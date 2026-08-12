Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Tensión en Yemen: el Ejército atacó posiciones de los rebeldes hutíes y abatió a varios integrantes del grupo terrorista

Las fuerzas gubernamentales emplearon artillería y drones contra concentraciones de insurgentes que habían recibido refuerzos en Al Dhalea

El parte militar de Yemen atribuyó el bombardeo a una respuesta directa ante movimientos y refuerzos insurgentes en el norte de Al Dhalea (REUTERS)
El parte militar de Yemen atribuyó el bombardeo a una respuesta directa ante movimientos y refuerzos insurgentes en el norte de Al Dhalea (REUTERS)
Guardar

El frente sur de Yemen volvió a escalar este miércoles después de que el Ejército del gobierno reconocido internacionalmente atacó posiciones de los hutíes en Al Dhalea y causó varias bajas, en una ofensiva lanzada sobre concentraciones insurgentes cerca de Qatabah en medio del repunte de los combates.

La operación se desarrolló en el oeste de esa ciudad, en las inmediaciones del mercado de Al Fajir, donde fuerzas leales al Ejecutivo golpearon con artillería y drones a combatientes hutíes que, según la versión militar oficial, se habían concentrado durante la noche del martes con la intención de avanzar sobre las posiciones gubernamentales.

PUBLICIDAD

El día anterior, los hutíes de Yemen atacaron en el puerto de Moca, sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, un buque saudita que, según la versión difundida por medios del grupo insurgente, transportaba equipo militar. La información fue publicada por la agencia Saba, controlada por los rebeldes, mientras que Arabia Saudita no confirmó de inmediato el episodio.

El Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo de seguridad naval supervisado por la Marina de Estados Unidos, informó que un carguero no identificado recibió el impacto de un proyectil cuando estaba fondeado en aguas territoriales yemeníes, dentro del estrecho. La televisión hutí Al-Masirah difundió imágenes en las que se alcanzó a ver el nombre Tihamah en el casco de la embarcación.

PUBLICIDAD

Daños en el buque de carga Tihamah cerca de Murad, Yemen, 10 de agosto de 2026
Daños en el buque de carga Tihamah cerca de Murad, Yemen, 10 de agosto de 2026

Bab el-Mandeb une el mar Rojo con el golfo de Adén y es una ruta central para el comercio mundial, porque por allí pasan petróleo y cargas que conectan Asia, Europa y el Atlántico a través del canal de Suez. En su tramo más angosto tiene solo 29 kilómetros, una característica que lo vuelve un paso estratégico y muy sensible para la navegación.

Después del ataque, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, informó que tres ciudadanos pakistaníes murieron y otro resultó herido. El funcionario condenó lo ocurrido y advirtió que el hecho puso en riesgo vidas civiles, además de afectar la seguridad marítima y la libertad de navegación en una zona clave para el tránsito comercial.

Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, condenó el ataque hutí contra el buque mercante Tihama frente a Yemen y advirtió que este tipo de acciones pone en riesgo el comercio mundial y las cadenas de suministro. También recordó que proteger a los marineros es una obligación básica del derecho internacional.

En el plano político, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad al-Alimi, afirmó en X que no existía contradicción entre las operaciones de disuasión emprendidas por el Ejército y el objetivo oficial de alcanzar la paz.

Al-Alimi sostuvo además que los ataques hutíes no quedarían impunes y rechazó la posibilidad de una nueva tregua que reprodujera experiencias previas, al considerar que el grupo utilizó esos períodos para recomponer su capacidad militar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HutíesYemenAl DhaleaEjército de YemenÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, habló por teléfono con el ex mandatario y aseguró que lo encontró “tranquilo” y “muy bien dispuesto”

El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

La Junta de Paz para Gaza aseguró que Hamas no recibirá fondos ni formará parte de la futura administración del enclave

El director ejecutivo del organismo, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, defendió una hoja de ruta basada en el desarme, una administración civil y supervisión internacional

La Junta de Paz para Gaza aseguró que Hamas no recibirá fondos ni formará parte de la futura administración del enclave

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

La ofensiva se produjo en Beit Lahia, donde fuentes médicas informaron de la muerte de un hombre y de varios heridos

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

La respuesta incluye conectividad satelital, atención médica, medicamentos, alimentos y artículos de higiene

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

El guitarrista explicó en una entrevista con The Guardian que aquella situación no solo fue un punto clave en su trayectoria artística, sino que además fue una prueba de resistencia psicológica sin igual

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Clubes de la Liga de Expansión apelan ante el TAS para el regreso del ascenso y descenso

Suprema Corte reitera que la UIF puede bloquear cuentas en investigaciones nacionales

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reporta sismo de baja magnitud en Chocó y Bogotá acumula ayuda para el departamento; hay 265 muertos

Carolina Viggiano acusa a Morena de refugiar a expriistas y cuestiona uso electoral de programas sociales

Dramática historia de una familia en Cali: esposos murieron abrazados bajo los escombros y una de sus trillizas también fue encontrada sin vida

DEPORTES

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami empata contra León en la última fecha de la Leagues Cup

Con el ingreso de Messi, el Inter Miami empata contra León en la última fecha de la Leagues Cup

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

ENTRETENIMIENTO

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas