Un marinero cayó por la borda del USS Abraham Lincoln y legisladores exigen explicaciones por las condiciones de vida

El USS Abraham Lincoln salió de San Diego el 21 de noviembre y fue enviado a Medio Oriente tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán (U.S. Navy vía REUTERS).

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Un marinero del portaaviones USS Abraham Lincoln cayó por la borda el mes pasado, según informó CNN a partir del testimonio de tres funcionarios estadounidenses. El episodio, que no se había reportado hasta ahora, ocurrió mientras crecen las críticas sobre las condiciones de vida y la salud mental de la tripulación.

El marino fue rescatado con rapidez y recibió una evaluación médica. Uno de los funcionarios citados por la cadena sostuvo que llevaba chaleco salvavidas, no sufrió heridas y que la Armada de Estados Unidos consideró el episodio como un caso vinculado a salud mental. No se precisó si luego regresó al servicio o si fue evacuado del barco.

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El incidente añadió presión sobre el Pentágono y la Marina estadounidense, mientras legisladores demócratas exigen explicaciones por el estado de los miembros del buque y el prolongamiento de la misión.

El portaaviones salió de San Diego el 21 de noviembre con destino inicial al Pacífico, pero luego fue enviado a Medio Oriente tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La tripulación, integrada por más de 5.000 marineros e infantes, suma más de 250 días de despliegue y pasó más de 200 días sin tocar puerto, una marca que el senador Richard Blumenthal describió como un récord moderno de días consecutivos en el mar.

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El marino del USS Abraham Lincoln fue rescatado con rapidez, recibió una evaluación médica y no sufrió heridas (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune vía AP).

Familias y marinos describieron agotamiento y temor

Los medios especializados Navy Times y Stars and Stripes, citados por CNN y The Guardian, reportaron testimonios de familiares y marinos que relataban episodios en los que tripulantes habrían intentado arrojarse al mar.

Según contó Annabelle Loma a Navy Times, su esposo intentó lanzarse al mar después de sucesivas extensiones de la misión: “Él tiene miedo. Cree que va a recibir una baja deshonrosa y que por estar agotado su carrera de 13 años quedará arruinada”.

La nota de Navy Times también recogió el testimonio de la esposa de otro marino, quien dijo que su marido evitó que un compañero saltara al mar en un episodio distinto.

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En declaraciones a CNN, la periodista Natalie Oliverio, autora del informe de Navy Times, detalló que Loma no había tenido noticias de representantes de la Marina durante semanas y que seguía muy preocupada por el estado de su esposo.

La semana pasada, unos 200 familiares participaron en reuniones con autoridades de la Marina en San Diego. Durante uno de esos encuentros, una esposa afirmó entre lágrimas que recibió un mensaje de su marido ese mismo día en el que le expresó que “espera no despertarse mañana”.

Familias y marinos reportaron agotamiento, temor y otros episodios en los que tripulantes del USS Abraham Lincoln habrían intentado arrojarse al mar (Jesse Monford vía REUTERS).

Los legisladores piden explicaciones sobre las condiciones a bordo

El incidente del marinero y los reportes sobre otros episodios empujaron nuevas demandas de explicaciones por parte de miembros del Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, Blumenthal, senador demócrata por Connecticut e integrante del Comité de Servicios Armados, envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a la secretaría interina de la Marina para expresar su “seria preocupación” por la duración creciente de estos despliegues.

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En esa carta, el senador mencionó reportes sobre escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental, riesgos de seguridad en cubierta y fallas en el correo, con paquetes retenidos durante meses.

Por su parte, el representante Mike Levin, demócrata por California, publicó en X que las familias describieron “duchas con moho, inodoros rotos, semanas sin agua caliente” y comidas reducidas a “media taza de arroz y dos tortillas”. El legislador añadió que los allegados también denunciaron faltantes de jabón, desodorante y pasta dental.

“Los marineros estaban tan agotados que, según un miembro de la familia, el propio médico del barco les advirtió que debían llegar pronto a puerto o la gente empezaría a perder la cabeza”, escribió.

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Previamente, ante el aumento de cuestionamientos, Hegseth desestimó en abril las denuncias sobre las condiciones en el buque y las calificó de “noticias falsas”, indicó The Guardian.

Levin contestó esta semana con otra crítica pública: “Estos hombres y mujeres se alistaron para servir a su país. Lo mínimo que su país les debe es agua caliente, un baño que funcione y una comida decente. Hegseth ni siquiera puede ofrecer eso y todavía tiene el descaro de mirar a sus familias a los ojos y llamarlas mentirosas”.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, desestimó meses atrás las denuncias sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln (REUTERS/Aris Martinez).

La Marina negó un aumento de intentos de suicidio

Frente a las denuncias, la Armada de Estados Unidos sostuvo que no detectó un incremento en “las ideas o intentos de suicidio a bordo del buque”.

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En una declaración citada por CNN, la fuerza afirmó: “Nos tomamos muy en serio el bienestar de cada miembro del servicio y contamos con profesionales religiosos, médicos y de salud mental disponibles para evaluar y abordar las inquietudes que surjan”.

Por otro lado, un oficial afirmó a The Guardian que la guerra había interrumpido los centros de suministro tradicionales, pero agregó que “los informes actuales del barco confirman el acceso continuo a agua potable, aire acondicionado en funcionamiento y opciones de comidas saludables”.

La Marina de EE. UU. negó un aumento de intentos de suicidio en el USS Abraham Lincoln (REUTERS/Mike Blake).

Sin embargo, las cifras contradicen esa versión. Un estudio citado por el medio británico, publicado en 2025, trató sobre los factores de estrés que enfrentan los marineros durante los despliegues, entre ellos ruidos intensos, falta de descanso y atención médica física y mental insuficiente.

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La investigación, basada en una encuesta a personal desplegado, halló que casi la mitad de los consultados consideraba que no recibía ayuda adecuada para afrontar el estrés en el mar.

El trabajo concluyó: “Dadas las altas tasas de suicidio militar, incluso dentro de la armada, se necesitan urgentemente esfuerzos para mejorar el acceso a la atención médica a bordo de los buques”.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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