Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, habló por teléfono con el ex mandatario y aseguró que lo encontró “tranquilo” y “muy bien dispuesto”

El expresidente portugués llegó consciente y permanecía estable, según su entorno y medios nacionales (PRESIDENCIA DE PORTUGAL-Europa Press)
El expresidente portugués llegó consciente y permanecía estable, según su entorno y medios nacionales (PRESIDENCIA DE PORTUGAL-Europa Press)
Guardar

El exmandatario de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue trasladado este miércoles al Hospital de Faro tras sufrir una indisposición mientras pasaba unos días de descanso en el Algarve. Souza, 77 años, llegó consciente al centro sanitario y permanecía estable, según la información difundida por su entorno y por medios portugueses.

El primer ministro portugués, Luis Montenegro, informó, después de hablar con él por teléfono, que lo encontró “tranquilo, de muy buen ánimo y completamente recuperado de la situación”, y añadió que ese contacto confirmó, a su juicio, la calidad del sistema público de salud y la competencia de sus profesionales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos difundidos en Portugal, el exmandatario se sintió mal en Monte Gordo, en la región del Algarve, y terminó por desmayarse. Los equipos del INEM acudieron al lugar y lo trasladaron al hospital. Una vez dentro del centro médico, quedó en una zona reservada próxima al área de cuidados intensivos, aunque distinta de esa unidad.

Ese mismo reporte agregó que los médicos le practicaron exámenes y que, debido a sus antecedentes, el hospital requirió la evaluación del cardiólogo de guardia. Hasta ese momento no trascendió un parte clínico detallado sobre los resultados de esas pruebas, aunque distintas fuentes portuguesas coincidieron en que el expresidente se encontraba consciente y estable tras el traslado.

PUBLICIDAD

El desmayo de Marcelo Rebelo de Sousa ocurrió en Monte Gordo y motivó la intervención de los equipos del INEM (REUTERS/Pedro Nunes)
El desmayo de Marcelo Rebelo de Sousa ocurrió en Monte Gordo y motivó la intervención de los equipos del INEM (REUTERS/Pedro Nunes)

El episodio volvió a poner el foco sobre el historial médico del exjefe de Estado portugués, que arrastra desde hace años varios problemas de salud. Su antecedente más reciente se registró en diciembre de 2025, cuando aún ocupaba la Presidencia y quedó hospitalizado en Oporto después de sentirse indispuesto durante una actividad oficial.

En aquella ocasión, según la información difundida entonces por la Presidencia portuguesa, Rebelo de Sousa asistía al funeral del ingeniero António Mota, en Amarante, cuando sufrió una indisposición asociada a un bloqueo digestivo. Los médicos consideraron conveniente someterlo a pruebas antes de que regresara a Lisboa, y quedó ingresado en el Hospital Universitario de São João.

Ese ingreso derivó además en una intervención urgente por una hernia incarcerada, de acuerdo con los antecedentes médicos más recientes sobre el exmandatario. En octubre de 2019 se sometió a un cateterismo por obstrucciones coronarias importantes, mientras que en 2017 y 2021 fue operado de hernias.

Otro episodio ocurrió en junio de 2023, cuando también terminó hospitalizado después de desmayarse por una bajada de tensión durante una visita a una universidad. Esa sucesión de antecedentes explica que, ante cualquier indisposición, los equipos médicos portugueses mantengan una observación estrecha y activen controles específicos, sobre todo en el plano cardiológico.

Marcelo Rebelo de Sousa fue sometido a una intervención urgente por una hernia incarcerada y a un cateterismo en 2019 por obstrucciones coronarias (Europa Press/Contacto/Filipe Amorim / Global Image)
Marcelo Rebelo de Sousa fue sometido a una intervención urgente por una hernia incarcerada y a un cateterismo en 2019 por obstrucciones coronarias (Europa Press/Contacto/Filipe Amorim / Global Image)

Rebelo de Sousa dejó la jefatura del Estado en marzo de 2026, al completar su segundo mandato consecutivo como presidente de la República, cargo que ejerció desde 2016 hasta 2026. Su salida del poder se produjo después de las elecciones presidenciales portuguesas, que abrieron una nueva etapa política en el país.

Pese a haber dejado la función institucional, su figura conserva una fuerte presencia pública en Portugal, lo que dio a este episodio una inmediata repercusión nacional. La confirmación más clara sobre su evolución llegó a través del mensaje del primer ministro, que transmitió una imagen de recuperación y serenidad después de conversar con el expresidente.

(Con información de EFE y CNN de Portugal)

Temas Relacionados

Marcelo Rebelo de SousaPortugalLuís MontenegroÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Junta de Paz para Gaza aseguró que Hamas no recibirá fondos ni formará parte de la futura administración del enclave

El director ejecutivo del organismo, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, defendió una hoja de ruta basada en el desarme, una administración civil y supervisión internacional

La Junta de Paz para Gaza aseguró que Hamas no recibirá fondos ni formará parte de la futura administración del enclave

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

La ofensiva se produjo en Beit Lahia, donde fuentes médicas informaron de la muerte de un hombre y de varios heridos

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

La respuesta incluye conectividad satelital, atención médica, medicamentos, alimentos y artículos de higiene

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

El guitarrista explicó en una entrevista con The Guardian que aquella situación no solo fue un punto clave en su trayectoria artística, sino que además fue una prueba de resistencia psicológica sin igual

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo

Temperaturas de -40 °C, vientos que borran la superficie en minutos y meses sin salida del Sol son algunas de las condiciones que convierten cada misión aérea en una operación de coordinación extrema entre meteorólogos, pilotos y equipos de tierra

Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó se reportan 13 fallecidos, 182 heridos y 0 desaparecidos; hay 265 muertos en el país

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó se reportan 13 fallecidos, 182 heridos y 0 desaparecidos; hay 265 muertos en el país

“Loco México Mágico”: del discurso hostil contra los mexicanos a la comedia que abraza su orgullo e ingenio

Día Internacional del Animal sin Hogar: realizarán jornada de adopción para perros rescatados en Surco

Esto ofrece la Prepa W donde estudió Cristian Castro en línea: ¿realmente tiene pase directo a la UNAM?

Terremoto en Colombia: qué es la emergencia económica que declarará Abelardo de la Espriella y por qué “cada peso girado quedará expuesto”

DEPORTES

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami empata contra León en la última fecha de la Leagues Cup

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami empata contra León en la última fecha de la Leagues Cup

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

ENTRETENIMIENTO

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas