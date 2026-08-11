Rescataron a más de 30 perros Border Collie de una casa y arrestaron a la dueña en Florida

La Justicia de Florida ordenó el rescate de 36 perros Border Collie hallados en condiciones insalubres en una vivienda de Palm City (CBS 12)

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La Justicia de Florida ordenó el rescate de 36 perros Border Collie hallados en condiciones insalubres dentro de una vivienda de Palm City, donde la dueña del inmueble quedó detenida y afronta decenas de cargos por crueldad animal y encierro indebido, según reportes de NBC South Florida y otros medios locales.

La acusada identificada como Paige O’Donnell, de 62 años, fue arrestada el lunes tras un operativo en su casa, ubicada en la cuadra 1200 de Southwest Alligator Street, en el condado de Martin.

Paige O’Donnell fue arrestada en Palm City tras un allanamiento en su casa del condado de Martin por crueldad animal y encierro indebido (CBS 12)

Además, las autoridades de Florida retiraron la decena de perros por el presunto maltrato que recibían. Mientras que a O’Donnell le atribuyen haberlos mantenido en un ambiente con heces, materiales empapados en orina, calor extremo y escasas condiciones sanitarias.

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De acuerdo con NBC South Florida, la investigación se abrió a partir de actuaciones de Martin County Animal Services y derivó en una orden de allanamiento ejecutada por la oficina del sheriff del condado.

Uno de los tantos Border Collie encontrados tras el allanamiento en la vivienda de Palm City, Florida (CBS 12)

Qué encontraron las autoridades dentro de la casa

El sheriff del condado, John Budensiek, describió una escena de fuerte deterioro dentro de la propiedad. El interior tenía sectores con paneles de yeso destruidos, muebles arruinados y recipientes de comida y agua cubiertos de suciedad.

Los agentes y el personal de control animal debieron ingresar con trajes de protección Tyvek por la gran acumulación de suciedad, materiales húmedos con orina, cajas y otros desechos.

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Las autoridades de Florida encontraron a los perros Border Collie entre heces, materiales empapados en orina, calor extremo y escasas condiciones sanitarias (CBS 12)

Budensiek sostuvo en diálogo con la emisora CBS 12 que “los perros estaban cubiertos de heces” y que, por su estado, varios resultaban difíciles de reconocer a simple vista.

Sumado a esto, las autoridades también señalaron que el retiro de los animales demandó varias horas porque algunos se ocultaban dentro de la vivienda y reaccionaban con temor. Al comienzo del operativo no estaba claro cuántos perros seguían dentro de la casa, ya que varios permanecían escondidos y evitaban el contacto con los rescatistas.

El operativo en la casa de Palm City se originó por una investigación de Martin County Animal Services y una orden de allanamiento ejecutada por la oficina del sheriff (CBS 12)

Por qué fue arrestada la dueña de la vivienda

La detenida Paige O’Donnell, vecina de Palm City, fue señalada por la oficina del sheriff. NBC South Florida explicó que quedó acusada de tortura para causar dolor, daño físico grave o muerte, además de mantener animales en recintos sin ejercicio ni ventilación.

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Más tarde, CBS 12 precisó que el expediente quedó compuesto por 72 cargos, con 36 cargos graves de tercer grado y 36 cargos menores de primer grado, uno por cada animal recuperado.

El sheriff del lugar explicó que O’Donnell podría enfrentar un cargo de crueldad animal y otro de confinamiento impropio por cada perro retirado. En esa reconstrucción del caso, el número de animales hallados creció durante la jornada: primero se habló de 20, luego de 29 y finalmente de 36, todos vivos.

Budensiek afirmó ante medios locales que la mujer había impedido durante años el acceso de las autoridades a la propiedad. En declaraciones recogidas por ABC 33 sostuvo que la acusada habría usado recursos legales para bloquear inspecciones previas y que esa resistencia complicó la intervención de los equipos de bienestar animal.

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La causa contra Paige O’Donnell quedó integrada por 72 cargos, con 36 cargos graves y 36 cargos menores, uno por cada perro rescatado en Florida (CBS 12)

Qué antecedentes tenía la investigación

La oficina del sheriff ya conocía a O’Donnell desde 2020, cuando trabajaba como criadora, según informó TCPalm. En ese momento, agentes de control animal visitaron la vivienda tras recibir denuncias por posible maltrato, aunque entonces los animales estaban en condiciones aceptables y no se detectó una situación comparable a la actual.

El sheriff vinculó el deterioro posterior con un período entre 2020 y 2022, etapa en la que, según su relato, O’Donnell recibió tratamiento por abuso de alcohol. Ese mismo medio indicó que las autoridades dejaron de ingresar a la vivienda luego de aquella primera inspección y que, desde entonces, la propietaria habría levantado nuevas barreras para evitar controles.

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El propio Budensiek sostuvo que en algún momento O’Donnell fue evaluada bajo la Marchman Act, normativa estatal que permite evaluaciones voluntarias e involuntarias en casos de abuso severo de sustancias. El sheriff también dijo que la acusada “aprendía” de cada interacción con los investigadores y corregía aquello que pudiera facilitar un nuevo ingreso oficial.

La oficina del sheriff del condado de Martin ya conocía a O’Donnell desde 2020, cuando trabajaba como criadora y recibió denuncias por posible maltrato animal (CBS 12)

Qué pasará con los perros rescatados

Tras el allanamiento, los perros quedaron bajo custodia de la Humane Society of the Treasure Coast, que asumió la atención veterinaria, la alimentación y el aseo inicial de los animales. CBS 12 informó que la organización comenzó a evaluar caso por caso para definir el tratamiento necesario y la vía más adecuada para su recuperación.

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La entidad pidió además apoyo económico para afrontar los costos del operativo y del cuidado posterior. En un comunicado el refugio sostuvo que “estos perros inocentes fueron mantenidos de forma inhumana en condiciones deplorables” y que su recuperación apenas empieza. La organización también pidió paciencia mientras avanza la valoración clínica y conductual de cada ejemplar.

La Humane Society of the Treasure Coast quedó a cargo de los perros rescatados y pidió apoyo económico para cubrir la atención veterinaria, la alimentación y su recuperación (CBS 12)

Vecinos de la zona expresaron alivio por la intervención oficial. Una residente, Kelsey Weidenheimer, compartió en ABC 33 que era triste ver a los animales en ese estado, aunque celebró que al fin salieran de la casa.