Trump impuso aranceles de hasta 100% a drones y componentes importados por razones de seguridad nacional (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El presidente Donald Trump firmó este jueves una proclamación que establece nuevos aranceles para drones importados y varios de sus componentes, con tasas que llegan al 100% en los productos considerados más sensibles para la seguridad nacional. La medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros y acelerar la fabricación doméstica de aeronaves no tripuladas.

El esquema distingue los productos según su tamaño, prestaciones y procedencia. Los drones con un peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos equipados con capacidades de imagen térmica, quedarán alcanzados por una tarifa del 100%. La misma tasa se aplicará a sus estaciones de acoplamiento y a determinados componentes críticos.

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Para otros equipos de menor tamaño y sin algunas de esas funciones, el gravamen será del 25%. Esa categoría también incluye otros componentes destinados a sistemas de aeronaves no tripuladas. La proclamación establece así una estructura diferenciada en lugar de aplicar una única tasa a todo el mercado.

El documento presidencial sostiene que estos aparatos tienen un papel cada vez más relevante en las operaciones militares modernas y que su disponibilidad resulta importante para las capacidades actuales y futuras de Estados Unidos. Según la administración, la utilización de piezas fabricadas fuera del país introduce riesgos para las cadenas de suministro y puede generar vulnerabilidades de ciberseguridad.

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El esquema distingue los productos según su tamaño, prestaciones y procedencia. Los drones con un peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos, así como aquellos equipados con capacidades de imagen térmica, quedarán alcanzados por una tarifa del 100% (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

“La producción estadounidense de drones necesita expandirse rápidamente”, señala la proclamación, que vincula esa expansión con los objetivos de seguridad nacional y económica. El texto define a los drones como una tecnología clave tanto para aplicaciones comerciales como para las fuerzas armadas estadounidenses.

La disposición contempla un tratamiento específico para determinados socios comerciales. Los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán tendrán una tarifa del 15%, siempre que prácticamente todo el hardware, software y tecnología involucrados tenga origen en esos territorios o en Estados Unidos. Para el Reino Unido se fija una tasa del 10% bajo una condición similar.

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El calendario de aplicación será escalonado. Los aranceles generales comenzarán a regir 21 días después de la firma presidencial. Para determinados componentes que no sean considerados particularmente sensibles, el plazo se extenderá a 180 días. También se establece ese período para productos que obtengan, dentro de los 20 días, una exención aprobada por el Departamento de Defensa respecto de la lista de equipos regulados por la Comisión Federal de Comunicaciones.

La proclamación incorpora además un mecanismo destinado a incentivar inversiones dentro de Estados Unidos. El secretario de Comercio podrá crear un programa para favorecer a las empresas que destinen capital a nuevas capacidades productivas de drones y sus componentes. El objetivo es acompañar el aumento de los costos de importación con una mayor oferta fabricada localmente.

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En el caso de los drones, la preocupación se extiende más allá del comercio. La administración considera que controlar el origen de componentes, software y tecnología es relevante para evitar influencias externas sobre sistemas que pueden emplearse en ámbitos civiles, de seguridad y defensa. La nueva estructura arancelaria combina restricciones comerciales e incentivos para trasladar capacidad productiva a territorio estadounidense.

La proclamación también retoma medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En junio de 2025, el presidente había firmado órdenes ejecutivas destinadas a impulsar el desarrollo, la comercialización y las exportaciones de drones fabricados en Estados Unidos, además de reforzar la seguridad del espacio aéreo frente al uso indebido de estas aeronaves.

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Con los nuevos gravámenes, Washington busca modificar los incentivos para fabricantes e importadores y fortalecer una cadena de suministro estratégica. La medida apunta a que más drones y tecnologías relacionadas sean producidos dentro de Estados Unidos, reduciendo la exposición a proveedores externos.