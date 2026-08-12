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Insólito: entrenó casi una hora con una serpiente venenosa dentro del casco y no se dio cuenta

Un jugador de fútbol americano de la escuela Maumelle High, en Arkansas, sintió un movimiento extraño al terminar el calentamiento y un asistente técnico halló una cottonmouth de 60 centímetros escondida tras el acolchado

Un casco de fútbol americano negro con franja amarilla descansa en el césped con una serpiente cottonmouth marrón emergiendo. Policías y vehículos al fondo.
En una práctica de Maumelle High School, el estudiante sintió un movimiento en la cabeza tras el calentamiento y un asistente halló una cottonmouth de 60 centímetros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un jugador de fútbol americano de Arkansas, en Estados Unidos, descubrió una serpiente venenosa dentro de su casco después de usarlo durante casi una hora en una práctica escolar. El episodio ocurrió la semana pasada en Maumelle High School y movilizó a entrenadores, policías y personal de control animal, según informó el diario británico The Guardian.

El hallazgo salió a la luz cuando el estudiante sintió un movimiento extraño en la cabeza al terminar el calentamiento. Entonces entregó el casco a un entrenador asistente, que revisó el interior del equipo y encontró una especie: cottonmouth de unos 60 centímetros detrás del acolchado.

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De acuerdo con el medio, el jugador no sufrió una mordedura y tomó otro casco para seguir con la práctica. La secuencia generó preocupación dentro del plantel y derivó en una advertencia del cuerpo técnico para que los deportistas controlen cada pieza del equipamiento antes de usarla.

El caso adquirió mayor relevancia por la especie involucrada. La cottonmouth figura entre las serpientes más venenosas presentes en Arkansas, y el medio británico indicó que ocupa el segundo lugar entre las especies de mayor toxicidad en ese estado del sur de Estados Unidos.

El momento del hallazgo durante la práctica

Serpiente cottonmouth marrón oscura con la boca abierta en el agua, rodeada de hojas secas y troncos pequeños.
La especie ocupa el segundo lugar en toxicidad en ese estado del sur de Estados Unidos, un dato que amplificó la alarma en la comunidad escolar tras el incidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló The Guardian, el estudiante advirtió algo fuera de lo normal recién después del calentamiento, cuando ya llevaba un largo rato con el casco colocado. Ese detalle volvió más llamativa la situación, ya que el reptil permaneció dentro del equipo sin atacar al jugador.

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El casco fue entregado a un asistente del cuerpo técnico para una inspección. Al revisar la parte interna, apareció la serpiente oculta detrás de una sección del relleno protector, en una zona que no resultaba visible a simple vista.

La escena obligó a actuar con rapidez. Los entrenadores evitaron manipular al animal por cuenta propia y pidieron ayuda. Minutos más tarde intervinieron agentes policiales, que intentaron sacar a la serpiente del casco sin éxito.

Luego, los oficiales usaron agua para forzar la salida del reptil. Vertieron líquido en el interior del casco hasta que el animal salió y pudo ser colocado en una bolsa, de acuerdo con el relato publicado por el diario.

La intervención de la policía y del control animal

Interior de un casco de fútbol americano negro y crema con una serpiente cottonmouth enrollada entre el acolchado.
Luego del episodio, el entrenador principal recomendó controlar cada pieza antes de entrenar y alertó sobre la posibilidad de encontrar insectos u otros animales en los elementos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos minutos después arribó personal de servicios animales de Maumelle, la ciudad donde se encuentra la escuela. Los técnicos identificaron a la serpiente como una cottonmouth y la retiraron del predio para llevarla a una zona boscosa alejada del establecimiento educativo.

El director de servicios animales de la ciudad, Chris Davis, dijo que el jugador usó el casco durante cerca de una hora antes de notar el movimiento. “Era irreal”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. “Había que estar ahí y sacar fotos para demostrar que era real”, enfatizó.

El experto también explicó que uno de los agentes observó que la serpiente era grande y robusta. A partir de esa característica, señaló que el animal podía haber comido algunos días antes y buscaba un lugar oscuro donde permanecer quieto.

Esa hipótesis apunta a que el reptil encontró el casco cuando estaba apoyado en el suelo. “Probablemente buscaba un lugar oscuro para digerir la comida”, sostuvo Davis, según el mismo reporte.

La advertencia para el equipo y el riesgo de la especie

Un entrenador instruye a un grupo de jóvenes atletas en un campo de césped. El entrenador, agachado, señala, mientras un joven sostiene un escudo de placaje rojo
Chris Davis indicó que el reptil era grande y robusto, por lo que pudo haber comido días antes y se habría escondido cuando el equipo estaba en el suelo (Imagen archivo)

Después del hallazgo, el estudiante agarró otro casco y continuó con el entrenamiento. Pese a eso, el entrenador principal aprovechó el episodio para reforzar la instrucción de revisar con atención el equipamiento antes de cada práctica, ya no solo por la serpiente, sino también por insectos u otros animales dentro de los elementos deportivos.

El caso mostró un riesgo poco frecuente, aunque suficiente para modificar la rutina inmediata de control dentro del equipo escolar. Hasta el momento, la información pública no identifica al jugador ni precisa si la escuela adoptó nuevas medidas formales después del incidente.

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