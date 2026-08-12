Tensión en Yemen: el Ejército atacó posiciones de los rebeldes hutíes y abatió a varios integrantes del grupo terrorista

El parte militar de Yemen atribuyó el bombardeo a una respuesta directa ante movimientos y refuerzos insurgentes en el norte de Al Dhalea (REUTERS)

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El frente sur de Yemen volvió a escalar este miércoles después de que el Ejército del gobierno reconocido internacionalmente atacó posiciones de los hutíes en Al Dhalea y causó varias bajas, en una ofensiva lanzada sobre concentraciones insurgentes cerca de Qatabah en medio del repunte de los combates.

La operación se desarrolló en el oeste de esa ciudad, en las inmediaciones del mercado de Al Fajir, donde fuerzas leales al Ejecutivo golpearon con artillería y drones a combatientes hutíes que, según la versión militar oficial, se habían concentrado durante la noche del martes con la intención de avanzar sobre las posiciones gubernamentales.

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El día anterior, los hutíes de Yemen atacaron en el puerto de Moca, sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, un buque saudita que, según la versión difundida por medios del grupo insurgente, transportaba equipo militar. La información fue publicada por la agencia Saba, controlada por los rebeldes, mientras que Arabia Saudita no confirmó de inmediato el episodio.

El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo de seguridad naval supervisado por la Marina de Estados Unidos, informó que un carguero no identificado recibió el impacto de un proyectil cuando estaba fondeado en aguas territoriales yemeníes, dentro del estrecho. La televisión hutí Al-Masirah difundió imágenes en las que se alcanzó a ver el nombre Tihamah en el casco de la embarcación.

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Daños en el buque de carga Tihamah cerca de Murad, Yemen, 10 de agosto de 2026

Bab el-Mandeb une el mar Rojo con el golfo de Adén y es una ruta central para el comercio mundial, porque por allí pasan petróleo y cargas que conectan Asia, Europa y el Atlántico a través del canal de Suez. En su tramo más angosto tiene solo 29 kilómetros, una característica que lo vuelve un paso estratégico y muy sensible para la navegación.

Después del ataque, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, informó que tres ciudadanos pakistaníes murieron y otro resultó herido. El funcionario condenó lo ocurrido y advirtió que el hecho puso en riesgo vidas civiles, además de afectar la seguridad marítima y la libertad de navegación en una zona clave para el tránsito comercial.

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Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, condenó el ataque hutí contra el buque mercante Tihama frente a Yemen y advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo el comercio mundial y las cadenas de suministro. También recordó que proteger a los marineros es una obligación básica del derecho internacional.

En el plano político, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, afirmó en X que no existía contradicción entre las operaciones de disuasión emprendidas por el Ejército y el objetivo oficial de alcanzar la paz.

Al-Alimi sostuvo además que los ataques hutíes no quedarían impunes y rechazó la posibilidad de una nueva tregua que reprodujera experiencias previas, al considerar que el grupo utilizó esos períodos para recomponer su capacidad militar.

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(Con información de EFE)