Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Teresita Lavandeira presentó una petición ante un tribunal de familia de Miami tres días después de que el bloguero se autolesionara en una transmisión en vivo

Tras la crisis de Perez Hilton, su madre acude a los tribunales por la custodia de sus hijos. (Filmagic. Instagram)
Tras la crisis de Perez Hilton, su madre acude a los tribunales por la custodia de sus hijos. (Filmagic. Instagram)
Guardar

La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, presentó una solicitud para obtener temporalmente la custodia de los tres hijos del bloguero, días después de que este fuera hospitalizado tras un episodio de autolesión transmitido en directo por TikTok.

La petición fue presentada el 7 de agosto ante un tribunal de familia de Miami, de acuerdo con documentos judiciales consultados por medios estadounidenses.

El comunicador, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., tiene 48 años y es padre de Mario, de 13 años; Mia, de 11 años; y Mayte, de ocho años. La solicitud de su madre se produjo tres días después del incidente ocurrido en la vivienda del comunicador en Miami.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información disponible, la policía recibió varias llamadas de emergencia relacionadas con la transmisión y acudió al domicilio de Perez Hilton.

El bloguero fue trasladado posteriormente a un hospital, donde permanece bajo la aplicación de la Ley Baker de Florida, una normativa que permite la hospitalización involuntaria de una persona cuando se considera que existe riesgo de que pueda hacerse daño a sí misma o a otras personas.

PUBLICIDAD

La familia de Perez Hilton confirmó que el bloguero recibe atención médica
Las autoridades entraron a la casa de Perez Hilton tras una llamada de emergencia. (Captura: Instagram)

La familia informó que la celebridad sufrió una pérdida importante de sangre y otras lesiones que requieren atención médica y una intervención quirúrgica. Su estado fue descrito como grave pero estable, mientras que el equipo que lo representa señaló que su recuperación será un proceso prolongado.

El episodio también involucró a los hijos del comunicador. Según un comunicado difundido por su familia, los tres menores se encontraban en la vivienda junto con otros familiares cuando comenzó la crisis.

La familia explicó que fueron retirados del lugar para evitar que presenciaran una situación que pudiera incrementar su impacto emocional.

Información posterior sobre el proceso señala que Perez Hilton dio su consentimiento a la medida y reconoció que la custodia temporal de su madre responde al interés de sus hijos.

La petición también contempla que Lavandeira pueda tomar decisiones relacionadas con aspectos importantes de su cuidado, incluida su atención médica y educación.

La madre de Perez Hilton solicitó la custodia de los niños. (Instagram)
La madre de Perez Hilton solicitó la custodia de los niños. (Instagram)

La familia ha situado el bienestar de los menores como una de sus principales prioridades.

En un comunicado difundido después del incidente, señaló que el objetivo es que los niños puedan recuperarse de lo ocurrido y recuperar una sensación de seguridad y normalidad. También solicitó privacidad durante el proceso.

La hospitalización de Hilton se produce después de varios problemas de salud registrados durante este año. En marzo, el bloguero permaneció 21 días hospitalizado debido a una perforación relacionada con una úlcera.

Posteriormente informó que había sufrido una trombosis venosa profunda en una de sus piernas y compartió imágenes de su recuperación, durante la cual utilizó un andador.

Meses después, Perez Hilton habló sobre esos problemas de salud en el podcast Hang Out with Sean Hannity, en una entrevista grabada el 14 de julio, poco antes del episodio que derivó en su hospitalización actual.

Perez Hilton tuvo complicaciones médicas en marzo. (Instagram)
Perez Hilton tuvo complicaciones médicas en marzo. (Instagram)

En aquella conversación recordó que durante su estancia anterior en el hospital llegó a pensar que podía morir debido a las complicaciones que había experimentado.

Hilton comenzó su trayectoria como bloguero de espectáculos en 2004, cuando lanzó una página dedicada a información sobre celebridades que posteriormente adoptó el nombre PerezHilton.com.

A lo largo de dos décadas se convirtió en una figura habitual de la cobertura de entretenimiento y desarrolló actividades en televisión, radio y redes sociales.

Temas Relacionados

Perez Hiltonentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

El actor explicó en Rolling Stone que cualquier proyecto musical futuro partiría de sus raíces y de un amor genuino por el género, una posibilidad que surgió luego de grabar su primera canción profesional para la producción de Disney

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

Jiang Xiaorou, conocida por sus videos sobre fenómenos paranormales y supersticiones, murió tras permanecer casi un mes en cuidados intensivos

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Homer Gere interpreta a Robert Mallory en la adaptación de la novela de Bret Easton Ellis

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

“La Roca” explora una nueva faceta artística con “Your Dad”, un tema que coescribió para un álbum especial

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

Hollywood recupera terreno: la taquilla en Estados Unidos alcanza USD 4.000 millones y se acerca a los niveles prepandemia

Spider-Man: Brand New Day, Toy Story 5 y La Odisea lideraron una cartelera que rompió esa barrera por segunda vez desde la crisis sanitaria. Los analistas proyectaban ese resultado recién para comienzos de septiembre

Hollywood recupera terreno: la taquilla en Estados Unidos alcanza USD 4.000 millones y se acerca a los niveles prepandemia

DEPORTES

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

TELESHOW

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba falta plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

El ex Gran Hermano que abandonó OnlyFans: “Necesitaba falta plata fácil y la hice, pero la gente que lo consume es rara”

Sergio Lapegüe se emocionó hasta las lágrimas al leer al aire la carta de Lionel Messi para despedir a su padre

Juana Molina en Infobae a la Tarde: “En mi música me siento turista y guía a la vez”

Tato Algorta y Luz Tito confirmaron su romance desde las playas de Punta Cana: “Mi corazón está feliz”

Eva Bargiela sorprendió al contar una pesadilla recurrente: “Mi mayor miedo es ese”

INFOBAE AMÉRICA

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

“Ya enfrenté la justicia de EEUU, ahora toca la hondureña”, dice expresidente Juan Orlando Hernández en audiencia inicial

Cómo un solo gen que regula el género de la flor de palta podría revolucionar su producción

El tribunal electoral de Guatemala descarta el voto electrónico para los connacionales en Estados Unidos en 2027

Régimen de Nicaragua difunde un video del obispo Abelardo Mata y lo presenta como “prueba de vida” ante presión internacional

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas