El sur de Florida activa centros de acopio para enviar ayuda a Colombia tras el terremoto

El sur de Florida activó centros de acopio para enviar ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 (REUTERS/Stringer)

Guardar

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el lunes y dejó al menos 250 muertos y más de 900 heridos, en el sur de Florida se multiplicaron las campañas para enviar ayuda a las familias afectadas, con centros de acopio en Miami, Davie, Coral Springs, Cutler Bay, West Palm Beach y Cocoa.

En distintas ciudades del estado se organizaron colectas de alimentos no perecederos, agua, mantas, medicamentos, artículos de higiene, pañales, sillas de ruedas y kits de primeros auxilios. También se habilitaron vías para donar dinero a organizaciones que ya operan sobre el terreno. Además, está prevista una carrera benéfica para el miércoles 12 de agosto a las 18:30 en el centro de Miami, como parte de las acciones de recaudación y visibilización de la emergencia.

PUBLICIDAD

Según el texto publicado por Secret Miami, una de las principales plataformas de acopio en el área es Global Empowerment Mission, que funciona desde Doral. La organización recibe donaciones materiales en su sede de 1850 NW 84th Ave, Unit 100, entre ellas tiendas de campaña, ropa de cama, comida enlatada, agua, ropa y kits de higiene.

Ese punto de recolección también acepta voluntarios y aportes económicos. La entidad ya había reunido ayuda para víctimas de los terremotos en Venezuela y ahora concentra parte de la respuesta organizada desde el sur de Florida.

Doral y el centro de Miami concentran parte de la ayuda local

Las campañas en Miami, Davie, Coral Springs, Cutler Bay, West Palm Beach y Cocoa reúnen víveres, medicinas e insumos sanitarios para los afectados por el sismo en Colombia (Esteban Vega La-Rotta /AFP)

Otra opción para colaborar en Miami está en BOXR, el gimnasio ubicado en 1310 NE 1st Ave, en el centro de la ciudad. El local recibe donaciones para los afectados por el sismo y sumará una carrera solidaria el 12 de agosto para reunir materiales y dar visibilidad a la emergencia.

PUBLICIDAD

En Coral Springs, un local de Chick-fil-A mantiene una campaña de recolección hasta el sábado 15 de agosto. Allí se reciben alimentos no perecederos, medicamentos, material de primeros auxilios, productos de higiene, artículos para bebés, ropa y ropa de cama.

En Davie, EVRY Studio también abrió una colecta de insumos básicos para familias colombianas afectadas por la catástrofe. Las contribuciones se aceptan durante el horario habitual del estudio.

Las donaciones también pueden canalizarse por organizaciones con operaciones en Colombia

United Way Miami, The House Project, World Central Kitchen y GlobalGiving reciben aportes monetarios para sostener la ayuda en Colombia (COLPRENSA/Xinhua News/Europa Press)

Quien quiera ayudar con dinero puede hacerlo a través de varias organizaciones con fondos específicos o equipos ya desplegados en el país. Entre ellas aparecen United Way Miami, que junto con Miami Herald y el Nuevo Herald lanzó la “Operación Helping Hands”, y The House Project, fundada por Ricardo Montaner, que trabaja para conseguir alojamiento para habitantes de la región del Chocó.

PUBLICIDAD

La lista también incluye a World Central Kitchen, la organización de José Andrés que prepara y distribuye comidas para víctimas y equipos de primera respuesta, y a GlobalGiving, que canaliza apoyo a iniciativas locales mediante el Fondo de Ayuda para el Terremoto de Colombia. Ese fondo busca cubrir atención médica de emergencia, refugio y alimentos.

A esa red se suman UNICEF Estados Unidos, que distribuye agua potable, insumos de saneamiento y alimentos especializados para niños desnutridos; Project HOPE, que aporta atención médica, apoyo psicosocial, agua y productos de higiene; y Americares, dedicada a la salud y la asistencia en desastres, que entrega medicamentos y material sanitario a las comunidades alcanzadas por el terremoto.

PUBLICIDAD

Tres locales de Midas en Florida reciben donaciones esenciales

Tres locales de Midas en West Palm Beach, Cocoa y Cutler Bay funcionan como puntos de acopio para donaciones esenciales destinadas a Colombia (REUTERS/Raquel Cunha)

La publicación también identificó tres sucursales de Midas que funcionan como puntos de acopio: West Palm Beach, en 2253 N. Military Trail; Cocoa, en 255 N. Cocoa Boulevard; y Cutler Bay, en 20033 South Dixie Highway. Esos locales aceptan arroz, otros alimentos no perecederos, agua embotellada, mantas, ropa, pañales, artículos para bebés, productos de higiene y comida para mascotas.

El texto señala que la movilización de esas tiendas está vinculada al propietario del local de West Palm Beach, Ron Katz, por la relación personal que mantiene con Colombia. Los establecimientos ya habían servido antes como centros comunitarios de recolección durante otras crisis.

PUBLICIDAD