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Charlotte evalúa adelantar el toque de queda tras los disturbios en reuniones de adolescentes convocadas por redes sociales

La propuesta llega al concejo con el antecedente de operativos que terminaron con menores detenidos y padres citados, según reportes atribuidos a la policía local

Multitud de personas, vehículos, luces rojas y blancas, luces de teléfonos móviles en la oscuridad.
Charlotte evalúa adelantar el toque de queda a las 21:00 para menores de 18 años por el aumento de las tomas de adolescentes (Captura de video)
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Charlotte evalúa adelantar el toque de queda y fijarlo a las 21:00 para menores de 18 años en medio del aumento de las llamadas “tomas de adolescentes”, concentraciones convocadas en línea que, en algunos casos, terminaron en violencia, arrestos y tiroteos.

La discusión se instaló en el plano político y de seguridad pública después de que autoridades locales describieran una serie de episodios recientes vinculados a este tipo de reuniones.

En ese marco, la ciudad y su fuerza policial analizan si un cambio de horario puede funcionar como una herramienta preventiva ante convocatorias masivas en espacios públicos o privados.

La concejala Danté Anderson afirmó en una entrevista con CBS Mornings que la policía de Charlotte-Mecklenburg registró más de 40 casos de jóvenes que tomaron propiedades por la fuerza desde mayo. “Un joven de 15 años recibió un disparo y resultó gravemente herido”, sostuvo.

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Uno de los episodios citados ocurrió el 10 de julio en el paseo marítimo de University City, en Charlotte. Según informó WBTV, ese encuentro terminó con el arresto de 12 menores y con 10 padres citados. De acuerdo con la misma cobertura, la policía indicó que al evento asistieron entre 200 y 300 jóvenes.

La jefa de policía Estella Patterson llevó el planteo al consejo municipal esta semana, al proponer que se adelante el horario vigente. Actualmente, según explicó, los menores de 13 años tienen toque de queda a las 22:00 y los de 13 a 15 años a las 23:00.

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En su exposición ante los concejales, advirtió que la situación podía escalar si no se lograba contener este tipo de concentraciones. “Me preocupa mucho que, si no controlamos las tomas de control por parte de adolescentes, las consecuencias puedan ser fatales”, dijo.

La propuesta de adelantar el toque de queda busca responder a un patrón que las autoridades describen como repetitivo: convocatorias que comienzan como encuentros de adolescentes y derivan en desorden, peleas o situaciones que requieren intervención policial.

En el caso de University City, la cifra de asistentes consignada por la policía —entre 200 y 300 jóvenes— sugiere, según el diagnóstico expuesto por funcionarios municipales, que se trata de reuniones con capacidad de crecer rápido y desbordar los controles habituales.

El debate en Charlotte se da mientras otros estados ensayan estrategias distintas. En Florida, autoridades estatales impulsan otro enfoque.

El vicegobernador Jay Collins sostuvo en el mismo programa que buscarán “a los organizadores” de este tipo de reuniones y remarcó el criterio de responsabilizar a quienes convocan. “La rendición de cuentas es lo más importante que podemos hacer”, afirmó.

Ese planteo quedó asociado a un hecho ocurrido el 4 de julio en Pensacola. De acuerdo con la policía, una concentración de adolescentes terminó con siete heridos de bala y la muerte de un joven de 19 años.

El jefe de policía Eric Winstrom informó que cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad, hubo peleas y algunos lanzaron fuegos artificiales.

En sus declaraciones, Winstrom describió un escenario de alta concentración de personas y de conflictos múltiples en un mismo lugar, un contexto que, según la información policial difundida, derivó en heridos y un fallecido.

Vista aérea de un grupo de personas en una calle con un vehículo de emergencia rojo, varios coches estacionados, palmeras y una señal de alto.
Un episodio en University City reunió entre 200 y 300 jóvenes y terminó con 12 menores arrestados y 10 padres citados, según WBTV (Captura de video)

Para las autoridades estatales de Florida, este tipo de episodios refuerza la idea de apuntar a quienes promueven las convocatorias, más allá de la respuesta operativa en el terreno.

En Charlotte, el giro hacia un toque de queda más temprano para menores de 18 años aparece como una herramienta enfocada en limitar la circulación nocturna y reducir el margen para que se produzcan estas reuniones masivas.

La iniciativa, tal como fue presentada, se apoya en el recuento de hechos que mencionó Anderson —más de 40 casos desde mayo— y en la preocupación expresada por Patterson sobre la posibilidad de consecuencias “fatales” si no se controla la dinámica de estas concentraciones.

Aunque las autoridades locales plantearon el debate en términos de prevención, la discusión también expone la dificultad de frenar convocatorias que se organizan en línea y pueden reunir rápidamente a cientos de adolescentes.

En el caso del paseo marítimo de University City, la intervención policial concluyó con detenciones de menores y citaciones a padres, según WBTV, un esquema que combina sanciones directas con la responsabilización adulta por la conducta de los hijos.

El pedido de la jefa de policía y la discusión en el consejo

Tres paneles: parque urbano nocturno con edificios, calle con vehículos policiales, personas corriendo en área pavimentada y multitud densa.
La jefa de policía Estella Patterson pidió al consejo municipal adelantar el toque de queda vigente en Charlotte (Captura de video)

La posibilidad de adelantar el toque de queda suma, además, una dimensión institucional: el consejo municipal debe analizar el pedido de Patterson y evaluar si el nuevo horario —21:00 para menores de 18 años— se ajusta a la estrategia de seguridad de la ciudad.

Por ahora, lo que está sobre la mesa es el diagnóstico oficial de un incremento de “tomas de adolescentes”, el registro de episodios recientes y la advertencia de que la escalada de violencia puede dejar consecuencias más graves.

Florida, otra estrategia: apuntar a los organizadores

En paralelo, la comparación con Florida refleja que no hay una única respuesta frente al fenómeno. Mientras Charlotte discute un cambio normativo que afectaría a todos los menores dentro de su jurisdicción, el gobierno estatal de Florida, según las declaraciones de Collins, pone el foco en identificar y perseguir a los organizadores.

En ambos casos, las autoridades vincularon sus iniciativas a hechos puntuales que incluyeron heridos de bala, arrestos y, en el caso de Pensacola, un muerto.

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