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Luigi Mangione podría declararse culpable de los cargos federales en la próxima audiencia

Las negociaciones entre la defensa y los fiscales siguen abiertas y el acuerdo podría fracasar. Se desconoce qué imputaciones admitiría el acusado

El caso contra Luigi Mangione avanza en dos fueros distintos, con una audiencia federal clave prevista para este viernes (Barry Williams/Pool vía REUTERS).
El caso contra Luigi Mangione avanza en dos fueros distintos, con una audiencia federal clave prevista para este viernes (Barry Williams/Pool vía REUTERS).
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Luigi Mangione se declararía culpable en la causa federal vinculada a la muerte de Brian Thompson, el ejecutivo de UnitedHealthcare asesinado en Manhattan en 2024.

Dos personas al tanto de las conversaciones informaron la posible admisión de culpabilidad a The New York Times en anonimato debido a la delicadeza de las negociaciones en curso. El acuerdo podría fracasar antes o incluso durante la audiencia prevista este viernes en un tribunal federal de Nueva York.

La acusación alega que Mangione asesinó a disparos a Brian Thompson cuando el ejecutivo caminaba solo cerca del Hilton Hotel, donde tenía previsto asistir a una conferencia con inversores, precisaron NBC News y ABC News.

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Qué se espera de la audiencia federal

La audiencia está programada para el viernes a las 11 de la mañana en la corte federal de Manhattan, reportó ABC News.

En la causa federal no enfrenta un cargo de asesinato, sino cuatro cargos incluida una acusación de acoso con resultado de muerte, que podría derivar en una condena de prisión perpetua. Mangione se había declarado inocente. Aún no está claro de qué cargos se declararía culpable.

El posible giro en el fuero federal llega menos de un mes antes del juicio estatal por asesinato. En ese proceso, la selección del jurado está prevista para el 8 de septiembre y el debate se extenderá durante unas seis semanas.

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Por otro lado, en la causa estatal, Mangione se declaró no culpable de ocho delitos graves, entre ellos homicidio en segundo grado y varios cargos por posesión criminal de armas, señaló NBC News.

Si el acusado formaliza una admisión de culpabilidad en el expediente federal, su defensa buscaría la desestimación de parte o de la totalidad de los cargos estatales bajo el principio de doble enjuiciamiento, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito.

El posible acuerdo federal surge menos de un mes antes del juicio estatal por asesinato, cuyo debate oral debe comenzar el 8 de septiembre (David Dee Delgado/Pool Photo vía AP).
El posible acuerdo federal surge menos de un mes antes del juicio estatal por asesinato, cuyo debate oral debe comenzar el 8 de septiembre (David Dee Delgado/Pool Photo vía AP).

La disputa legal por el doble juicio

Los abogados de Mangione, encabezados por Karen Friedman Agnifilo, sostienen desde el inicio que los procesos simultáneos en el fuero estatal y federal vulneran los derechos del acusado.

Ante la Corte Suprema estatal de Manhattan, los letrados afirmaron que las acusaciones paralelas son “tan problemáticas desde el punto de vista constitucional que cuesta encontrar antecedentes para una situación tan inédita”.

Según expertos legales citados por The New York Times, en el caso de que ocurra la declaración de culpabilidad federal, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, encabezada por Alvin L. Bragg, podría argumentar que aún puede procesar al acusado porque los cargos estatales abordan el asesinato.

El mismo medio informó que, en una carta del 2 de julio al juez Gregory Carro, el fiscal estatal Joel Seidemann aseguró que la oficina objetaría un eventual acuerdo de culpabilidad federal si ese paso “impidiera un resultado justo en el proceso estatal”.

Luego agregó que “cualquier declaración de culpabilidad en estos asuntos debe contemplar la gravedad de los delitos imputados, la pérdida de una vida inocente y el impacto de esos crímenes en la familia de la víctima”.

Luigi Mangione se declaró inocente de todos los cargos en las causas federal y estatal por el crimen de Brian Thompson (REUTERS/David Dee Delgado/Pool).
Luigi Mangione se declaró inocente de todos los cargos en las causas federal y estatal por el crimen de Brian Thompson (REUTERS/David Dee Delgado/Pool).

Recorte de cargos en los expedientes federal y estatal

Tanto el expediente federal como el estatal perdieron cargos con el paso de los meses. En enero, la jueza federal Margaret Garnett desestimó dos imputaciones de asesinato y posesión de armas de fuego, las cuales abrían la puerta a la pena de muerte.

En el fuero estatal, el juez Gregory Carro descartó cargos más graves. Según ABC News, en septiembre fueron desestimados los cargos de homicidio en primer grado y terrorismo. El magistrado consideró que la prueba vinculada al cargo de terrorismo era “legalmente insuficiente”.

Aun con ese recorte, los dos expedientes mantienen acusaciones con penas muy altas. Una condena en la causa federal podría derivar en prisión perpetua, mientras que el homicidio en segundo grado en Nueva York contempla una pena posible de 25 años a cadena perpetua.

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