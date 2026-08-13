Su madre desapareció en Miami Beach y el misterio nunca se cerró: décadas después, él aún la busca

Adrian Hoffman viajó desde Nueva Zelanda a Miami para reconstruir la desaparición de su madre, Alysha "Krsangi" Hanin, vista por última vez en Miami Beach el 6 de enero de 2002 (Adrian Hoffmann)

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Adrian Hoffman viajó desde Nueva Zelanda a Miami para reconstruir la desaparición de su madre, Alysha “Krsangi” Hanin, vista por última vez el 6 de enero de 2002 en Miami Beach. La policía mantiene el caso activo, con presunción de muerte y sospecha de crimen.

Hanin no fue reportada como desaparecida hasta el 27 de enero de 2002, 21 días después de la última vez que fue vista, según el informe de persona desaparecida. Desde entonces no hubo actividad verificable en sus cuentas bancarias ni volvieron a confirmarse rastros de ella.

Según el diario Miami Herald, Hanin tenía 24 años, era exmodelo y se alojaba en el Shore Club cuando salió del hotel entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada para buscar comida y no regresó. Dejó su equipaje, su identificación y sus pertenencias personales.

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Los detectives de Miami Beach que llevan el caso presumen que está muerta y sospechan que fue víctima de un delito, de acuerdo con una carta enviada a la familia de Hoffman en 2008. Nadie fue acusado por la desaparición y el expediente sigue abierto.

La búsqueda comenzó cuando el hijo alcanzó la edad que tenía su madre al desaparecer

Hoffman retomó la búsqueda de su madre cuando superó la edad que ella tenía al desaparecer y volvió a South Beach por primera vez desde su infancia (Adrian Hoffmann)

Hoffman, hoy de 27 años, dijo al Miami Herald que uno de los detonantes de su viaje fue haber superado la edad que tenía su madre cuando desapareció. “Y vaya, simplemente se esfumó”, afirmó el lunes, un día después de llegar a Miami.

Su regreso al sur de Florida tuvo también un peso biográfico: la última vez que había estado allí fue pocas semanas antes de la desaparición de Hanin. Tenía tres años y esos recuerdos son los últimos que conserva de ella.

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“Las imágenes que tengo en mi mente son maravillosas, pero sobre todo siento su ausencia”, dijo Hoffman al Miami Herald. “Estoy seguro de que mucha gente no recuerda haber interactuado con sus padres cuando tenían tres años, pero eso era todo lo que yo tenía”.

Semanas antes de la desaparición, la abuela materna llevó al niño de regreso a Nueva Zelanda porque debía someterse a una cirugía por un problema médico. La operación nunca se realizó y Hanin nunca volvió. Hoffman fue criado por su abuela, mientras que su padre, Modesto Alex Hoffman, se suicidó en 1999 a los 29 años.

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Hoffman contó al Miami Herald que, de niño, preguntaba de manera insistente por su madre y que a los cinco años ya sabía que su padre se había suicidado y que su madre había desaparecido.

“Podía justificar a mi padre ante mí misma. Podía aceptarlo, y aunque me dolía, podía comprenderlo”, dijo Hoffman. “Pero la desaparición de mi madre... simplemente no podía entenderla”.

El caso incluye antecedentes de violencia doméstica y un sospechoso mencionado en el único documento público

El caso de Miami Beach incluye antecedentes de violencia doméstica y el único documento público menciona como sospechoso al exnovio Mark Guariglia (Adrian Hoffmann)

En los días posteriores a su desaparición, Hanin debía mudarse a un nuevo departamento en South Beach con amigos, comparecer ante un tribunal por una causa de violencia doméstica en la que figuraba como víctima y regresar a Nueva Zelanda para reunirse con su hijo. No asistió a ninguno de esos compromisos.

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Durante años, Hoffman buscó información en foros y revisó el nombre de su madre en internet hasta que, en enero de 2023, encontró una nota del mismo medio sobre el pedido de pistas por parte de la policía.

A partir de ese contacto, comenzó a armar una cronología, habló con amistades de Hanin, revisó decenas de archivos de un investigador privado contratado por la madre de ella y creó el sitio findingalysha.com, con una línea para recibir datos.

El único documento público del caso fue un informe manuscrito de dos páginas sobre la desaparición. Ese texto mencionó a Mark Guariglia, exnovio de Hanin, como sospechoso y señaló antecedentes de violencia doméstica entre ambos.

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Citado por el Miami Herald, Guariglia dijo el jueves que la policía lo interrogó y que no es sospechoso. Antes de cortar la comunicación, agregó que no tenía “conocimiento de su desaparición y nada que añadir”.

Según registros obtenidos por el diario mediante una solicitud de acceso a documentos públicos, el 1 de enero de 2002 Guariglia presuntamente empujó a Hanin al suelo y la golpeó en la boca. Ella sangró por las encías y dijo que tenía los dientes inferiores algo flojos.

De acuerdo con los registros, Hanin debía comparecer ante el tribunal por ese caso el 10 de enero de 2002. Un año antes, en 2001, otro informe policial indicó que Guariglia la sacó a rastras de la casa mientras ella cargaba a su hijo, la lanzó contra una pared y le quitó las llaves.

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Los casos por agresión menor de 2001 y 2002 fueron desestimados. También en 2001, Hanin fue arrestada por supuestamente atacar a Guariglia con un cuchillo, aunque nunca se presentaron cargos.

Hoffman recordó visitas de la policía a la casa y episodios de abuso contra su madre cuando él era niño. Aun así, sostuvo que la imagen de Hanin no puede reducirse al consumo ocasional de drogas o a la vida nocturna de Miami Beach: “Era joven. Quería enderezar su vida. No era un caso perdido en absoluto”.

Los últimos pasos conocidos y el pedido de información

Las autoridades de Florida y la policía de Miami Beach pidieron información sobre Alysha Hanin y difundieron teléfonos para recibir datos sobre su paradero (Adrian Hoffmann)

Mientras se alojaba en el Shore Club, Hanin estaba con otro hombre, un amigo que dijo a la policía que ella salió a comer y no volvió. Después, ese amigo dejó el equipaje y las pertenencias de la joven en el vestíbulo del hotel.

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No fue él quien denunció la desaparición, sino otra amiga, tres semanas más tarde.

Hanin había nacido en la India, era hija de neozelandeses vinculados al movimiento Hare Krishna, creció en Bakersfield y tenía acento californiano.

Trabajó como modelo en Los Ángeles, donde conoció al padre de Hoffman, y también usaba el nombre Krsangi, además de figurar en documentos como Alysha Krsangi Devi y Yami Senk.

Según su hijo, familiares y personas cercanas la recuerdan como una madre joven que viajó por el mundo y quedó atrapada por el ambiente nocturno de Miami Beach.

“Me enteré de su inocencia, su dulzura, quizás cierta ingenuidad”, contó Hoffman al Miami Herald. También dijo que conserva un diario personal de adolescencia de su madre.

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Al llegar a Miami el domingo, Hoffman fue a South Beach. La noche del lunes rehízo el trayecto final conocido de Hanin: miró el hotel del que salió su madre y caminó hasta el 11th Street Diner, el restaurante al que supuestamente se dirigía.

Gran parte del Shore Club fue demolida en 2020 para levantar un nuevo complejo turístico, con excepción de sus edificios históricos de estilo art déco.

Cerca de la intersección de la calle 11 y la avenida Washington, se detuvo frente al edificio iluminado del Departamento de Policía de Miami Beach. “Me aterra que esté tan cerca”, dijo.

Hoffman cree que su madre fue asesinada y que su duelo se pareció durante años a ver repetidamente la mitad de una película sin conocer el final.

“En las últimas fotos que tengo de ella, siempre tendrá 24 años, y yo tengo 27”, dijo. “He vivido más de lo que ella jamás vivió, y es mi madre... No es así como debería ser”.

Cualquier persona con información sobre Hanin o su paradero puede comunicarse con el FDLE, Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, al 1-888-356-4774; o con el Departamento de Policía de Miami Beach al 305-673-7900.