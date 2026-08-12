Powerball sortea USD 1.000 millones este miércoles: el mayor pozo del año y cuáles son las probabilidades de ganar

El sorteo del Powerball de este miércoles ofrece un premio mayor de USD 1.000 millones en Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper)

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El sorteo del Powerball de este miércoles tendrá un premio mayor de USD 1.000 millones en Estados Unidos, con una opción de pago único de USD 433,1 millones antes de impuestos.

Mientras que en el Reino Unido, donde se habilitó la venta recientemente, crece la expectativa por la posibilidad de participar.

En la última extracción, celebrada el lunes, no se registraron ganadores del pozo principal, lo que impulsó el incremento del premio en juego.

Se entregaron USD 2 millones a un jugador en Tennessee y premios de USD 1 millón en California y Maryland, además de 14 premios de USD 150.000.

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El próximo sorteo, previsto para las 22.59 hora del Este, podría marcar la primera vez que un residente del Reino Unido se lleve el pozo, tras la reciente habilitación de ventas en ese país.

La opción de pago único del Powerball asciende a USD 433,1 millones antes de impuestos (REUTERS/Eduardo Munoz)

El pozo acumulado y las chances de ganar

El sorteo de este miércoles ofrece un pozo acumulado de USD 1.000 millones, con una opción de pago único de USD 433,1 millones antes de impuestos, y las probabilidades de acertar el premio mayor son de una entre 292,2 millones de probabilidades.

El juego está habilitado en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El fenómeno social y las probabilidades de ganar

La fiebre por el Powerball se hace sentir especialmente en regiones como sur de Nueva Jersey, donde los puntos de venta experimentan largas filas, cábalas y elecciones de números “de la suerte”.

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Dan Snyder, reportero de CBS News Philadelphia, describió el ambiente: “Podés ver cómo afloran todas las supersticiones, ¿no? Algunas personas tienen su lugar de la suerte al que les gusta ir para intentar conseguir ese boleto dorado. A algunas les gusta jugar sus números de la suerte, tal vez un cumpleaños, un aniversario, incluso un viejo número de fútbol americano”.

La falta de ganadores del pozo principal en la última extracción elevó el jackpot del Powerball (REUTERS/Eduardo Munoz)

En palabras de una jugadora entrevistada por el canal, el sueño de ganar implica “ocuparme de mi familia, mis amigos, las personas sin hogar, comprar algunas cosas. No sé. Volverme loco”.

Las aspiraciones van desde comprar un auto de lujo hasta adquirir propiedades costeras o incluso, en tono de broma, un avión de combate.

En ese marco, Snyder dijo: “Las probabilidades de que realmente ganes el Powerball son muy bajas: una entre unas 292 millones”. Las probabilidades de acertar el premio mayor son de una entre 292,2 millones de probabilidades.

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Cómo se juega y dónde se puede comprar

El último sorteo del Powerball repartió USD 2 millones en Tennessee y premios de USD 1 millón en California y Maryland (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Powerball utiliza dos máquinas: una con 69 bolas blancas y otra con 26 rojas. Cada jugada cuesta USD 2, aunque en algunos estados el precio puede variar por la modalidad Power Play. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados en Tallahassee, Florida, y son transmitidos en vivo.

No todos los estados del país permiten la compra de boletos. Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah mantienen restricciones, mientras que el resto del territorio estadounidense, junto con Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tiene habilitada la venta, ya sea en locales físicos o, en algunos casos, por internet para residentes de la jurisdicción.

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La organización permite a cualquier persona mayor de edad comprar un boleto en un estado autorizado, sin importar su nacionalidad o residencia.

Sin embargo, los premios están sujetos a impuestos federales y estatales, y existen controles estrictos sobre los canales de venta y la validez de los tickets.

Las probabilidades de acertar el premio mayor del Powerball son de una entre 292,2 millones (REUTERS/Eduardo Munoz)

Antecedentes del jackpot desde 1992

Desde su creación en 1992, el juego entregó premios mayores a jugadores de diversos estados. Indiana encabeza la lista histórica de ganadores, mientras que otros, como Maine o Wyoming, no registraron hasta la fecha ningún ganador del jackpot.