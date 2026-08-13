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Jenna Ortega sobre el futuro de “Merlina”: “No es hasta la adultez cuando empiezas a pensar, quizá necesito un plan”

La protagonista de la serie de Netflix compartió con Esquire su visión del personaje en plena producción de la tercera temporada, que suma a Eva Green y Winona Ryder al elenco principal

La tercera temporada de Merlina en Netflix abordará el paso a la adultez y los desafíos personales de los protagonistas, según adelantó Jenna Ortega
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La próxima temporada de la serie de Netflix, Merlina, transformará el eje de la historia hacia el miedo a crecer y las decisiones sobre el futuro, según anticipó Jenna Ortega en una entrevista con Esquire recogida por Complex.

La narrativa acompañará a Merlina Addams y sus compañeros en el último año de secundaria, donde los dilemas sobre la adultez y la familia desplazarán el foco de los monstruos y amenazas externas.

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Cambios en la trama: del peligro externo a la vida adulta

De acuerdo con Complex, la próxima entrega explora una etapa decisiva para los personajes, en la que las preguntas sobre el futuro y el significado de la familia se vuelven centrales.

La nueva entrega de la serie deja en segundo plano las amenazas sobrenaturales para centrarse en el futuro y la identidad de los estudiantes de Nevermore (Netflix)
La nueva entrega de la serie deja en segundo plano las amenazas sobrenaturales para centrarse en el futuro y la identidad de los estudiantes de Nevermore (Netflix)

Ortega describió este giro de la siguiente manera: “Esta temporada, sobre todo porque los chicos ya están en su último año de secundaria, tratamos sentimientos más ásperos sobre la familia, sobre lo que significa ser adulto y sobre cómo imaginas tu vida”.

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La actriz profundizó en esa transición, señalando cómo la cercanía a la adultez provoca nuevas inquietudes. “No es hasta que llegas al borde de la adultez cuando empiezas a pensar: Dios mío, quizá necesito un plan”, expresó Ortega, según el medio estadounidense.

Expansión del universo familiar

La familia Addams suma nuevos integrantes y conflictos, con la llegada de Eva Green y Joanna Lumley como figuras clave en la trama (REUTERS/Mario Anzuoni)
La familia Addams suma nuevos integrantes y conflictos, con la llegada de Eva Green y Joanna Lumley como figuras clave en la trama (REUTERS/Mario Anzuoni)

El argumento familiar crecerá con la presencia de Joanna Lumley en el papel de Hester Frump, abuela de Merlina, quien ya apareció en la temporada anterior y ahora se incorpora al elenco principal.

El final de la segunda entrega mostró a Hester encontrando a su hija desaparecida, Ophelia, en el sótano de la mansión familiar. Eva Green interpretará a Ophelia, que se suma como personaje regular, y la relación con Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) aportará nuevas tensiones a la trama.

Complex destaca cómo la introducción de estas figuras amplía los conflictos familiares y enriquece la dinámica interna de los Addams, aportando capas al relato sobre identidad y pertenencia.

El vínculo entre Ortega y Merlina

Jenna Ortega profundiza su conexión con el personaje y reconoce influencias personales al interpretar a Merlina Addams (REUTERS/Daniel Cole)
Jenna Ortega profundiza su conexión con el personaje y reconoce influencias personales al interpretar a Merlina Addams (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la producción, Jenna Ortega reconoció que la construcción de su personaje le ha dejado huellas personales. “Nos entendemos bastante bien”, aseguró la actriz.

Además, relató a Complex cómo la inmersión en el rodaje afecta su día a día: “Cuando estoy en plena producción, repaso los guiones una y otra vez y paso allí todo el día, todos los días, en cada escena... sí, hay momentos en que pienso como ella. Quizá asoma un poco más de vez en cuando”.

Para Ortega, uno de los rasgos más poderosos de Merlina Addams es su capacidad de autodefinirse: “Tiene muy claro quién es, el mundo en el que vive y lo que quiere de él”. La actriz añadió una reflexión sobre el magnetismo del personaje: “Cuando alguien es de manera indiscutible quien es, eso resulta magnético”.

Nuevas caras y regresos en el reparto

Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
El elenco de la tercera temporada incorpora a Winona Ryder y mantiene a figuras centrales bajo la dirección de Tim Burton (Jonathan Hession/Netflix © 2025)

La tercera temporada integrará a Winona Ryder en un papel recurrente y ampliará el elenco con la llegada de Eva Green.

El reparto mantendrá a figuras clave como Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Luis Guzmán, Isaac Ordonez y Fred Armisen, consolidando la continuidad de la serie bajo la dirección de Tim Burton, que repite tras la colaboración con Ortega y Ryder en Beetlejuice Beetlejuice.

Según Complex, la combinación de actores experimentados y nuevos talentos impulsa la evolución de la serie, aportando matices adicionales a la narrativa de Nevermore Academy y la familia Addams.

Perspectiva profesional fuera de la serie

Jenna Ortega afirma que su criterio para elegir próximos proyectos está marcado por la búsqueda de personajes con los que conecta de manera genuina (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jenna Ortega afirma que su criterio para elegir próximos proyectos está marcado por la búsqueda de personajes con los que conecta de manera genuina (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fuera de la ficción, Jenna Ortega compartió con Esquire que sus prioridades laborales han cambiado. La actriz explicó que ahora elige proyectos en función de su conexión personal con las historias y los personajes, un criterio que, según Complex, marca sus nuevas etapas profesionales.

La expectativa por la nueva entrega crece mientras la producción de Netflix prepara una temporada centrada en los desafíos del fin de la adolescencia, el papel de la familia y el futuro de los protagonistas fuera de Nevermore.

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