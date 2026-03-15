Nueva York impulsa la Ley de Protección de los Cielos Oscuros para transformar la iluminación nocturna

La Ley de Protección de los Cielos Oscuros en Nueva York propone apagar las luces exteriores a partir de las 23:00 para combatir la contaminación lumínica y proteger a las aves migratorias (REUTERS/Bing Guan)

La propuesta de una ley estatal en Nueva York que obligaría a apagar las luces exteriores a partir de las 23:00 busca reducir la contaminación lumínica, disminuir el consumo energético y proteger a las aves migratorias en todo el estado.

La iniciativa, conocida como Ley de Protección de los Cielos Oscuros, fue presentada en Albany y prevé transformar el aspecto nocturno de la ciudad y sus alrededores en un plazo de dos años, con reglas estrictas para la iluminación pública y privada, según informó la emisora local WYRK.

El senador estatal Brad Hoylman-Sigal y la asambleísta Deborah Glick, impulsores de la propuesta, señalaron que el proyecto persigue la conservación de las características del cielo nocturno, la protección de la fauna local y especialmente de las aves migratorias.

En Nueva York, el resplandor constante de las fachadas provoca la desorientación y muerte de miles de ejemplares que colisionan contra los edificios iluminados durante sus rutas estacionales, según subrayó WYRK.

El texto legal establece que, a partir del 1 de enero de 2028, todas las luminarias exteriores de viviendas, comercios y espacios públicos deberán utilizar sistemas de apantallamiento de modo que la luz se dirija únicamente hacia el suelo y no se disperse hacia la atmósfera.

Además, las instalaciones recreativas al aire libre, como estadios y parques, estarán obligadas a apagar sus luces entre las 23:00 y las 5:00, salvo durante eventos. Cuando la adaptación no sea posible, deberán instalarse sensores de movimiento o temporizadores automáticos para asegurar el apagado nocturno.

La Ley de Protección de los Cielos Oscuros impactará tanto en espacios públicos como privados, aunque contempla excepciones para infraestructura esencial, según detalló la emisora local WYRK.

Las restricciones surgen ante un aumento en las quejas vecinales por la intrusión lumínica, fenómeno en el que la luz artificial de viviendas o comercios invade dormitorios y espacios privados, alterando el sueño y los ritmos circadianos.

Los legisladores promotores añaden que la contaminación lumínica impide la observación astronómica (fenómeno especialmente marcado en Manhattan, donde la luz artificial oculta prácticamente todas las estrellas), representa un desperdicio energético y afecta el entorno ambiental.

El impacto negativo en la biodiversidad urbana ha sido documentado por diversas organizaciones ambientales.

Según la organización de conservación de aves Sociedad Nacional Audubon, 100.000 aves mueren cada año en Nueva York a causa de colisiones con edificios iluminados durante la migración, dato que dimensiona el problema. La ley busca mitigar este efecto y recuperar el cielo nocturno.

Excepciones para infraestructuras críticas y monumentos históricos

Las nuevas regulaciones buscan reducir el consumo energético nocturno y mejorar el entorno urbano de Nueva York tanto en espacios públicos como privados (REUTERS/Bing Guan)

Pese al alcance general de la ley, el proyecto contempla una serie de excepciones.

Las autopistas y aeropuertos mantendrán su iluminación habitual por seguridad y navegación. Los servicios de emergencia (policía, bomberos y ambulancias) tampoco verán alterada su operatividad nocturna. Por otro lado, los monumentos históricos podrán conservar su iluminación ornamental si obtienen una autorización especial, debido a que la iluminación de estos espacios es clave para el turismo y el valor cultural de la ciudad.

En áreas de alta densidad y fuerte presencia mediática como Times Square, la legislación incluye reservas para mantener la iluminación del sector, en línea con la zonificación urbana establecida. De esta forma, la ley apunta a equilibrar la protección ambiental con la seguridad y la identidad visual de los principales puntos de interés del estado.

Avance legislativo y panorama local

El Comité de Conservación Ambiental de Albany analiza la ley, que podría transformar el perfil nocturno de la ciudad e impulsar la observación astronómica en Manhattan y otras áreas urbanas

El proyecto se encuentra en revisión en el Comité de Conservación Ambiental de la legislatura estatal en Albany. Su futuro dependerá del respaldo de los legisladores, aunque experiencias comparables en otros estados muestran una tendencia creciente a regular la iluminación nocturna.

Mientras el debate se mantiene en el plano estatal, numerosos municipios de Nueva York ya han adoptado ordenanzas locales para limitar el uso de luces exteriores.

Estas normativas han funcionado como prueba para la adopción de medidas más amplias y han comprobado que la reducción de la contaminación lumínica es compatible con la seguridad y las actividades económicas.

La emisora local WYRK recomienda a los residentes que quieran modificar su sistema de iluminación consultar primero la normativa vigente en sus vecindarios.

La posible aprobación de la ley estatal provocaría una transformación en la gestión y el diseño de la iluminación urbana en Nueva York, modificando el perfil nocturno de la ciudad.

Expertos en sostenibilidad y astronomía consideran que la medida podría devolver la visibilidad de las estrellas a zonas que durante décadas permanecieron bajo un manto de luz artificial, lo que mejoraría tanto el bienestar humano como la biodiversidad.