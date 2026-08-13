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Una fuerte explosión sacudió una fábrica de municiones cerca de Roma: investigan el origen del incidente

La planta se encontraba en su período de receso estacional al momento del episodio, una circunstancia que contribuyó a evitar consecuencias mayores pese a la magnitud de la detonación

Hasta el momento no se han reportado heridos. Los equipos de rescate también están investigando los daños en las viviendas cercanas (X)
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Una explosión en una fábrica de municiones de la ciudad de Colleferro, al sudeste de Roma, sacudió este jueves y activó un operativo de emergencia. La detonación ocurrió en la planta de la ex Simmel Difesa, hoy operada por KNDS Ammo Italy, y dio lugar a una investigación judicial para determinar el origen del episodio.

El predio fabrica municiones de medio y gran calibre para sistemas de defensa terrestre y naval, además de propelentes sólidos para vectores aeroespaciales. La detonación se oyó a varios kilómetros y una densa columna de humo se elevó sobre el complejo.

Antes de la detonación ya trabajaban en el lugar dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad, que habían acudido por un foco de incendio dentro del establecimiento. Según los medios locales, de acuerdo con la reconstrucción inicial, el fuego se originó en una compactadora utilizada para prensar pólvora, una de las áreas sensibles de la planta.

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Después se produjo la deflagración, que agravó la emergencia e impidió durante horas el ingreso pleno de los equipos a la zona afectada.

Las autoridades locales informaron que hubo daños menores en el barrio más cercano, con algunas ventanas rotas. Al mismo tiempo, se interrumpió la circulación de vehículos para reducir riesgos mientras seguían las tareas de extinción y aseguramiento del área industrial.

Incendio en una fábrica de municiones cerca de Roma propiedad del gigante de defensa franco-alemán KNDS
La explosión ocurrió en el sureste de Roma (Captura de video)

Por su parte, el intendente de Colleferro, Giulio Calamita, señaló que, si el estallido hubiera ocurrido con la planta en funcionamiento pleno y no durante el receso estival, las consecuencias habrían sido mucho más graves.

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La emergencia movilizó a varias dotaciones de bomberos, efectivos policiales y un helicóptero de apoyo para atacar el fuego desde el aire. El incendio alcanzó además vegetación cercana al predio, lo que amplió el perímetro de intervención.

Durante buena parte de la jornada, los equipos concentraron los esfuerzos en sofocar los últimos focos y reducir la temperatura en los sectores más comprometidos antes de permitir un trabajo pericial más preciso.

La empresa KNDS informó que inició una evaluación interna para establecer las circunstancias del hecho y señaló que colaboraba con las autoridades locales. La compañía evitó precisar de inmediato una causa definitiva y limitó su comunicación a la confirmación de que no hubo heridos.

El expediente judicial sumará en las próximas horas declaraciones de trabajadores que estaban dentro de la planta al momento del estallido. Esos testimonios buscarán reconstruir con mayor precisión la sucesión de hechos entre el incendio inicial, la respuesta de emergencia y la explosión posterior. La delimitación exacta de los daños materiales dentro del complejo todavía dependía del avance de esas inspecciones.

(Con información de AP, EFE, Reuters)

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