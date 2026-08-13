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Trump celebró el fallo del Tribunal de Comercio que mantiene los aranceles a los paquetes de bajo valor: “Gran victoria”

El presidente de Estados Unidos sostuvo que el régimen anterior facilitaba la evasión de tarifas y el ingreso de productos ilegales. La medida afecta especialmente al comercio electrónico y a plataformas como Shein y Temu

Donald Trump celebró el fallo del Tribunal de Comercio Internacional que respaldó la eliminación de la exención de minimis en Estados Unidos. (EP)
Donald Trump celebró el fallo del Tribunal de Comercio Internacional que respaldó la eliminación de la exención de minimis en Estados Unidos. (EP)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la decisión del Tribunal de Comercio Internacional que respaldó la eliminación de la exención aduanera para los paquetes de bajo valor y permitió mantener los aranceles aplicados a este tipo de envíos. El mandatario presentó el fallo como un respaldo a uno de los principales cambios de su política comercial y volvió a cuestionar el sistema conocido como “de minimis”.

“¡Gran victoria hoy en el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU contra uno de los vacíos legales más reprehensibles de la política comercial estadounidense: la llamada exención ‘de minimis’!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

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La controversia gira en torno a una norma que durante décadas permitió que determinados productos enviados directamente a consumidores estadounidenses ingresaran al país sin pagar derechos aduaneros cuando su valor no superaba los 800 dólares. El mecanismo buscaba simplificar el ingreso de pequeñas compras, pero con el crecimiento del comercio electrónico se transformó en una vía utilizada masivamente por empresas que venden directamente a consumidores.

Trump decidió poner fin a ese tratamiento preferencial mediante órdenes ejecutivas. Importadores cuestionaron la medida ante la Justicia y argumentaron que el presidente había actuado fuera de las facultades que le otorga la legislación estadounidense. El tribunal rechazó esa impugnación y determinó que la decisión presidencial podía mantenerse.

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Trump afirmó que la exención de minimis facilitaba la evasión de impuestos y reducía la supervisión sobre los paquetes de bajo valor. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Trump afirmó que la exención de minimis facilitaba la evasión de impuestos y reducía la supervisión sobre los paquetes de bajo valor. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Para Trump, el antiguo sistema había dejado de ser una herramienta limitada para facilitar operaciones comerciales de pequeña escala y se había convertido en un mecanismo que permitía evitar el pago de impuestos. El presidente también vinculó el régimen con problemas de seguridad y control fronterizo.

Durante años, los remitentes extranjeros pudieron enviar paquetes valorados en hasta 800 dólares a nuestro país libres de impuestos, sin aranceles, y con mucha menos supervisión”, afirmó.

El mandatario sostuvo además que la exención había sido aprovechada para introducir mercancías prohibidas y productos falsificados. Entre los riesgos que mencionó incluyó el tráfico de fentanilo, una preocupación recurrente de su administración dentro de su estrategia contra el ingreso de drogas al territorio estadounidense.

Trump también puso el foco en el impacto fiscal del mecanismo. Según sus cálculos, durante 2024 el Gobierno estadounidense dejó de recaudar aproximadamente 10.800 millones de dólares en derechos de importación debido al tratamiento aplicado a estos paquetes.

El Gobierno de Estados Unidos calculó que en 2024 dejó de recaudar 10.800 millones de dólares por los envíos alcanzados por la exención aduanera. (EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL)
El Gobierno de Estados Unidos calculó que en 2024 dejó de recaudar 10.800 millones de dólares por los envíos alcanzados por la exención aduanera. (EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL)

Con el cambio impulsado por la Casa Blanca, los envíos alcanzados por la nueva normativa comenzaron a quedar sujetos a cargas aduaneras. La tasa aplicable depende del origen de la mercancía y actualmente se sitúa en una franja que va aproximadamente del 10% al 12,5%.

La decisión judicial tiene consecuencias directas para el comercio electrónico internacional, particularmente para compañías que construyeron buena parte de su modelo de negocio sobre la venta de productos económicos enviados desde el extranjero directamente a compradores estadounidenses.

Entre las empresas más expuestas se encuentran las plataformas chinas Shein y Temu, que durante los últimos años expandieron rápidamente su presencia en Estados Unidos mediante miles de envíos individuales de bajo valor. La eliminación del tratamiento preferencial modifica las condiciones bajo las cuales llegan esas mercancías y puede elevar los costos asociados a las compras.

El fallo se produce además en un contexto de fuerte disputa legal alrededor de la política arancelaria de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente utilizó distintas herramientas legales para imponer o modificar tarifas sobre productos extranjeros.

Shein y Temu figuran entre las empresas más expuestas, porque los nuevos aranceles del 10% al 12,5% cambian el costo del comercio electrónico internacional. (REUTERS/Dado Ruvic)
Shein y Temu figuran entre las empresas más expuestas, porque los nuevos aranceles del 10% al 12,5% cambian el costo del comercio electrónico internacional. (REUTERS/Dado Ruvic)

La Justicia ya había limitado parte de sus facultades en materia de aranceles generales, pero esa decisión no eliminó otras vías utilizadas por la administración para aplicar gravámenes específicos. El caso de la exención “de minimis” constituye ahora un nuevo respaldo judicial a una de las medidas destinadas a modificar las reglas de importación estadounidenses.

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