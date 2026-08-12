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“Estuvo al acecho antes de asesinarlos”: acusan formalmente al hijo de Rob Reiner

Nick Reiner, de 32 años, rechazó en el tribunal los nuevos cargos por homicidio múltiple y un ataque al acecho

Primer plano de un hombre con barba y cabello corto en una sala, con un recuadro circular que muestra a un hombre mayor y una mujer de cabello oscuro
La fiscalía del condado de Los Ángeles agregó una imputación por el uso personal de un cuchillo como arma peligrosa y letal (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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Nick Reiner fue imputado por un gran jurado por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, con el agravante de haber esperado a sus víctimas para atacarlas. El acusado, de 32 años, se declaró inocente ante los nuevos cargos.

La nueva acusación incluye dos cargos de asesinato con las circunstancias especiales de asesinato múltiple y homicidio cometido al acecho.

A su vez, la fiscalía del condado de Los Ángeles sostuvo que el acusado enfrenta una imputación adicional por el uso de un cuchillo, considerado un arma peligrosa y letal en la causa.

La acusación del gran jurado acelera el camino a juicio

De acuerdo con Associated Press, el gran jurado deliberó en secreto y emitió la acusación el 20 de julio. El documento recién se hizo público este miércoles, cuando el acusado compareció ante el tribunal y rechazó los cargos. Esta imputación reemplaza el caso inicial presentado en 2025.

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La acusación del gran jurado permite a los fiscales evitar la audiencia preliminar de California, una instancia en la que la prueba suele exponerse de forma pública. Así, se acelera el avance del proceso hacia un juicio por jurados, precisó NBC News.

La acusación del gran jurado reemplaza el caso inicial presentado en 2025 y acelera el camino a juicio al evitar la audiencia preliminar en California (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS).
La acusación del gran jurado reemplaza el caso inicial presentado en 2025 y acelera el camino a juicio al evitar la audiencia preliminar en California (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS).

El fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, sostuvo en un comunicado oficial que el ataque “fue una profunda traición por parte de alguien a quien amaban y en quien confiaban las mismas personas a las que se le acusa de haber asesinado”.

Luego agregó: “La acusación formal, que se hizo pública hoy, también incluye una alegación de circunstancia agravante: el acusado cometió los asesinatos al acecho. Esperamos que la presentación de la acusación formal por parte del gran jurado nos acerque un paso más al juicio y a la consecución de la justicia”.

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La secuencia del crimen y la situación judicial del acusado

El cineastRob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 70, fueron hallados muertos el 14 de diciembre de 2025 dentro de su casa en Brentwood, un sector residencial de Los Ángeles. La hija de la pareja, Romy Reiner, encontró los cuerpos, indicó CBS News.

La oficina forense del condado determinó que ambos murieron por múltiples heridas causadas por un objeto cortante.

La acusación sostiene que Nick Reiner apuñaló a sus padres dentro de la vivienda familiar ubicada en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue. Tras el ataque, huyó del lugar y fue arrestado esa misma noche en Exposition Park al sur de la ciudad de Los Ángeles.

Nick Reiner - Rob Reiner y Michele Singer
Rob Reiner, de 78 años, y Michele Reiner, de 70, fueron hallados muertos el 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, en Los Ángeles (Instagram/@michelereiner).

Nick Reiner vivía en la propiedad de sus padres en el momento de los hechos. La noche anterior a las muertes, el acusado mantuvo una discusión con su padre durante una fiesta navideña en la casa del presentador y comediante Conan O’Brien, informó ABC News.

El día en que la pareja fue encontrada muerta tenía previsto un encuentro con sus amigos de larga data, Michelle Obama y el expresidente Barack Obama, según recordó la ex primera dama en una entrevista.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza. Su próxima audiencia judicial fue fijada para el 15 de septiembre.

Si resulta condenado por todos los cargos, podría recibir la pena de muerte o prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los fiscales todavía no resolvieron si pedirán la pena capital.

La acusación sostiene que Nick Reiner apuñaló a sus padres en su vivienda familiar y permanece detenido sin derecho a fianza (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS).
La acusación sostiene que Nick Reiner apuñaló a sus padres en su vivienda familiar y permanece detenido sin derecho a fianza (CHRIS TORRES/Pool vía REUTERS).

El historial de adicciones y salud mental de Nick Reiner

Entre los antecedentes personales de Nick Reiner figuran problemas de adicción que, tal como recordó NBC News, comenzaron en la adolescencia.

En una entrevista con People publicada en 2016, el acusado relató una trayectoria atravesada por ingresos a centros de tratamiento, períodos sin vivienda y recaídas.

A ese cuadro se suma un diagnóstico de esquizofrenia realizado años atrás. Diversos medios informaron que, al momento del crimen, el acusado recibía tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave, una condición que podría tener peso en el desarrollo del caso, reportó EFE.

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