida del Gobierno no significará su alejamiento de su entorno político. Según Trump, la funcionaria continuará vinculada a su administración como asesora externa.

Trump atribuyó la salida de Karoline Leavitt a su decisión de dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Trump atribuyó la salida de Karoline Leavitt a su decisión de dedicar más tiempo a sus hijos pequeños y a su familia. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar a la Historia y ganar de manera contundente las elecciones de medio mandato”, afirmó el presidente.

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Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están previstas para noviembre de este año y determinarán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Trump vinculó así el nuevo papel de Leavitt con la estrategia política del Partido Republicano de cara a esos comicios.

El presidente también destacó el trabajo de Leavitt durante los últimos años y recordó su participación en distintas etapas de su movimiento político, incluida la campaña presidencial de 2024 que terminó con su regreso a la Casa Blanca.

Karoline ha sido una verdadera líder en la Casa Blanca y ha hecho un trabajo fenomenal luchando por la Justicia, la Libertad y la Libertad, desde 2018, incluida nuestra histórica campaña de reelección de 2024”, sostuvo Trump.

Karoline Leavitt ocupa la secretaría de prensa de la Casa Blanca desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Karoline Leavitt ocupa la secretaría de prensa de la Casa Blanca desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Leavitt, de 28 años, asumió como secretaria de prensa el 20 de enero de 2025 y se convirtió en la persona más joven en ocupar ese puesto. Antes de llegar nuevamente a la Casa Blanca, había trabajado como portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2024 y durante su primera administración.

Trump cerró su mensaje con un reconocimiento a su desempeño al frente de la comunicación de la Casa Blanca y la ubicó entre las personas que, según su valoración, han ejercido mejor el cargo.

Karoline ha sido una de las mejores secretarias de prensa de la Casa Blanca en la historia del cargo. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo bien hecho!”, concluyó el presidente.

La salida se produce después de que Leavitt retomara sus funciones públicas tras una licencia por maternidad. En las últimas semanas había vuelto a participar en las actividades de comunicación de la Casa Blanca y en las conferencias de prensa ante los periodistas.

Trump no informó quién reemplazará a Leavitt como secretaria de prensa ni precisó cuándo será anunciado su sucesor.

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