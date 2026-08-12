El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

El expresidente portugués llegó consciente y permanecía estable, según su entorno y medios nacionales (PRESIDENCIA DE PORTUGAL-Europa Press)

Guardar

El exmandatario de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue trasladado este miércoles al Hospital de Faro tras sufrir una indisposición mientras pasaba unos días de descanso en el Algarve. Souza, 77 años, llegó consciente al centro sanitario y permanecía estable, según la información difundida por su entorno y por medios portugueses.

El primer ministro portugués, Luis Montenegro, informó, después de hablar con él por teléfono, que lo encontró “tranquilo, de muy buen ánimo y completamente recuperado de la situación”, y añadió que ese contacto confirmó, a su juicio, la calidad del sistema público de salud y la competencia de sus profesionales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos difundidos en Portugal, el exmandatario se sintió mal en Monte Gordo, en la región del Algarve, y terminó por desmayarse. Los equipos del INEM acudieron al lugar y lo trasladaron al hospital. Una vez dentro del centro médico, quedó en una zona reservada próxima al área de cuidados intensivos, aunque distinta de esa unidad.

Ese mismo reporte agregó que los médicos le practicaron exámenes y que, debido a sus antecedentes, el hospital requirió la evaluación del cardiólogo de guardia. Hasta ese momento no trascendió un parte clínico detallado sobre los resultados de esas pruebas, aunque distintas fuentes portuguesas coincidieron en que el expresidente se encontraba consciente y estable tras el traslado.

PUBLICIDAD

El desmayo de Marcelo Rebelo de Sousa ocurrió en Monte Gordo y motivó la intervención de los equipos del INEM (REUTERS/Pedro Nunes)

El episodio volvió a poner el foco sobre el historial médico del exjefe de Estado portugués, que arrastra desde hace años varios problemas de salud. Su antecedente más reciente se registró en diciembre de 2025, cuando aún ocupaba la Presidencia y quedó hospitalizado en Oporto después de sentirse indispuesto durante una actividad oficial.

En aquella ocasión, según la información difundida entonces por la Presidencia portuguesa, Rebelo de Sousa asistía al funeral del ingeniero António Mota, en Amarante, cuando sufrió una indisposición asociada a un bloqueo digestivo. Los médicos consideraron conveniente someterlo a pruebas antes de que regresara a Lisboa, y quedó ingresado en el Hospital Universitario de São João.

PUBLICIDAD

Ese ingreso derivó además en una intervención urgente por una hernia incarcerada, de acuerdo con los antecedentes médicos más recientes sobre el exmandatario. En octubre de 2019 se sometió a un cateterismo por obstrucciones coronarias importantes, mientras que en 2017 y 2021 fue operado de hernias.

Otro episodio ocurrió en junio de 2023, cuando también terminó hospitalizado después de desmayarse por una bajada de tensión durante una visita a una universidad. Esa sucesión de antecedentes explica que, ante cualquier indisposición, los equipos médicos portugueses mantengan una observación estrecha y activen controles específicos, sobre todo en el plano cardiológico.

Marcelo Rebelo de Sousa fue sometido a una intervención urgente por una hernia incarcerada y a un cateterismo en 2019 por obstrucciones coronarias (Europa Press/Contacto/Filipe Amorim / Global Image)

Rebelo de Sousa dejó la jefatura del Estado en marzo de 2026, al completar su segundo mandato consecutivo como presidente de la República, cargo que ejerció desde 2016 hasta 2026. Su salida del poder se produjo después de las elecciones presidenciales portuguesas, que abrieron una nueva etapa política en el país.

PUBLICIDAD

Pese a haber dejado la función institucional, su figura conserva una fuerte presencia pública en Portugal, lo que dio a este episodio una inmediata repercusión nacional. La confirmación más clara sobre su evolución llegó a través del mensaje del primer ministro, que transmitió una imagen de recuperación y serenidad después de conversar con el expresidente.

(Con información de EFE y CNN de Portugal)