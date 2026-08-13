El FBI y la NCAA lanzan un plan para prevenir la sextorsión contra atletas universitarios

Las autoridades recomendaron no pagar a los extorsionadores, conservar las pruebas y denunciar la sextorsión (Associated Press).

Guardar

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA) lanzaron un programa conjunto de apoyo y orientación para prevenir la sextorsión y la explotación sexual en línea contra atletas universitarios.

De acuerdo con Associated Press, la iniciativa apunta a advertir a los deportistas sobre las maniobras con las que atacantes obtienen imágenes privadas y luego las difunden, las venden o las usan para extorsionar a sus víctimas.

A su vez, pidieron la cooperación de entrenadores, áreas de cumplimiento normativo y autoridades de departamentos deportivos, dado que muchas veces esos adultos funcionan como primer canal de confianza para una víctima.

PUBLICIDAD

La provisión de información y recursos constituye una de las formas más directas de protección dentro de los programas deportivos universitarios. La NCAA detalló que utilizará su red de universidades miembro para facilitar la llegada de los recursos del FBI a los atletas potencialmente afectados.

La iniciativa del FBI y la NCAA busca alertar a los deportistas sobre ataques que obtienen imágenes privadas para difundirlas, venderlas o usarlas en extorsión (REUTERS/Carlo Allegri).

Cómo operan los atacantes

Según la NCAA y el FBI, los deportistas universitarios son blanco de ataques por su presencia pública, su visibilidad en redes sociales y el peso económico de las actividades vinculadas al nombre, la imagen y la semejanza (NIL).

El FBI identificó varios métodos frecuentes. Entre ellos aparecen los mensajes de texto no solicitados que advierten sobre la supuesta desactivación de una cuenta si el usuario no entrega un código de verificación.

PUBLICIDAD

A su vez, se detectaron correos electrónicos sobre inicios de sesión falsos con enlaces para restablecer contraseñas y maniobras de suplantación de supuestos servicios de atención al cliente de redes sociales. Los atacantes también recurren al robo de contraseñas y PIN.

Posteriormente, los extorsionadores suelen reclamar dinero para no difundir imágenes íntimas que obtuvieron de manera ilegal. Si la víctima no acepta, ese material puede ser publicado en internet o compartido con terceros, señaló CNN.

La agencia federal subrayó que las plataformas legítimas no piden códigos de verificación, contraseñas temporales ni códigos de reseteo de PIN a través de esos contactos. La recomendación oficial incluye usar claves que no contengan nombres, fechas de nacimiento ni datos personales de acceso fácil.

PUBLICIDAD

Entre las maniobras detectadas figuran mensajes de texto y correos falsos que buscan robar códigos de verificación, contraseñas y PIN de redes sociales (REUTERS/Lucas Peltier-Imagn Images).

El impacto sobre los atletas universitarios

La jefa de sección de la división cibernética del FBI, Taushiana Bright, afirmó en declaraciones recogidas por CNN que los atletas constituyen una población en crecimiento dentro de este tipo de ataques.

El organismo recibe más de 3.000 reportes diarios vinculados a víctimas de explotación sexual cibernética. Se desconoce cuántos de esos casos corresponden a deportistas universitarios.

Por su parte, la directora asistente de la División de Servicios a Víctimas del FBI, Shohini Sinha, explicó citada por Associated Press, que los atletas arrastran una presión adicional por la necesidad de resguardar su imagen personal, la de su equipo y la de su universidad.

PUBLICIDAD

“Los atletas tienen un gran número de seguidores en las redes sociales, cifra que se ve incrementada por las actividades de marketing directo, lo que no solo aumenta su exposición a posibles ataques, sino que también incrementa la influencia que los anunciantes creen tener para exponerlos”, afirmó Sinha.

El FBI recibe más de 3.000 reportes diarios de explotación sexual cibernética y señaló que los atletas universitarios forman una población en crecimiento en estos ataques (REUTERS/Jerome Miron-Imagn Images).

Qué deben hacer las víctimas

El comunicado federal indicó que quienes crean haber sido atacados no deben abrir enlaces ni documentos desconocidos, deben cortar el contacto con el agresor, rechazar entregas de documentos de identidad y conservar mensajes e imágenes como evidencia.

Asimismo, no deben pagar al delincuente ni intentar negociar con él. Ceder a las exigencias no ofrece garantías de que el contenido deje de circular y, en muchos casos, deriva en nuevas amenazas.

PUBLICIDAD

Las autoridades instan a denunciar el hecho de inmediato por medio del sistema IC3 del FBI, una pista directa a la agencia o la línea telefónica 1-800-CALL-FBI. La denuncia temprana puede ayudar a frenar nuevos episodios.

Las oficinas locales del FBI cuentan con servicios de apoyo para víctimas que pueden asistir a quienes hayan sido explotados, informó CNN.