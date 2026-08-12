Alerta sanitaria en EE. UU.: más de 24,000 casos de infección por ciclosporiasis

El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos superó los 24.000 casos en la temporada, según los CDC y la FDA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 24.000 personas se enfermaron por un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos en lo que va de la temporada, según los CDC y la FDA.

Las autoridades retiraron del mercado la lechuga iceberg de Taylor Farms, pero los casos siguieron aumentando por demoras de hasta seis semanas en la notificación.

Los CDC confirmaron 13.895 infecciones mediante análisis de laboratorio y más de 10.000 casos adicionales, aún sin confirmación de laboratorio.

La cifra total incluyó hospitalizaciones y, en algunos casos, desenlaces fatales, como las dos muertes reportadas en Michigan.

En la última semana analizada, se añadieron cerca de 2.000 diagnósticos, aunque la semana anterior el salto fue de más de 10.000.

Los CDC confirmaron 13.895 infecciones por ciclosporiasis en laboratorio y sumaron más de 10.000 casos adicionales sin confirmación (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Los CDC subrayaron que existió un retraso de hasta seis semanas entre el inicio de los síntomas y la inclusión del caso en el sistema de vigilancia nacional.

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El recuento oficial no reflejó la situación en tiempo real, sino la confirmación acumulada de exposiciones ocurridas semanas atrás. Hasta mediados de agosto, la cifra de casos reportados fue 11 veces mayor que la del mismo período del año anterior.

El retiro del producto y el impacto en el recuento de casos

La FDA y el Departamento de Salud y Servicios Humanos insistieron en la seguridad de los alimentos disponibles actualmente, y señalaron que toda la lechuga iceberg afectada ya no debería encontrarse en tiendas ni restaurantes.

El comisionado interino, Kyle Diamantas, aseguró en un video institucional: “Los estadounidenses deben sentirse confiados al comer productos frescos, incluidas las verduras de hoja, en este momento”.

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La investigación oficial estableció que el brote estuvo vinculado a lechuga iceberg procesada en el centro de México y distribuida en al menos 15 estados por Taylor Farms.

El recuento de casos de ciclosporiasis se vio afectado por demoras de hasta seis semanas entre los síntomas y la notificación oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro voluntario del producto se produjo el 17 de julio, y los CDC confirmaron que las fechas de consumo preferente ya habían caducado para entonces.

Taco Bell, servicios de comida y comercios minoristas recibieron la lechuga implicada. Los primeros casos se concentraron en nueve estados, pero la distribución del producto fue más amplia.

Las autoridades advirtieron que el número real de afectados probablemente fuera mayor, ya que muchas personas se recuperaron sin buscar atención médica ni someterse a pruebas.

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Quiénes se enfermaron y por qué es difícil rastrear el parásito

Las personas enfermas tuvieron entre uno y 98 años, con una mediana de 45 años. Del total de afectados, 57% fueron mujeres.

El rango de fechas de inicio de síntomas fue del 1 de mayo al 2 de agosto, y el 7 de julio fue la fecha mediana reportada en 2026. El brote principal, relacionado con la lechuga retirada, provocó 6.358 enfermedades y 278 hospitalizaciones.

La FDA vinculó el brote de ciclosporiasis con lechuga iceberg de Taylor Farms procesada en el centro de México y distribuida en al menos 15 estados (REUTERS/Demian Sanchez)

Además, los CDC registraron 1.530 casos en 58 jurisdicciones correspondientes a personas que se contagiaron tras consumir alimentos o agua contaminados durante viajes al extranjero.

En este último grupo, la mediana de edad fue de 44 años y la mayoría también fueron mujeres.

Los CDC explicaron que la identificación de brotes de Cyclospora resultó especialmente compleja porque el parásito fue difícil de rastrear y no se dispuso de secuenciación genómica completa.

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La investigación requirió cuestionarios estandarizados, análisis de muestras fecales y coordinación entre laboratorios y autoridades de salud pública locales, estatales y federales.

Qué es la ciclosporiasis y qué recomiendan las autoridades

Es una enfermedad gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Se transmite principalmente por la ingestión de alimentos o agua contaminados, y su incidencia suele aumentar en la temporada de mayor circulación, que va del 1 de mayo al 31 de agosto.

La ciclosporiasis es una enfermedad gastrointestinal transmitida por alimentos o agua contaminados, y los CDC recomiendan lavar frutas y verduras y consultar ante síntomas persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico se basó en análisis de laboratorio y la notificación fue obligatoria en 47 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Los síntomas incluyeron diarrea acuosa, fatiga, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre. El tratamiento suele requerir medicación específica y reposición de líquidos.

Según los CDC, la mejor forma de prevención es lavar cuidadosamente frutas y verduras, aunque el lavado no siempre elimina el parásito.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los comunicados sobre retiros de alimentos y consultar al médico ante síntomas persistentes tras consumir productos frescos.

Vigilancia epidemiológica y seguimiento de los casos

Según datos oficiales, la vigilancia de la ciclosporiasis fue continua en todo el país y se basó en el reporte obligatorio de laboratorios y médicos a los departamentos de salud.

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Estos organismos investigaron cada caso y, cuando detectaron posibles brotes, colaboraron con los CDC y la FDA para identificar los alimentos responsables.

El brote principal asociado a la lechuga retirada causó 6.358 enfermedades y 278 hospitalizaciones, mientras Michigan reportó dos muertes (REUTERS/Nathan Howard)

El seguimiento se complicó aún más cuando los alimentos involucrados contuvieron múltiples ingredientes, como ocurrió en salsas o ensaladas.

Por eso, la agencia utilizó pruebas genéticas dirigidas a marcadores específicos que permitieran agrupar casos y priorizar la trazabilidad.

El retiro de la lechuga iceberg contaminada permitió contener el foco del brote, pero las cifras siguieron ajustándose a medida que se confirmaron nuevos diagnósticos.

Los CDC y la FDA insistieron en que los alimentos frescos actualmente disponibles en el país fueron seguros para el consumo.