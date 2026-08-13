Nueva York debate una ley para apagar luces exteriores a las 23:00: qué zonas se exceptuarían y desde cuándo podría regir

Nueva York debate la Ley de Protección de los Cielos Oscuros para apagar parte de la iluminación exterior después de las 23:00 y reducir la contaminación lumínica (REUTERS/Bing Guan)

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Nueva York tramita en Albany una propuesta conocida como la Ley de Protección de los Cielos Oscuros que podría obligar a apagar parte de la iluminación exterior después de las 23:00, con el objetivo de reducir la contaminación lumínica, ahorrar energía y proteger la fauna.

En su versión en el Senado estatal, identificada como S9637A, el proyecto fija como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2028 y establece que las instalaciones recreativas al aire libre apaguen sus luces entre las 23:00 y las 05:00, salvo que haya un evento en curso.

Según el medio local Time Out New York, la iniciativa sigue en trámite y no fue aprobada por ambas cámaras ni promulgada. El texto fue presentado en marzo, modificado en mayo y su versión equivalente en la Asamblea pasó a otra comisión.

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El punto central del proyecto es reducir la luz artificial innecesaria durante la noche en todo el estado. Para eso, establecería normas estatales para la iluminación exterior y exigiría que las luminarias dirijan la luz hacia abajo, en lugar de dispersarla hacia el cielo o hacia zonas circundantes.

La propuesta obligaría a redirigir la luz exterior y a apagar parte de las luminarias no adaptadas

La propuesta exige que las luminarias exteriores de propiedades residenciales, comerciales, industriales y municipales dirijan la luz hacia abajo para evitar su dispersión al cielo (REUTERS/Bing Guan)

Si el texto del Senado prospera, las luminarias exteriores de propiedades residenciales, comerciales, industriales y municipales deberán estar apantalladas desde 2028. Esa condición implica que la luz se proyecte hacia abajo.

Las luminarias exteriores que no cumplan ese requisito tendrían que apagarse, por lo general, entre las 23:00 y el amanecer. El proyecto contempla una excepción para algunas luces activadas por movimiento, siempre que permanezcan encendidas menos de 15 minutos y cuenten con apagado automático.

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La propuesta también introduce reglas específicas para estadios, parques y anfiteatros. Esas instalaciones recreativas al aire libre tendrían que apagar sus luces entre las 23:00 y las 05:00, salvo durante eventos en marcha.

El proyecto no plantea dejar a Nueva York completamente a oscuras. La iniciativa exceptúa la iluminación vinculada con la policía, los bomberos, los servicios médicos y otros servicios de emergencia.

También quedarían fuera de esas restricciones las luces necesarias para aeropuertos, seguridad de aeronaves, autopistas, túneles y pasos subterráneos. La iluminación requerida para proteger la seguridad de los trabajadores seguiría exenta.

Times Square y parte del alumbrado público quedarían fuera del alcance de la medida

Times Square, el Distrito Especial de Midtown, parte del alumbrado público y algunos monumentos quedarían fuera del alcance de la medida sobre iluminación exterior (REUTERS/Brendan McDermid)

La propuesta también deja al margen ciertas farolas y el alumbrado usado en proyectos municipales. A eso se suman determinadas luminarias de menor potencia, como algunas luces decorativas o de temporada.

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Los propietarios podrían solicitar exenciones para iluminar monumentos de importancia cultural o histórica. El texto además excluye de manera específica los elementos de iluminación situados dentro del área definida por la sección 81-70 de la Resolución de Zonificación de Nueva York, que incluye Times Square y el Distrito Especial de Midtown.

Esa excepción despeja una de las preguntas centrales que rodean al debate: Nueva York no está a punto de apagar todas sus luces a las 23:00. Lo que está en discusión es una regulación sobre parte de la iluminación exterior, con exclusiones expresas para zonas e infraestructuras que el propio proyecto considera necesarias.

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El fundamento de la medida, citado por el medio, combina razones ambientales, energéticas y de salud.

La ley identifica como problemas el exceso de luz artificial, el derroche de energía y la pérdida del cielo nocturno natural.

Entre los animales más afectados aparecen las aves migratorias, cuya orientación puede alterarse por luces intensas, con riesgo de colisiones mortales contra edificios iluminados.

El texto recuerda que las torres gemelas del puente George Washington están hoy iluminadas cada noche, pero esas luces se apagan por completo durante las temporadas altas de migración de aves.

La propuesta también menciona efectos sobre las personas. El exceso de luz nocturna puede causar intrusión lumínica e interferir con la oscuridad natural que el cuerpo espera después de la puesta de sol.

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Por ahora, la Ley de Protección de los Cielos Oscuros del Estado de Nueva York sigue en comisión tanto en el Senado como en la Asamblea. Si la versión modificada del Senado se convierte en ley, sus disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2028.