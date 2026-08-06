¿Pueden varios cobradores reclamar la misma deuda en EE. UU.? Qué hacer si te contactan agencias distintas

Más de un cobrador de deudas puede contactar a una persona por la misma cuenta cuando los derechos de cobro se transfieren o la deuda se vende (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Estados Unidos, varios cobradores de deudas pueden reclamar el pago de una misma cuenta, pero no todos tienen derecho a cobrarla al mismo tiempo.

Según CBS News, esa superposición suele ocurrir cuando los derechos de cobro fueron transferidos entre agencias o cuando la deuda fue vendida a un nuevo propietario, un escenario que puede exponer al deudor a errores costosos si paga sin verificar quién tiene la autoridad legal.

La publicación señaló que, en esos casos, una salida negociada puede incluso reducir lo adeudado entre 30% y 50% si la situación financiera ya es inmanejable y se opta por una liquidación de deuda.

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Ese dato aparece como una de las alternativas para quienes no pueden devolver el total del saldo.

La respuesta breve es sí: más de un cobrador puede contactar a una persona por la misma deuda. Eso puede pasar a lo largo del tiempo, porque el acreedor original contrata a una agencia de cobro y, si no logra recuperar el dinero, reasigna la cuenta a otra o vende la deuda a un comprador especializado.

Dos empresas no deberían cobrar la misma deuda al mismo tiempo si solo una tiene la autoridad legal para recibir pagos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esa transición pueden producirse cruces: una agencia puede estar cerrando sus gestiones mientras otra ya empezó a llamar o enviar cartas.

Además, retrasos administrativos, demoras en los registros o información desactualizada pueden hacer que parezca que varias empresas persiguen simultáneamente la misma cuenta.

Dos empresas no deberían cobrar al mismo tiempo si solo una tiene autoridad legal

En términos generales, no debería ocurrir que dos compañías distintas reciban pagos de la misma deuda al mismo tiempo si solo una de ellas tiene la facultad legal para hacerlo.

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Si esa situación parece darse, el deudor no debe asumir que ambas tienen derecho a exigir el dinero. También puede haber una confusión más simple: no siempre se trata de la misma obligación.

CBS News explicó que dos tarjetas de crédito distintas emitidas por el mismo banco pueden terminar en manos de agencias de cobro diferentes, de modo que una aparente duplicación puede corresponder, en realidad, a dos cuentas separadas.

Los retrasos administrativos, los registros demorados y la información desactualizada pueden hacer que varios cobradores parezcan perseguir simultáneamente la misma deuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona cree que un cobrador intenta reclamar una deuda que no posee o que no puede verificar, tiene derecho a impugnarla.

Conservar copias de cartas, correos electrónicos y comprobantes de pago también ayuda a resolver reclamos contradictorios si aparecen.

El cuadro descrito por la publicación se inserta en un contexto de presión sobre los hogares: niveles elevados de deuda doméstica, costos de financiamiento todavía caros en términos históricos e inflación que encarece los gastos cotidianos.

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Cuando alguien se atrasa en los pagos, esa tensión suele empezar con cartas y llamadas, y terminar con contactos de empresas desconocidas que exigen el cobro.

Consolidación, administración o liquidación: las vías que menciona la publicación

Cuando los avisos de cobro múltiples son solo una señal de un problema de deuda más amplio, resolver los saldos de fondo puede ser más útil que lidiar con cada cobrador por separado. La alternativa adecuada, indicó el medio, depende de la situación financiera de cada persona.

Un préstamo de consolidación o un plan de administración de deuda puede ayudar a ordenar saldos, reducir tasas de interés y simplificar el pago mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el crédito todavía se mantiene en condiciones relativamente buenas y el total adeudado sigue siendo manejable, un préstamo de consolidación puede reunir varias deudas de tasa alta en un solo pago mensual con un interés menor. Eso simplifica el calendario de pagos y puede abaratar la cancelación del saldo.

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Si el atraso se debe a la dificultad de seguir varias deudas no garantizadas, pero la persona todavía puede afrontar pagos regulares, una opción es un plan de administración de deuda a través de una agencia de asesoramiento crediticio.

En ese esquema, el objetivo es bajar tasas de interés y cargos, además de simplificar el proceso de devolución sin tomar un nuevo préstamo.

Si la deuda ya dejó de ser sostenible y pagar el total no es realista, la liquidación puede ser la salida. Ese mecanismo busca acordar con los acreedores un pago único por un monto inferior al saldo completo, aunque la publicación advirtió que esa estrategia puede traer consecuencias sobre la calificación crediticia y sobre los impuestos.

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Antes de entregar dinero, la recomendación central es verificar quién tiene autoridad legal para cobrar, pedir validación de la deuda si hace falta y guardar un registro detallado de cada comunicación.

Si los reclamos de varios cobradores reflejan un deterioro financiero mayor, actuar temprano sobre el problema de fondo puede evitar que la situación siga escalando.