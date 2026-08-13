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Inundaciones históricas en el Medio Oeste dejan barrios bajo el agua y miles de evacuados: qué ciudades están en alerta

Más de 36 millones siguen bajo avisos del Servicio Meteorológico Nacional, con al menos tres fallecidos, rescates en botes y cortes en rutas principales de Indiana, Ohio e Illinois

Las inundaciones en el Medio Oeste de Estados Unidos obligan a miles de personas a abandonar sus hogares en Indiana, Ohio e Illinois (Captura AP News)
Las inundaciones en el Medio Oeste de Estados Unidos obligan a miles de personas a abandonar sus hogares en Indiana, Ohio e Illinois (Captura AP News)
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Miles de personas abandonan sus hogares en el Medio Oeste de Estados Unidos por una serie de inundaciones que afecta a Indiana, Ohio e Illinois.

36 millones de habitantes siguen bajo alertas el jueves y desde el lunes se registran casi 280 episodios de inundaciones repentinas en el valle del Ohio, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En New Castle, Indiana, la cantidad de lluvia caída en poco más de un día supera los 28 centímetros, una cifra que tiene solo una probabilidad de 0,1 % de ocurrir en cualquier año.

Las autoridades locales y los equipos de rescate evacuan a residentes en botes, mientras el agua cubre automóviles y penetra en las viviendas por puertas y ventanas.

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La situación también afecta a Ohio. En Columbus, Ohio, el alcalde declara la emergencia después de que miles de vecinos quedan sin luz y la ciudad bate un récord de precipitaciones diario vigente desde 1915.

Unos 36 millones de habitantes siguen bajo alertas por inundaciones y desde el lunes se registran casi 280 episodios de inundaciones repentinas en el valle del Ohio (Captura AP News)
Unos 36 millones de habitantes siguen bajo alertas por inundaciones y desde el lunes se registran casi 280 episodios de inundaciones repentinas en el valle del Ohio (Captura AP News)

En Cambridge City, Indiana, los habitantes enfrentan daños en sus hogares y muchos, como Michelle Wilson, aseguran no contar con seguro contra inundaciones para afrontar las reparaciones.

Ciudades bajo el agua y récords de lluvias

En Dayton, Ohio, las lluvias alcanzan los 5,25 centímetros en pocas horas, con registros por encima de marcas históricas. El gobernador Mike DeWine sobrevuela en helicóptero las zonas afectadas y describe la extensión del desastre como “asombrosa”.

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Rescates, muertes y barrios aislados

Las consecuencias humanas se reflejan en las historias de evacuados y víctimas. Al menos tres personas mueren en relación directa con el temporal: dos en Ohio y una en Indiana, todas el martes.

Entre ellas, un niño de cuatro años en Geneva, Indiana, muere al caer un árbol sobre su casa y, en Roseville, Ohio, un residente pierde la vida cuando los servicios de emergencia no pueden llegar debido a las carreteras inundadas.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, declaró la emergencia por desastre y movilizó recursos estatales y federales para las comunidades afectadas (Captura AP News)
El gobernador de Indiana, Mike Braun, declaró la emergencia por desastre y movilizó recursos estatales y federales para las comunidades afectadas (Captura AP News)

Los equipos de emergencia organizan múltiples rescates acuáticos en Ohio, Indiana y Pensilvania. Solo en el condado de Athens, Ohio, casi 300 personas piden ayuda al 911 en un solo día, incluidos decenas atrapados en sus vehículos.

El gobernador de Indiana, Mike Braun, declara la emergencia por desastre y moviliza recursos estatales y federales.

Según Braun: “La respuesta estatal está plenamente movilizada, los recursos se están desplazando hacia donde se necesitan y seguiremos trabajando las 24 h para apoyar a cada comunidad afectada”.

Infraestructura y electricidad bajo presión

El temporal deja más de 650.000 usuarios sin electricidad en la región, con cortes masivos en Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental.

La empresa American Electric Power, con sede en Columbus, reporta más de 100 postes eléctricos destruidos y cientos de cables caídos o enredados en árboles.

En New Castle, Indiana, cayeron más de 28 centímetros de lluvia en poco más de un día y los equipos de rescate evacúan a residentes en botes (Captura AP News)
En New Castle, Indiana, cayeron más de 28 centímetros de lluvia en poco más de un día y los equipos de rescate evacúan a residentes en botes (Captura AP News)

En Indiana e Illinois, alrededor de 250.000 personas amanecen sin servicio eléctrico tras una de las noches más críticas de la semana.

Imágenes muestran barrios enteros a oscuras, árboles arrancados y casas con techos arrancados por la fuerza del viento y el agua.

La infraestructura vial también sufre daños. La periodista Meg Oliver informa para CBS News que varios caminos en Indiana quedan destruidos, con desvíos y cierres, incluida la autopista Interestatal 70 (I-70), que resulta parcialmente inutilizable tras deformarse bajo el peso de la lluvia.

Tormentas, tornados y nuevas alertas

El sistema meteorológico responsable de las inundaciones incluye vientos de hasta 159 km/h y tres tornados confirmados al sur de Chicago.

En Gary, Indiana, se registra una de las ráfagas más intensas, mientras que en otras áreas los vientos superan los 128 km/h.

Las lluvias persistentes y generalizadas mantienen en alerta a ciudades como Indianápolis, Des Moines, Louisville y Nashville, donde la mayoría de las advertencias sigue vigente y los ríos continúan creciendo.

Los meteorólogos advierten que en algunos puntos el nivel del agua podría llegar a marcas no vistas en más de un siglo.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Kentucky alerta: “La escorrentía excesiva puede provocar inundaciones en arroyos, corrientes y otras zonas bajas y propensas a inundarse”.

Qué zonas siguen en alerta y la perspectiva para los próximos días

Las zonas más comprometidas incluyen el área metropolitana de Indianápolis, el valle del Ohio, el este de Indiana y el oeste de Pensilvania. En Chicago, entra en vigor una vigilancia por inundación que debe mantenerse hasta la mañana del viernes.

Las autoridades sostienen que la amenaza no termina. Se esperan nuevas lluvias intensas y tormentas severas en las próximas jornadas, con posibilidad de que se declaren más emergencias y que el número de evacuados aumente si las condiciones persisten.

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