La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras la crisis de Perez Hilton, su madre acude a los tribunales por la custodia de sus hijos. (Filmagic. Instagram)

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La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, presentó una solicitud para obtener temporalmente la custodia de los tres hijos del bloguero, días después de que este fuera hospitalizado tras un episodio de autolesión transmitido en directo por TikTok.

La petición fue presentada el 7 de agosto ante un tribunal de familia de Miami, de acuerdo con documentos judiciales consultados por medios estadounidenses.

El comunicador, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., tiene 48 años y es padre de Mario, de 13 años; Mia, de 11 años; y Mayte, de ocho años. La solicitud de su madre se produjo tres días después del incidente ocurrido en la vivienda del comunicador en Miami.

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De acuerdo con la información disponible, la policía recibió varias llamadas de emergencia relacionadas con la transmisión y acudió al domicilio de Perez Hilton.

El bloguero fue trasladado posteriormente a un hospital, donde permanece bajo la aplicación de la Ley Baker de Florida, una normativa que permite la hospitalización involuntaria de una persona cuando se considera que existe riesgo de que pueda hacerse daño a sí misma o a otras personas.

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Las autoridades entraron a la casa de Perez Hilton tras una llamada de emergencia. (Captura: Instagram)

La familia informó que la celebridad sufrió una pérdida importante de sangre y otras lesiones que requieren atención médica y una intervención quirúrgica. Su estado fue descrito como grave pero estable, mientras que el equipo que lo representa señaló que su recuperación será un proceso prolongado.

El episodio también involucró a los hijos del comunicador. Según un comunicado difundido por su familia, los tres menores se encontraban en la vivienda junto con otros familiares cuando comenzó la crisis.

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La familia explicó que fueron retirados del lugar para evitar que presenciaran una situación que pudiera incrementar su impacto emocional.

Información posterior sobre el proceso señala que Perez Hilton dio su consentimiento a la medida y reconoció que la custodia temporal de su madre responde al interés de sus hijos.

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La petición también contempla que Lavandeira pueda tomar decisiones relacionadas con aspectos importantes de su cuidado, incluida su atención médica y educación.

La madre de Perez Hilton solicitó la custodia de los niños. (Instagram)

La familia ha situado el bienestar de los menores como una de sus principales prioridades.

En un comunicado difundido después del incidente, señaló que el objetivo es que los niños puedan recuperarse de lo ocurrido y recuperar una sensación de seguridad y normalidad. También solicitó privacidad durante el proceso.

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La hospitalización de Hilton se produce después de varios problemas de salud registrados durante este año. En marzo, el bloguero permaneció 21 días hospitalizado debido a una perforación relacionada con una úlcera.

Posteriormente informó que había sufrido una trombosis venosa profunda en una de sus piernas y compartió imágenes de su recuperación, durante la cual utilizó un andador.

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Meses después, Perez Hilton habló sobre esos problemas de salud en el podcast Hang Out with Sean Hannity, en una entrevista grabada el 14 de julio, poco antes del episodio que derivó en su hospitalización actual.

Perez Hilton tuvo complicaciones médicas en marzo. (Instagram)

En aquella conversación recordó que durante su estancia anterior en el hospital llegó a pensar que podía morir debido a las complicaciones que había experimentado.

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Hilton comenzó su trayectoria como bloguero de espectáculos en 2004, cuando lanzó una página dedicada a información sobre celebridades que posteriormente adoptó el nombre PerezHilton.com.

A lo largo de dos décadas se convirtió en una figura habitual de la cobertura de entretenimiento y desarrolló actividades en televisión, radio y redes sociales.

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